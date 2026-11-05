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Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo lập kế hoạch khám sức khỏe đến từng doanh nghiệp

tác giả
CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
QUANG ĐỊNH
QUANG ĐỊNH

Tại cuộc họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, chiều 5-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Y tế rà soát số công nhân, người lao động chưa khám sức khỏe, xác định rõ doanh nghiệp, địa phương và thời gian khám.

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo lập kế hoạch khám sức khỏe đến từng doanh nghiệp - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì cuộc họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo báo cáo chung, sau 10 tháng, TP.HCM ghi nhận khoảng 7 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc và cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt khoảng 54% dân số; khoảng 6,2 triệu người đã có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Anh Dũng cho biết thêm, đã tiếp nhận khoảng 15 triệu dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ nhiều nguồn, phối hợp Công an TP.HCM đối soát để xác định số người đã tiếp cận dịch vụ y tế (có thể thêm khoảng 1 triệu người).

Sở Y tế cũng tiếp nhận dữ liệu từ Liên đoàn Lao động TP.HCM về chương trình khám sàng lọc cho 920.478 người lao động bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách.

Như vậy, tính chung các nguồn dữ liệu (từ doanh nghiệp…), TP.HCM đã có hơn 9 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc hoặc được theo dõi, điều trị định kỳ tại các cơ sở y tế, đạt 73,2% dân số.

Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM đối soát dữ liệu, hoàn thiện báo cáo để trình thành phố xem xét công nhận số liệu.

Số người chưa được khám còn tập trung ở công nhân, người lao động và một bộ phận học sinh, sinh viên. Sở Y tế đề xuất Liên đoàn Lao động phối hợp Sở Nội vụ và Ban Quản lý các khu chế xuất, công nghiệp vận động người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe trong tháng 11-2026.

Đối với sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng và trường nghề, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các địa phương rà soát số người chưa khám. Tỉ lệ khám sức khỏe ở nhóm này hiện mới đạt hơn 40%.

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo lập kế hoạch khám sức khỏe đến từng doanh nghiệp - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Anh Dũng báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu ngành y tế làm rõ số công nhân, người lao động còn lại chưa khám, đang làm việc tại doanh nghiệp nào và thuộc phường, xã nào.

Đồng thời, yêu cầu ngành y tế phối hợp Liên đoàn Lao động, Sở Nội vụ, Công an và các địa phương để rà soát, đồng thời xây dựng kế hoạch theo từng đợt, xác định rõ doanh nghiệp nào tổ chức khám vào ngày nào, tại địa điểm nào, lực lượng y tế được bố trí ra sao và đơn vị nào chịu trách nhiệm.

Sở Y tế hoàn thiện kế hoạch trong tuần sau, báo cáo UBND TP.HCM xem xét ban hành. Kế hoạch phải có số liệu cụ thể, phân chia từng đợt và xác định số người dự kiến được khám đến cuối năm.

"Phải xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho người dân từ nay đến cuối năm, phấn đấu đạt 100%. Sở Y tế phối hợp các đơn vị, địa phương tập trung trước hết vào công nhân, người lao động. Đồng thời nghiên cứu đưa khám chuyên đề, chuyên sâu vào chương trình", Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Công an TP.HCM đề xuất cập nhật lại số người đã khám sức khỏe

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo lập kế hoạch khám sức khỏe đến từng doanh nghiệp - Ảnh 3.

Đại tá Lê Công Anh - Phó giám đốc Công an TP.HCM - đề xuất cập nhật lại số người đã khám sức khỏe - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đại tá Lê Công Anh - Phó giám đốc Công an TP.HCM - cho rằng cần rà soát, tính đầy đủ những người đã được khám sức khỏe tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vào kết quả chung. Nếu cộng thêm khoảng 2 triệu người như Sở Y tế báo cáo, tỉ lệ người dân được khám sức khỏe của thành phố sẽ đạt khoảng 64%.

Công an TP.HCM thống nhất với chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc lập kế hoạch cụ thể, trong đó công an sẽ tham gia vận động, lập danh sách người đã khám, chưa khám và lý do chưa khám. Các xã, phường được đề nghị phối hợp trao đổi, chấn chỉnh những trường hợp chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo lập kế hoạch khám sức khỏe đến từng doanh nghiệp - Ảnh 4.TP.HCM giải ngân hơn 80% vốn đầu tư công, tăng tốc hai tháng cuối năm

Sau 10 tháng, TP.HCM đã giải ngân hơn 80% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tương đương hơn 118.000 tỉ đồng. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng.

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CHÂU TUẤN - QUANG ĐỊNH
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    Chủ đề: sở y tế Nguyễn Văn Được Liên đoàn Lao động TP. HCM khám sức khỏe Công an TP. HCM

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