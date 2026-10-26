Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Quy hoạch 29 xã thành phường đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể TP.HCM

tác giả
KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Ngày 26-10, UBND TP.HCM có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Quy hoạch 29 xã thành phường đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể TP.HCM - Ảnh 1.

UBND TP.HCM làm việc với đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc TP.HCM - Ảnh: KỲ PHONG

Tại đây, các thành viên đoàn công tác đã báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng các xã dự kiến thành lập phường, tập trung vào hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và đô thị, mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định và các nội dung khác phục vụ công tác thẩm định hồ sơ đề án.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết thành phố sẽ khẩn trương rà soát, tiếp thu tối đa các nội dung được đoàn công tác góp ý với tinh thần cao nhất.

Theo ông Cường, trong quá trình xây dựng đề án thành lập 29 phường, TP.HCM vẫn đang "vừa làm, vừa hoàn thiện, vừa tiếp tục điều chỉnh".

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm dự kiến tại kỳ họp cuối tháng 10, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND TP thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; trong đó xác định rõ các khu đô thị, vùng đô thị của 29 xã nêu trên.

Cũng theo ông Cường, hiện trạng TP.HCM trước sáp nhập có các đô thị là thị trấn, thành phố đô thị loại II, nhưng sau sắp xếp thành mô hình phường và xã. Vì vậy TP.HCM sẽ tính toán công tác quy hoạch phù hợp cho từng địa phương, đảm bảo khuôn khổ quy hoạch tổng thể.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Quy hoạch 29 xã thành phường đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể TP.HCM - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: KỲ PHONG

Kết luận buổi làm việc, ông Trương Hải Long - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho rằng TP.HCM đang được giao quyền rất lớn theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh TP.HCM có quy hoạch tổng thể, 29 xã thành phường cần quy hoạch đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể TP.HCM

"TP.HCM cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để đạt các tiêu chí quy hoạch đô thị sau khi đề án được thông qua, trong đó tập trung vào phân cấp, phân quyền và các chương trình, kế hoạch đầu tư, đảm bảo cân bằng giữa tỉ lệ đô thị và chất lượng đô thị", Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh.

Ông Long cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của TP.HCM trong công tác rà soát các đơn vị hành chính cấp xã để chuyển thành phường; đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn cùng phối hợp để hoàn thiện sớm đề án, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Quy hoạch 29 xã thành phường đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể TP.HCM - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long kết luận buổi làm việc - Ảnh: KỲ PHONG

Trước đó vào ngày 27-8, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP.HCM tại kỳ họp thứ tư đã thông qua nghị quyết, tán thành đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã trong địa bàn thành phố.

29 xã được HĐND TP.HCM tán thành để thành lập phường gồm An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội.

Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn, Ngãi Giao.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Quy hoạch 29 xã thành phường đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể TP.HCM - Ảnh 5.29 xã thành phường tại TP.HCM, phát triển kinh tế thu nhập người dân sẽ tốt hơn

HĐND TP.HCM vừa thông qua nghị quyết tán thành thành lập 29 phường, mở ra triển vọng phát triển mới cho các khu vực, cũng như cải thiện đời sống người dân.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
KỲ PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: HĐND TP.HCM UBND TP.HCM Quy hoạch tổng thể TP.HCM Bộ Nội vụ quy hoạch đô thị

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất