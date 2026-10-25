Đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ khảo sát các xã dự kiến lên phường ở TP.HCM

Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), làm trưởng đoàn (thứ 2 từ trái qua), khảo sát tại xã Xuân Thới Sơn - Ảnh: B.H.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, ngày 25-10, hai đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ đã khảo sát và làm việc tại các xã: Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Vĩnh Lộc, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn…

Nội dung khảo sát hiện trạng các xã dự kiến thành lập phường, tập trung vào các nội dung: hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và đô thị, mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định, các nội dung khác phục vụ công tác thẩm định hồ sơ đề án.

Qua khảo sát và trao đổi, đoàn công tác ghi nhận các xã đã chủ động chuẩn bị báo cáo về tình hình, hiện trạng địa bàn và các nội dung liên quan đến việc thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng xã theo yêu cầu của đoàn công tác.

Trên cơ sở đó và ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan, các đoàn công tác sẽ tổ chức đánh giá kết quả khảo sát.

Phát biểu tại hội nghị tiếp và làm việc với đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ, bà Lê Thị Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn - cho biết thời gian qua, không chỉ xã Hóc Môn mà các xã ở khu vực huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi cũ đều rất tâm huyết, chủ động chuẩn bị các điều kiện thành lập phường.

Các địa phương đã chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, đồng thời rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn nhằm bảo đảm cơ sở lý luận và thực tiễn.

Trước đó, vào ngày 27-8, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP.HCM tại kỳ họp thứ tư đã thông qua nghị quyết, tán thành đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã trong địa bàn thành phố.

29 xã được HĐND TP.HCM tán thành để thành lập phường gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội.

Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn, Ngãi Giao.

Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), làm trưởng đoàn, khảo sát tại Trường tiểu học - THCS Tạ Uyên (xã Xuân Thới Sơn) - Ảnh: NGỌC KHẢI



Đoàn công tác do ông Nguyễn Hữu Thành, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), làm trưởng đoàn, làm việc với đại diện xã Hóc Môn và một số xã vào chiều 25-10 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bà Lê Thị Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn - phát biểu tại hội nghị tiếp và làm việc với đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ - Ảnh: NGỌC KHẢI