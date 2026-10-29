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Vì sao vốn làm đường Tân Kỳ Tân Quý ở TP.HCM tăng nhiều lần?

tác giả
CHÂU TUẤN
và 1 tác giả khác
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

Theo chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM sáng 29-10, UBND TP.HCM sẽ trình chủ trương điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý từ 636m lên 2,9km, tổng vốn lên 6.479,3 tỉ đồng.

Vì sao vốn làm đường Tân Kỳ Tân Quý ở TP.HCM tăng gấp 10 lần? - Ảnh 1.

Vị trí dự án làm đường Tân Kỳ Tân Quý (TP.HCM). Khu vực này đã kẹt xe triền miên nhiều năm qua - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo tờ trình, dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Cộng Hòa được HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2015. Khi đó, tuyến đường dài 636m, rộng 30m, tổng vốn dự án xây lắp là 96,164 tỉ đồng.

Ngoài phần xây lắp, hai dự án bồi thường giải phóng mặt bằng được tách riêng với tổng vốn 560,756 tỉ đồng. Cộng lại, ba dự án có tổng vốn 656,920 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến nay phần xây lắp vẫn chưa thi công do chưa có mặt bằng để làm đường. Dự án đã giải ngân 585 triệu đồng cho việc chuẩn bị đầu tư.

Hai dự án bồi thường cũng chưa được quyết định đầu tư, đã giải ngân tổng cộng 716 triệu đồng cho việc chuẩn bị đầu tư.

Theo phương án của UBND TP.HCM trình, tuyến đường sẽ được kéo dài về phía đường Bình Long. Điểm đầu tại nút giao Bình Long, điểm cuối tại nút giao Cộng Hòa, tổng chiều dài khoảng 2,9km.

Đoạn được bổ sung dài khoảng 2.264m, từ Lê Trọng Tấn đến Bình Long. Việc bổ sung đoạn này để hoàn chỉnh tuyến Tân Kỳ Tân Quý, trong khi đoạn qua khu vực Bình Tân trước đây đã được mở rộng theo quy hoạch.

Toàn tuyến vẫn rộng 30m, gồm mặt đường 20m với 6 làn xe, mỗi bên 3 làn; dải phân cách giữa rộng 1m và vỉa hè mỗi bên 4,5m. Tuyến cũng được đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Tuyến đường sau điều chỉnh đi qua các phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh và Tân Bình.

Vì sao vốn làm đường Tân Kỳ Tân Quý ở TP.HCM tăng gấp 10 lần? - Ảnh 2.

Tình trạng kẹt xe trên đường Tân Kỳ Tân Quý (TP.HCM) vào giờ tan tầm khiến nhiều người ngán ngẩm - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nội dung tờ trình nêu rõ: Hơn 5.580 tỉ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật. Phần xây dựng 257,580 tỉ đồng, dự phòng 616,660 tỉ đồng.

Tổng vốn sau điều chỉnh tăng gần 10 lần (từ 656,9 tỉ đồng lên 6.479,3 tỉ đồng), do đường kéo dài từ 636m lên 2,9km, đồng thời bổ sung phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật.

TP.HCM dự kiến bố trí vốn từ năm 2026 đến 2032, trong đó năm 2027 và 2028 mỗi năm 2.000 tỉ đồng. Năm 2027-2030 làm thủ tục, khảo sát, bồi thường và giải phóng mặt bằng; năm 2031-2032 thi công, nghiệm thu và hoàn thành.

UBND TP.HCM cũng đề nghị dừng hai dự án bồi thường riêng trước đây, đưa phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào dự án đường Tân Kỳ Tân Quý sau khi được điều chỉnh.

Vì sao vốn làm đường Tân Kỳ Tân Quý ở TP.HCM tăng gấp 10 lần? - Ảnh 3.

So sánh quy mô, tổng vốn dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý trước và khi đề xuất điều chỉnh - Lập bảng: CHÂU TUẤN

Vì sao vốn làm đường Tân Kỳ Tân Quý ở TP.HCM, vốn tăng gấp 10 lần? - Ảnh 3.TP.HCM làm ‘làn sóng xanh’, gọt dải phân cách để giảm kẹt xe đường Cộng Hòa - Trường Chinh

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    Chủ đề: HĐND TP.HCM đường Bình Long phường Tân Sơn Nhì Trường Chinh đường Tân kỳ Tân Quý

    Dòng sự kiện: Luật phát triển đô thị

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