Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: ‘Nghị quyết được thông qua phải chất lượng và đi vào cuộc sống’

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM ngày 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu đưa các cơ chế, chính sách mới vào cuộc sống, biến quy hoạch thành không gian và nguồn lực phát triển; đồng thời nâng cao năng lực tổ chức công việc để tạo kết quả cụ thể cho người dân và doanh nghiệp.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, tại kỳ họp này UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM 17 nội dung, gồm 15 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 2 nghị quyết cá biệt, tập trung vào các lĩnh vực như văn hóa, thể thao, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, thu hút và sử dụng nhân lực, phát triển khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, logistics tích hợp và nhiều cơ chế, chính sách khác.

Theo kế hoạch điều chỉnh, TP.HCM dự kiến xây dựng, ban hành 131 nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng điều quan trọng không chỉ là số lượng nghị quyết được thông qua, mà là chất lượng và khả năng đi vào cuộc sống.

Mỗi nghị quyết cần có cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ, thời hạn, nguồn lực và sản phẩm cụ thể; đánh giá bằng việc chính sách tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực và tạo thuận lợi ra sao cho người dân, doanh nghiệp.

Về Quy hoạch tổng thể TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết thành phố xác định mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm với 5 cực tăng trưởng, 5 hệ thống liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển.

Sau khi quy hoạch được thông qua, thành phố sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực, đồng bộ với kế hoạch đầu tư công, nguồn lực tư nhân và các cơ chế hợp tác công - tư.

Trong đó, ưu tiên các hạ tầng có sức lan tỏa lớn như giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, TOD, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hạ tầng sinh thái; kết nối các trung tâm phát triển với khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và các đầu mối logistics.

Đề cập chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại kỳ họp này, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức công việc, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng và nâng cao đời sống người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Được, từ nay đến cuối năm, thành phố phải tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu, thanh toán để đẩy nhanh đầu tư công. Đồng thời chuẩn bị danh mục dự án năm 2027 theo hướng có đủ thủ tục, mặt bằng và năng lực làm.

Phiên thảo luận của kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM diễn ra sáng 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xác định đúng người thực sự cần mua nhà ở xã hội

Với đầu tư tư nhân và các dự án lớn, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM chuyển mạnh từ tư duy "quản lý dự án" sang "đồng hành cùng dự án", xác định rõ dự án đang vướng ở đâu, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào và cần giải pháp gì.

Đối với chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch, phải gắn nơi ở mới với sinh kế mới, hạ tầng mới và chất lượng sống mới cho người dân.

"Tăng trưởng phải đi cùng nâng cao chất lượng sống. Kết quả cuối cùng phải được thể hiện qua việc dự án được tháo gỡ, vốn được giải ngân, hạ tầng hoàn thành, người dân đi lại thuận lợi hơn, môi trường tốt hơn và doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi hơn…", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho hay.

Ông cũng cho biết thành phố sẽ rà soát nhu cầu thực tế và mức thu nhập của người dân để xác định đúng người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, từ đó có giải pháp phù hợp.

Việc nắm rõ nhu cầu và thu nhập của người dân là cơ sở để tổng hợp danh sách, phối hợp với Sở Xây dựng xác định những người thực sự cần nhà ở xã hội, có thu nhập thấp.