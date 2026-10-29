TP.HCM xem xét bắt buộc đổi tên đường giống nhau trong cùng phường, xã

Đường Hồng Hà thuộc phường Tân Sơn Hòa, trong khi cũng tại phường này hiện có tuyến đường khác tên Hồng Hà - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo đó, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM sáng 29-10, Ban Văn hóa - Xã hội đã có báo cáo thẩm tra về nghị quyết quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng. TP.HCM xây dựng nguyên tắc hạn chế đổi tên những con đường đã quen thuộc, gắn bó với người dân.

Báo cáo thẩm tra nêu rõ việc đặt tên đường và công trình công cộng không được giống nhau trong cùng một phường, xã, đặc khu. Bắt buộc đổi tên đối với các tuyến đường trùng tên trên cùng xã, phường, đặc khu.

Theo báo cáo thẩm tra, các quy định về đặt, đổi tên đường hiện nay còn một số điểm chưa phù hợp với thực tế. Chẳng hạn, cách gọi đại lộ, đường, phố, ngõ, ngách, kiệt, hẻm chưa thống nhất với các quy định về xây dựng và quy hoạch.

Quy định hiện nay cũng chưa nói rõ thế nào là công trình công cộng có quy mô lớn. Một số quy định về việc đặt tên đường cũng chưa phù hợp với các khu đô thị, khu dân cư mới.

Do đó, đề xuất những con đường đã có trong quy hoạch hoặc dự án xây dựng được duyệt, xác định rõ vị trí, điểm đầu, điểm cuối, quy mô và chức năng thì có thể đặt tên. Việc đặt tên có thể làm trước hoặc sau khi đường được đưa vào sử dụng.

Ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM - trình bày báo cáo thẩm tra - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Với đường trong khu dân cư, đường nội bộ, đề xuất để HĐND phường, xã, đặc khu được đặt tên theo địa danh hoặc địa danh kèm số. Đối với một tuyến đường đi qua nhiều phường, xã, địa phương nơi có điểm đầu tuyến sẽ đứng ra làm hồ sơ đặt tên.

Báo cáo thẩm tra cũng đưa ra "Ngân hàng tên đường và công trình công cộng" để làm cơ sở chọn tên. Tên người chỉ được dùng để đặt tên đường sau khi người đó qua đời.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM đề nghị lấy ý kiến rộng rãi người dân để bổ sung danh sách tên đường. Đồng thời, rà lại những con đường đã có tên nhưng chưa có đủ hồ sơ hoặc tên cần sửa để trình HĐND TP.HCM xem xét công nhận.