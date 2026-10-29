Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Đổi tên đường không để người dân gặp khó về giấy tờ

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói về việc đổi tên đường ở TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại các cuộc thảo luận trong kỳ họp thứ sáu của HĐND TP.HCM chiều 29-10, nhiều vấn đề về quyết sách quan trọng được các đại biểu bàn luận, góp ý, trong đó có dự thảo nghị quyết đặt, đổi tên đường và công trình công cộng.

Xem xét kỹ khi đổi tên đường

Tại tổ số 2, đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cho rằng việc xử lý các tuyến đường trùng tên, trùng số cần có lộ trình thận trọng.

"Chúng ta nên giữ nguyên tên các con đường đã gắn liền với ký ức cộng đồng, lịch sử địa phương. Thay vào đó, ưu tiên áp dụng công nghệ quản lý địa chính hiện đại để phân biệt, hoặc chỉ xem xét đổi tên đối với các tuyến đường mới hình thành, đường chưa có sự gắn kết sâu sắc với đời sống cư dân", ông Đức nói.

Theo ông Đức, nếu bắt buộc phải đổi tên, thành phố cần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thay đổi giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhà đất, đăng ký kinh doanh và dữ liệu cư trú miễn phí, nhanh chóng.

Việc lựa chọn tên đường cũng cần công khai, lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng, ưu tiên các địa danh, danh nhân, sự kiện gắn với lịch sử, văn hóa Nam Bộ và TP.HCM.

Tên một con đường không chỉ là địa chỉ giao dịch, mà còn gắn với ký ức và niềm tự hào của người dân về nơi mình sinh sống. Vì vậy, việc đổi tên cần được cân nhắc kỹ để hạn chế xáo trộn đời sống người dân.

Đại biểu Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức - trao đổi tại buổi thảo luận tổ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại tổ thảo luận số 1, đại biểu Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức - đồng tình với nghị quyết quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, trong đó có quy định HĐND xã, phường, đặc khu được đặt tên, đổi tên cho những tuyến đường nội bộ, khu dân cư.

Phường Thủ Đức cũng có rất nhiều tuyến đường cùng mang tên số, như đường số 8, đường số 9… nên quy định này sẽ giúp nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Lê Minh Đức, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cho rằng việc xử lý các tuyến đường trùng tên, trùng số cần có lộ trình thận trọng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không để người dân gặp khó khi làm thủ tục

Trao đổi sau đó, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết từ thẩm quyền của Luật Phát triển đô thị, TP.HCM đề xuất một số thẩm quyền khác với quy định chung trong việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng.

Đường được đặt tên trước khi nghiệm thu để tránh thay đổi tên khi cấp hồ sơ cho người dân, phân cấp HĐND cấp xã đặt tên đường nội bộ nhỏ, thành phố tự chịu trách nhiệm với các tuyến đường thuộc thẩm quyền…

TP.HCM cũng đang xây dựng mã định danh cho từng con đường để quản lý hồ sơ lịch sử và quá trình phát triển của con đường.

Phát biểu tại buổi thảo luận tổ số 2, ông Nguyễn Văn Được - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh việc đặt, đổi tên đường là công việc của nhà nước nhưng đồng thời cũng phải hợp lòng dân.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được lưu ý không để xảy ra việc để người dân gặp khó khăn khi làm các thủ tục hành chính liên quan đến đặt, đổi tên đường trên giấy tờ người dân.

"Đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương và các sở, ngành, đặc biệt là cán bộ xử lý hành chính một cửa cấp xã, một cửa ở các sở, các cấp thành phố, quán triệt tinh thần này. Đây là nhiệm vụ bắt buộc chúng ta phải làm cho người dân", Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho hay.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trao đổi lại sau khi các đại biểu HĐND bàn về dự thảo quy định đổi tên đường - Ảnh: QUANG ĐỊNH