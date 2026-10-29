HĐND xem xét quy hoạch tổng thể TP.HCM, với 18 triệu dân dự kiến vào 2030

Các lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc kỳ họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 29-10, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ 29-10 và 30-10.

Tham dự kỳ họp có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kỳ họp còn có sự tham dự của các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Sinh Nhật Tân, cùng các đại biểu, khách mời.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - cho biết tại kỳ họp, HĐND TP.HCM sẽ xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung vào ba trụ cột gắn kết chặt chẽ là quy hoạch định hình tầm nhìn và không gian phát triển, thể chế tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn, ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm.

Đối với quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đánh giá đây là khung chiến lược, định hình cấu trúc và năng lực cạnh tranh của TP.HCM trong dài hạn, trên cơ sở cụ thể hóa định hướng lớn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của quy hoạch là phải vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực và dự án. Quy hoạch phải tổ chức TP.HCM thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm. Liên kết hiệu quả giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái.

Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm những động lực mới. Đồng thời lấy con người và chất lượng sống của người dân làm trung tâm của phát triển.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị đại biểu đánh giá kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và các lựa chọn chiến lược, đảm bảo đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư. Xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện.

Quy hoạch phải mở rộng không gian đầu tư, đồng thời giải quyết căn cơ các "điểm nghẽn" ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Bảo tồn giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch HĐND TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các đại biểu tham dự kỳ họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Quy hoạch tổng thể tạo cơ sở pháp lý để TP.HCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM trình bày các tờ trình tại cuộc họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đặc biệt, tại kỳ họp này, UBND TP.HCM chính thức trình để HĐND TP.HCM xem xét thông qua quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM là căn cứ pháp lý quan trọng để TP.HCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm được xem xét thông qua trong bối cảnh sau khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, trở thành đô thị lớn nhất cả nước và tầm cỡ trong khu vực.

Với những định hướng mới như phát triển metro, TOD, các khu công nghiệp kiểu mới, các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế…

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại kỳ họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính TP.HCM với diện tích khoảng 6.772,59 km², gồm 168 đơn vị hành chính. Dân số TP.HCM dự báo khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người vào năm 2045, hơn 27 triệu người vào năm 2050.

TP.HCM hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới. Với các định hướng nổi bật như: phát triển siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, phát triển thành phố gắn với sông và biển, đổi mới sáng tạo và một cấu trúc đô thị mới.

Quy hoạch cũng đảm bảo định hướng hạ tầng đi trước, TOD mở ra không gian phát triển mới…

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và các đại biểu trao đổi tại kỳ họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tiếp tục cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, thông qua dự án hạ tầng

Tại kỳ họp cũng sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Nhiều dự án hạ tầng được xem xét như chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương (đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom), điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ đường Lê Trọng Tấn - Cộng Hòa).

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét, chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật rạch Bàu Trâu (đoạn từ kênh Tân Hóa đến đường Phan Anh). Chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Bà Tàng, phường Bình Đông, xã Bình Hưng. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng…

Kỳ họp cũng sẽ xem xét quy định việc đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM, quy định về khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp trên địa bàn thành phố.

Quy định một số cơ chế, chính sách quản lý, đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao. Quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để huy động vốn nhằm triển khai các dự án trọng điểm của TP.HCM.

Các chính sách khác như quy định một số chính sách thu hút, hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn TP.HCM, quy định cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách thành phố để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố…

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và các đại biểu trao đổi tại kỳ họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH