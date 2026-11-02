Cả nước đã giảm 110 trường cao đẳng, trung cấp, dự kiến giảm tiếp gần 48%

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ngày 2-11, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Theo thông báo kết luận, đến ngày 27-10, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập còn 234 cơ sở, giảm 110 cơ sở, tương ứng khoảng 31,97% so với thời điểm ngày 1-7-2025, đạt tiến độ và mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ.

Dự kiến sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giảm khoảng 47,7%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn một số hạn chế, vướng mắc như: một số địa phương, cơ quan chưa quán triệt đầy đủ chủ trương; một số địa phương chưa đạt tiến độ; quá trình tổ chức thực hiện còn vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ, chính sách, tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, tư cách pháp nhân và quyền lợi của người học.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền ngay khi hồ sơ bảo đảm quy định, hoàn thành trước ngày 20-11-2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát chặt chẽ các đề xuất giữ lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; bảo đảm việc xác định đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền, có căn cứ và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định; kiên quyết không đề xuất giữ lại các cơ sở không đáp ứng tiêu chí theo quy định.

Với giáo dục đại học, Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống, trình Chính phủ trước ngày 10-11. Các trường phải rà soát, đề xuất phương án sắp xếp chậm nhất vào ngày 15-12; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền trước 15-1-2027.