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Đại biểu HĐND TP.HCM ủng hộ đưa bác sĩ giỏi về trạm y tế xã phường

tác giả
BÁ SƠN
và 2 tác giả khác
BÁ SƠN
BÁ SƠN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Chiều 29-10, tại thảo luận tổ kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM, nhiều ý kiến đại biểu ủng hộ chính sách thu hút, hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn thành phố, trong đó đưa bác sĩ giỏi về trạm y tế xã phường.

Đại biểu HĐND TP.HCM ủng hộ đưa bác sĩ giỏi về trạm y tế xã phường - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại thảo luận tổ chiều 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết hiện thành phố còn 37 trạm y tế chưa đủ 5 bác sĩ/trạm nên hiện TP đang tăng cường đưa bác sĩ giỏi, thu hút bác sĩ về các trạm y tế xã phường còn thiếu.

Chính sách hỗ trợ hằng tháng được đề xuất cho các bác sĩ đang công tác tại trạm y tế còn thiếu là 3.000.000 đồng/người/tháng. Đối với Trạm Y tế xã đảo Thạnh An được hưởng bằng 1,2 lần, tại Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo được hưởng bằng 1,5 lần.

Sở Y tế ghi nhận ý kiến của đại biểu, đề xuất nếu có thể nên mở rộng chính sách hỗ trợ đối với các nhân sự khác như điều dưỡng đang công tác tại trạm y tế còn thiếu nhân sự.

Ông Tăng Chí Thượng cho biết thêm trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai cơ sở 2 của các bệnh viện lớn của TP.HCM như Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Từ Dũ… tại các khu vực phù hợp sau hợp nhất, nhằm giúp người dân tiếp cận y tế ngày một tốt hơn.

Đại biểu HĐND TP.HCM ủng hộ đưa bác sĩ giỏi về trạm y tế xã phường - Ảnh 2.

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - đề nghị Sở Y tế nghiên cứu để phát triển các bệnh viện gắn với quy hoạch tuyến Vành đai 3 TP.HCM đang triển khai xây dựng, sắp được thông xe. 

Đối với quy hoạch tổng thể TP.HCM, cần tiếp thu ý kiến của đại biểu góp ý gắn quy hoạch với việc giãn dân, phát triển các đô thị vệ tinh. 

Về quy định đặt tên đường, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đồng tình với góp ý của đại biểu tại thảo luận tổ, kiến nghị bên cạnh giao thẩm quyền cho HĐND phường đặt tên một số loại đường (đường nội bộ, khu dân cư) thì cũng nên giao phường được đặt tên đối với các công viên, hoa viên nhỏ trong địa bàn.

Ông Minh cho biết thêm, quỹ tên đường của TP.HCM hiện nay số lượng còn nhỏ so với số lượng đường của thành phố sau hợp nhất. 

Vì vậy, bên cạnh việc nghiên cứu bổ sung quỹ tên đường, các phường xã cũng có thể đề xuất thêm tên Anh hùng liệt sĩ, tên các địa danh nổi tiếng tại địa phương… để đặt tên đường theo quy định.

Đại biểu HĐND TP.HCM ủng hộ đưa bác sĩ giỏi về trạm y tế xã phường - Ảnh 3.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại thảo luận tổ 4 kỳ họp HĐND TP.HCM chiều 29-10 - Ảnh: HỮU DUY

Đại biểu HĐND TP.HCM ủng hộ đưa bác sĩ giỏi về trạm y tế xã phường - Ảnh 4.

Đại biểu phát biểu tại tổ 1 kỳ họp HĐND TP.HCM chiều 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đại biểu đánh giá quy hoạch tổng thể TP.HCM xây dựng nhanh, chất lượng

Tại thảo luận tổ, hầu hết các đại biểu phát biểu đều ủng hộ tờ trình quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Đại biểu đánh giá chỉ trong một thời gian ngắn nhưng quy hoạch đã được các cơ quan phối hợp xây dựng công phu, kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý để phát triển thành phố trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ các chính sách thu hút, ưu đãi để phát triển các khu công nghệ cao, các chính sách đặc thù cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị… được trình tại kỳ họp.

Đại biểu HĐND TP.HCM ủng hộ đưa bác sĩ giỏi về trạm y tế xã phường - Ảnh 6.TP.HCM đưa 79 bác sĩ giàu kinh nghiệm về làm việc tại 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực

Ngành y tế TP.HCM luân phiên 79 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện về công tác tại 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực. Đợt 1 được kỳ vọng sẽ tạo mô hình mẫu để nhân rộng, nâng cao năng lực y tế cơ sở và chất lượng khám sức khỏe ban đầu.

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BÁ SƠN - CHÂU TUẤN - KỲ PHONG
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    Chủ đề: Trạm y tế HĐND TP.HCM TP.HCM

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