Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

TP.HCM xem xét bắt buộc đổi tên đường giống nhau trong cùng phường, xã

tác giả
CHÂU TUẤN
và 1 tác giả khác
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

Sáng 29-10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM báo cáo thẩm tra về nghị quyết về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng. Trong đó, có nguyên tắc bắt buộc đổi tên những tuyến đường giống tên nhau trong cùng phường, xã, đặc khu.

TP.HCM xem xét bắt buộc đổi tên đường giống nhau trong cùng phường, xã - Ảnh 1.

Đường Hồng Hà thuộc phường Tân Sơn Hòa, trong khi cũng tại phường này hiện có tuyến đường khác tên Hồng Hà - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo đó, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM sáng 29-10, Ban Văn hóa - Xã hội đã có báo cáo thẩm tra về nghị quyết quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng. TP.HCM xây dựng nguyên tắc hạn chế đổi tên những con đường đã quen thuộc, gắn bó với người dân. 

Báo cáo thẩm tra nêu rõ việc đặt tên đường và công trình công cộng không được giống nhau trong cùng một phường, xã, đặc khu. Bắt buộc đổi tên đối với các tuyến đường trùng tên trên cùng xã, phường, đặc khu.

Theo báo cáo thẩm tra, các quy định về đặt, đổi tên đường hiện nay còn một số điểm chưa phù hợp với thực tế. Chẳng hạn, cách gọi đại lộ, đường, phố, ngõ, ngách, kiệt, hẻm chưa thống nhất với các quy định về xây dựng và quy hoạch.

Quy định hiện nay cũng chưa nói rõ thế nào là công trình công cộng có quy mô lớn. Một số quy định về việc đặt tên đường cũng chưa phù hợp với các khu đô thị, khu dân cư mới.

Do đó, đề xuất những con đường đã có trong quy hoạch hoặc dự án xây dựng được duyệt, xác định rõ vị trí, điểm đầu, điểm cuối, quy mô và chức năng thì có thể đặt tên. Việc đặt tên có thể làm trước hoặc sau khi đường được đưa vào sử dụng.

TP.HCM xem xét bắt buộc đổi tên đường giống nhau trong cùng phường, xã - Ảnh 2.

Ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM - trình bày báo cáo thẩm tra - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Với đường trong khu dân cư, đường nội bộ, đề xuất để HĐND phường, xã, đặc khu được đặt tên theo địa danh hoặc địa danh kèm số. Đối với một tuyến đường đi qua nhiều phường, xã, địa phương nơi có điểm đầu tuyến sẽ đứng ra làm hồ sơ đặt tên.

Báo cáo thẩm tra cũng đưa ra "Ngân hàng tên đường và công trình công cộng" để làm cơ sở chọn tên. Tên người chỉ được dùng để đặt tên đường sau khi người đó qua đời.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM đề nghị lấy ý kiến rộng rãi người dân để bổ sung danh sách tên đường. Đồng thời, rà lại những con đường đã có tên nhưng chưa có đủ hồ sơ hoặc tên cần sửa để trình HĐND TP.HCM xem xét công nhận.

TP.HCM xem xét bắt buộc đổi tên đường giống nhau trong cùng phường, xã - Ảnh 4.Vì sao vốn làm đường Tân Kỳ Tân Quý ở TP.HCM tăng nhiều lần?

Theo chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM sáng 29-10, UBND TP.HCM sẽ trình chủ trương điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý từ 636m lên 2,9km, tổng vốn lên 6.479,3 tỉ đồng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
CHÂU TUẤN - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: số nhà trùng tên đường HĐND TP. HCM Ban Văn hoá - Xã hội tên đường

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất