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TP.HCM giải ngân hơn 80% vốn đầu tư công, tăng tốc hai tháng cuối năm

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CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
QUANG ĐỊNH
QUANG ĐỊNH

Sau 10 tháng, TP.HCM đã giải ngân hơn 80% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tương đương hơn 118.000 tỉ đồng. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng.

Hơn 80% vốn đầu tư công đã giải ngân, TP.HCM tăng tốc những tháng cuối năm - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu định hướng cuộc họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chiều 5-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và đề ra giải pháp trọng tâm tháng 11-2026.

Giải ngân hơn 118.000 tỉ đồng sau 10 tháng

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố là 147.599,166 tỉ đồng, đã được Thủ tướng giao đủ 100% kế hoạch.

Đến hết tháng 10, thành phố đã giải ngân khoảng 118.278 tỉ đồng, đạt 80,1% kế hoạch. Như vậy, còn khoảng 29.321 tỉ đồng vốn chưa giải ngân. So với cùng kỳ năm 2025, tỉ lệ giải ngân của TP.HCM tăng từ 56,2% lên 80,1%.

Với kết quả này, thành phố tiếp tục nằm trong nhóm 21 địa phương có tỉ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Trong khi đó, kinh tế thành phố ghi nhận mức tăng ở nhiều lĩnh vực. Riêng tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,8% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất theo tháng kể từ đầu năm. Tính chung 10 tháng, IIP tăng 11%.

Hơn 80% vốn đầu tư công đã giải ngân, TP.HCM tăng tốc những tháng cuối năm - Ảnh 2.

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt hơn 1,678 triệu tỉ đồng, tăng 14,7%. Vốn đầu tư nước ngoài thu hút được đạt khoảng 19,1 tỉ USD, gấp hơn 3,15 lần cùng kỳ.

Trong hai tháng cuối năm, UBND TP.HCM xác định tiếp tục đẩy nhanh giải ngân, tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án liên quan đến thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và thi công.

Trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, TP.HCM tập trung vào 14 dự án hạ tầng lớn, cấp bách, gồm 9 dự án đầu tư công và 5 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Thành phố cũng tiếp tục kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư cho phát triển...

Hơn 80% vốn đầu tư công đã giải ngân, TP.HCM tăng tốc những tháng cuối năm - Ảnh 4.

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh báo cáo tình hình kinh tế và xã hội của thành phố 10 tháng qua - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu định hướng cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề, trong khi thời gian còn lại chưa đầy 2 tháng.

Thành phố phải tăng trưởng 13,23% trong quý 4 để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,2%, đồng thời thu khoảng 250.000 tỉ đồng để hướng tới mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng.

"Thứ nhất là nhiệm vụ giải ngân đầu tư, có đầu tư công là mũi nhọn. Theo báo cáo, chúng ta thấy đầu tư công thuộc top các tỉnh, thành tốt nhất của cả nước. Tuy nhiên, khối lượng còn lại cũng rất lớn, cho nên phải phấn đấu làm sao cho được 100%", Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Hơn 80% vốn đầu tư công đã giải ngân, TP.HCM tăng tốc những tháng cuối năm - Ảnh 3.

Tiến độ một số công trình trọng điểm tại TP.HCM. Số liệu ghi nhận đến cuối tháng 10 (có thể được cập nhật thêm) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, giải ngân đầu tư công có vai trò rất lớn đối với mục tiêu tăng trưởng. Đồng thời, thành phố phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư tư, gồm FDI và đầu tư trong nước. Thành phố đã lựa chọn 15 dự án lớn, trọng điểm, chiến lược của các nhà đầu tư chiến lược để tập trung tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ.

Nhiệm vụ thứ hai là thu ngân sách, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố đang đạt được những kết quả tốt và sẽ tiếp tục duy trì từ nay đến cuối năm để đạt 1 triệu tỉ đồng.

Nhiệm vụ thứ ba là đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân. Đến hết tháng 10, thành phố đã khám gần 7 triệu người, đạt khoảng 54% dân số, khoảng 6,2 triệu người đã có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Hơn 80% vốn đầu tư công đã giải ngân, TP.HCM tăng tốc những tháng cuối năm - Ảnh 5.

Cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 10, 10 tháng đầu năm và đề ra giải pháp trọng tâm tháng 11-2026 diễn ra chiều 5-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiệm vụ thứ tư là hoàn thiện các văn bản dưới luật để triển khai Luật Phát triển đô thị. Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu từ nay đến cuối năm phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% số văn bản theo kế hoạch.

"Chúng ta cẩn trọng nhưng không cầu toàn. Tôi đề nghị các cơ quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị được ban hành kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho hay.

Hơn 80% vốn đầu tư công đã giải ngân, TP.HCM tăng tốc hai tháng cuối năm - Ảnh 6.Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: ‘Nghị quyết được thông qua phải chất lượng và đi vào cuộc sống’

Sau khi các đại biểu kết thúc phiên thảo luận về các dự thảo nghị quyết HĐND TP.HCM sáng 30-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có phát biểu trao đổi, quán triệt hành động, cam kết xử lý các vấn đề một cách thấu đáo.

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    Chủ đề: giải phóng mặt bằng UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đầu tư công tăng trưởng hai con số

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