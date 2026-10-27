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Phó bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong: Trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển TP.HCM

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 50 năm Hội Trí thức yêu nước và 40 năm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy Lê Quốc Phong: Trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển TP.HCM - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tham dự buổi lễ sáng 27-10 còn có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng các nguyên lãnh đạo.

Cùng các lãnh đạo, đại biểu Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TP.HCM, các địa phương và đại diện các đơn vị liên quan cùng tham dự.

Liên hiệp hội tham gia tư vấn, phản biện nhiều dự án, chương trình quan trọng của TP.HCM

Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM - đã ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của tổ chức, bắt đầu từ Hội Trí thức yêu nước thành lập ngày 10-8-1975. 

Ngày 24-1-1986, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM được thành lập, tiếp nối truyền thống đoàn kết, yêu nước và cống hiến của đội ngũ trí thức thành phố.

Trong 40 năm qua, liên hiệp hội đã tập hợp các nhà khoa học tham gia tư vấn, phản biện nhiều dự án, chương trình và chính sách liên quan đến quy hoạch đô thị, giao thông, metro, chống ngập, chỉnh trang kênh rạch, bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng. 

Các hội thành viên, nhà khoa học còn tích cực hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch COVID-19 và làm nhiều hoạt động an sinh xã hội.

"Từ chặng đường đã qua, chúng tôi càng thấm thía rằng đoàn kết là sức mạnh để xây dựng và sự tôn trọng, uy tín phải được tạo bằng chất lượng của công việc, và vị trí của tổ chức phải được khẳng định bằng những đóng góp thiết thực cho nhân dân", GS.TS Nguyễn Văn Phước chia sẻ.

Phó bí thư Thành ủy Lê Quốc Phong: Trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển TP.HCM - Ảnh 2.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong (bìa trái) và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải) trao cờ truyền thống, tặng hoa cho các đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Ảnh: CHÂU TUẤN

Góp sức phát triển TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, nhà khoa học, tham gia giải quyết những vấn đề lớn và cung cấp luận cứ khoa học cho các quyết sách phát triển thành phố.

Ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp hội trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tư vấn, phản biện xã hội và phổ biến kiến thức, Phó bí thư mong muốn đội ngũ trí thức cần tiếp tục tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển thành phố, nhất là trong việc tìm giải pháp cho những vấn đề về quy hoạch, hạ tầng, môi trường và chất lượng sống của người dân.

"TP.HCM mong muốn các nhà khoa học, trí thức thành phố tham gia tích cực, cùng thành phố xây dựng cơ chế, chính sách, cùng thực hiện các nội dung, giải pháp cụ thể để phát hiện, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài cho các lĩnh vực quan trọng cho sự phát triển của thành phố, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo", ông nói.

Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội, bảo đảm tính độc lập, khách quan và trách nhiệm trong các ý kiến đóng góp. Liên hiệp hội cần quan tâm phát triển đội ngũ trí thức trẻ, thu hút chuyên gia trong doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với các sở, ngành, Phó bí thư đề nghị tăng cường phối hợp, đặt hàng nghiên cứu với Liên hiệp hội, đồng thời có cơ chế tiếp nhận và sử dụng các kiến nghị dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn phát triển thành phố.

Phó bí thư Thành ủy Lê Quốc Phong: Trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển TP.HCM - Ảnh 3.
Phó bí thư Thành ủy Lê Quốc Phong: Trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển TP.HCM - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự buổi lễ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phó bí thư Thành ủy Lê Quốc Phong: Trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển TP.HCM - Ảnh 5.

GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, phát biểu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phó bí thư Thành ủy Lê Quốc Phong: Trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển TP.HCM - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phó bí thư Thành ủy Lê Quốc Phong: Trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển TP.HCM - Ảnh 8.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phó bí thư Thành ủy Lê Quốc Phong: Trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển TP.HCM - Ảnh 9.

Nhiều đại biểu được trao tặng kỷ niệm chương tại buổi lễ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phó bí thư Thành ủy Lê Quốc Phong: Trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển TP.HCM - Ảnh 10.Ông Lê Quốc Phong: Tập trung bố trí nhân sự cho tổ chức công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đề nghị Liên đoàn Lao động TP.HCM tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức và bố trí nhân sự, trong đó đặc biệt lưu ý các công đoàn khu chế xuất, khu công nghiệp.

 

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    Chủ đề: thu hút nhân tài Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP. HCM Lê Quốc Phong yêu nước Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

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