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TP.HCM đề xuất trả lương người tài tới 265 triệu đồng mỗi tháng, thưởng thêm theo dự án

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM dự kiến đề xuất HĐND TP.HCM xem xét, thông qua trong năm 2026 nghị quyết về cơ chế thu hút người tài. Trong đó đề xuất người tài nhận thu nhập tới 265 triệu đồng mỗi tháng và thưởng thêm theo kết quả dự án.

Các đại biểu ở lễ kỷ niệm 50 năm Hội Trí thức yêu nước và 40 năm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM ngày 27-10. Trong đó có các nhà khoa học, chuyên gia - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đây là nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng của UBND TP.HCM.

Theo đó với chuyên gia, nhà khoa học và người đặc biệt tài năng làm việc theo hợp đồng, dự thảo đề xuất hỗ trợ thu nhập ban đầu từ 15 đến 100 lần mức lương tối thiểu vùng I, chi trả một lần khi ký hợp đồng.

Mức lương tối thiểu vùng I năm 2026 là 5,31 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ - PV). Như vậy với trường hợp trên, quy ra tiền, khoản hỗ trợ khoảng 79,65 - 531 triệu đồng/người.

Theo dự thảo, hằng tháng, nhóm này có thể nhận từ 20 đến 50 lần mức lương tối thiểu vùng I, gồm tiền lương và phụ cấp nếu có. 

Với mức lương tối thiểu vùng I làm căn cứ, mức cao nhất tương đương khoảng 265 triệu đồng/tháng (đã gồm cả phụ cấp). Mức cụ thể dựa vào trình độ, năng lực, uy tín.

Ngoài thu nhập hằng tháng, TP.HCM còn đề xuất thưởng theo kết quả dự án. Với cá nhân, mức thưởng bằng 5% tổng số tiền ngân sách TP.HCM chi cho dự án, có mức sàn và mức trần. Với nhóm, mức thưởng cũng bằng 5%, kèm mức tối thiểu cho từng thành viên và mức tối đa cho cả nhóm.

Với người đặc biệt tài năng làm công việc không gắn với dự án, khoản thưởng có thể dựa trên thành tích hoặc giải thưởng, tối đa 300 lần mức lương tối thiểu vùng I cho mỗi giải thưởng.

Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ nhà ở hoặc chỗ ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe, học phí cho con dưới 18 tuổi và hỗ trợ gia đình người được thu hút.

Với người có trình độ cao được tuyển làm công chức, viên chức, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ thu nhập ban đầu theo trình độ.

Giáo sư, phó giáo sư hoặc chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành được hỗ trợ 5 lần mức lương tối thiểu vùng; tiến sĩ hoặc tương đương 4 lần; thạc sĩ và người tốt nghiệp loại xuất sắc 3 lần; các trường hợp khác 2 lần.

Còn khoản hỗ trợ theo quý gắn với kết quả làm việc. Người hoàn thành xuất sắc được hưởng 100%, hoàn thành tốt 80%, dưới mức hoàn thành tốt thì không được nhận.

Thời gian cơ bản là 5 năm, nếu người được tuyển vẫn đáp ứng yêu cầu, chính sách có thể kéo dài từng năm, nhưng tổng thời gian không quá 10 năm.

TP.HCM mở rộng danh sách tìm người tài

Theo dự thảo, giai đoạn 2024-2026, TP.HCM có 36 công chức, viên chức được tuyển chọn theo chính sách dành cho người tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao. Đến ngày 12-5-2026, các cơ quan đã chi hơn 1,6 tỉ đồng hỗ trợ thu nhập.

Giai đoạn 2018-2023, TP.HCM thu hút 10 chuyên gia, nhà khoa học, ký hợp đồng với 8 người. Theo rà soát của Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2026 các đơn vị đăng ký nhu cầu 43 người, gồm 39 chuyên gia, 3 người đặc biệt tài năng và 1 kiến trúc sư trưởng.

TP.HCM đề xuất người tài nhận tới 265 triệu đồng/tháng, thưởng thêm theo dự án - Ảnh 3.Ngành bán dẫn, logistics vào ‘tầm ngắm’ đào tạo nhân lực của TP.HCM

TP.HCM nghiên cứu bổ sung công nghệ bán dẫn, logistics và quản lý chuỗi cung ứng vào đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế. Công nghệ số, robot - tự động hóa và năng lượng tái tạo cũng được đưa vào nhóm ngành nghiên cứu.


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