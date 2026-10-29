Hy vọng cải tạo môi trường kênh Hy Vọng vì được đề xuất đầu tư 2.546 tỉ đồng làm kè, đường hai bên

Thành viên câu lạc bộ Sài Gòn Xanh bên robot vớt rác trên kênh Hy Vọng - Ảnh: Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh

Sáng 29-10, HĐND TP.HCM bắt đầu kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). Sau khi khai mạc, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM đã thông qua dự kiến chương trình, nêu rõ một số tờ trình, trong đó có nội dung xem xét điều chỉnh chủ trương dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, hồ sơ dự án trước đây có tên "Bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện giải tỏa kênh Hy Vọng", được HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư năm 2016 với tổng vốn 557 tỉ đồng. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 1.250m, rộng 30m, dự kiến ảnh hưởng khoảng 190 hộ. Đến nay việc bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được thực hiện, chưa phát sinh và chưa giải ngân chi phí.

Sau khi dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TP.HCM vay vốn Ngân hàng Thế giới bị hủy, năm 2020 UBND TP.HCM thống nhất đưa hạng mục cải tạo kênh Hy Vọng ra khỏi dự án này, giao lập hồ sơ đề xuất đầu tư bằng ngân sách TP.HCM.

Do dự án chưa được ưu tiên bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư dự án xây lắp đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo đề xuất mới, dự án được đổi tên thành "Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng", địa điểm tại phường Tân Sơn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM được đề xuất làm chủ đầu tư.

Dự án có chiều dài khoảng 1.089m, điểm đầu tại đường Phạm Văn Bạch và điểm cuối tại kênh Tham Lương. Kênh sẽ được nạo vét với độ sâu từ 6,5-11,5m, xây kè hai bên bờ và làm đường giao thông dọc hai bên tuyến, mặt cắt ngang tối thiểu 10m, gồm lòng đường rộng 6m và vỉa hè.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ sáu của HĐND TP.HCM sáng 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hồ sơ cũng đề xuất bố trí mảng xanh dọc hai bên bờ kênh, nâng cấp hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, xây hệ thống thoát nước thải, cải tạo các tuyến đường phù hợp tiêu chuẩn.

Tổng vốn dự kiến 2.546,71 tỉ đồng, gồm 1.899,05 tỉ đồng cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 647,66 tỉ đồng cho xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường. Nguồn vốn được đề xuất gồm 1.832,023 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và 714,687 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM.

Theo hồ sơ, kênh Hy Vọng là một trong những hướng thoát nước chính của khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tuyến kênh có tình trạng rác thải xây dựng, rác sinh hoạt bị vứt xuống kênh, cản trở dòng chảy, gây ngập úng và ô nhiễm môi trường.

Dự án được đề xuất làm trong giai đoạn 2026-2030, thuộc nhóm A. Nếu được quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, năm 2026 dự kiến bố trí khoảng 10 tỉ đồng, năm 2027 khoảng 2.042,46 tỉ đồng,... còn lại lần lượt đến năm 2030.

Mục tiêu của dự án là cải tạo tuyến kênh, khơi thông dòng chảy, nâng khả năng thoát nước, giảm ô nhiễm và góp phần giảm ngập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và một phần lưu vực kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.