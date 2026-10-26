Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Quy hoạch 29 xã thành phường đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể TP.HCM

UBND TP.HCM làm việc với đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc TP.HCM - Ảnh: KỲ PHONG

Tại đây, các thành viên đoàn công tác đã báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng các xã dự kiến thành lập phường, tập trung vào hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và đô thị, mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định và các nội dung khác phục vụ công tác thẩm định hồ sơ đề án.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết thành phố sẽ khẩn trương rà soát, tiếp thu tối đa các nội dung được đoàn công tác góp ý với tinh thần cao nhất.

Theo ông Cường, trong quá trình xây dựng đề án thành lập 29 phường, TP.HCM vẫn đang "vừa làm, vừa hoàn thiện, vừa tiếp tục điều chỉnh".

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm dự kiến tại kỳ họp cuối tháng 10, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND TP thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; trong đó xác định rõ các khu đô thị, vùng đô thị của 29 xã nêu trên.

Cũng theo ông Cường, hiện trạng TP.HCM trước sáp nhập có các đô thị là thị trấn, thành phố đô thị loại II, nhưng sau sắp xếp thành mô hình phường và xã. Vì vậy TP.HCM sẽ tính toán công tác quy hoạch phù hợp cho từng địa phương, đảm bảo khuôn khổ quy hoạch tổng thể.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: KỲ PHONG

Kết luận buổi làm việc, ông Trương Hải Long - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho rằng TP.HCM đang được giao quyền rất lớn theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh TP.HCM có quy hoạch tổng thể, 29 xã thành phường cần quy hoạch đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể TP.HCM

"TP.HCM cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để đạt các tiêu chí quy hoạch đô thị sau khi đề án được thông qua, trong đó tập trung vào phân cấp, phân quyền và các chương trình, kế hoạch đầu tư, đảm bảo cân bằng giữa tỉ lệ đô thị và chất lượng đô thị", Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh.

Ông Long cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của TP.HCM trong công tác rà soát các đơn vị hành chính cấp xã để chuyển thành phường; đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn cùng phối hợp để hoàn thiện sớm đề án, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long kết luận buổi làm việc - Ảnh: KỲ PHONG

Trước đó vào ngày 27-8, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP.HCM tại kỳ họp thứ tư đã thông qua nghị quyết, tán thành đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã trong địa bàn thành phố. 29 xã được HĐND TP.HCM tán thành để thành lập phường gồm An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội. Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn, Ngãi Giao.