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Quy hoạch TP.HCM có gì đặc biệt khi đạt 27 triệu dân vào 2050?

tác giả
BÁ SƠN
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BÁ SƠN
BÁ SƠN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Ngày 29-10, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM (kỳ họp chuyên đề), UBND TP.HCM đã chính thức trình quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Quy hoạch TP.HCM có gì đặc biệt khi đạt 27 triệu dân vào 2050? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể TP.HCM tại kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể TP.HCM.

Theo quy hoạch này, dân số TP.HCM được dự báo sẽ đạt 18 triệu người vào năm 2030 và đạt hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Tích hợp quy hoạch TP.HCM sau hợp nhất, tầm nhìn 100 năm

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, TP.HCM sau khi hợp nhất đã trở thành một siêu đô thị, một không gian phát triển mới có quy mô lớn, liên kết chặt chẽ về kinh tế, đô thị, công nghiệp, cảng biển và hạ tầng. 

Vì vậy, tích hợp các quy hoạch chung và quy hoạch tỉnh hiện có của ba địa phương (TP.HCM cũ, Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) thành một quy hoạch tổng thể là công tác hết sức cấp bách và cần thiết; làm cơ sở thống nhất định hướng tổ chức không gian, phân bổ nguồn lực và phát triển hệ thống hạ tầng liên vùng. 

Qua đó khắc phục tình trạng phân tán, chồng lấn hoặc thiếu đồng bộ giữa các quy hoạch trước đây. Hình thành một cấu trúc phát triển tổng thể, cân bằng và bền vững cho TP.HCM trong giai đoạn mới.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM xác định bốn quan điểm lớn: Phát triển đô thị toàn cầu, lấy con người làm trung tâm. Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ từ nghiên cứu đến thương mại hóa. Các cơ chế, chính sách mở, vượt trội, cạnh tranh quốc tế và tổ chức không gian tích hợp, hạ tầng hiện đại, kết nối đất liền - biển - hàng không.

Mục tiêu, tầm nhìn phát triển TP.HCM được định hình theo ba giai đoạn, thể hiện quá trình nâng tầm vị thế từ đô thị nổi trội của Đông Nam Á, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới. 

Quy hoạch TP.HCM có gì đặc biệt khi đạt 27 triệu dân vào 2050? - Ảnh 2.

Theo quy hoạch, TP.HCM là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp, công nghệ, tài chính, thương mại và logistics; có vai trò tiên phong, dẫn dắt phát triển và đổi mới sáng tạo - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM phát triển đa cực, đa tâm 

Theo quy hoạch, TP.HCM sẽ phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm. Cấu trúc gồm 5 cực động lực: lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế; đổi mới sáng tạo phía Đông; công nghiệp, công nghệ cao, logistics phía Bắc; cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và năng lượng phía Nam; đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

5 trung tâm vệ tinh: Côn Đảo; Long Hải - Hồ Tràm; Hóc Môn - Củ Chi; Bàu Bàng; Tân Uyên - Bắc Tân Uyên. Và 5 hệ liên kết chiến lược, 10 vùng quản trị phát triển. Không gian TP.HCM sẽ được tổ chức lại. Tổ chức không gian ba chiều: mặt đất, ngầm và trên cao, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao… của TP.HCM. Đối với các ngành kinh tế gồm 10 ngành, lĩnh vực thuộc bốn nhóm cốt lõi, trong đó 4 ngành có giá trị gia tăng cao đóng góp vào tăng trưởng là: sản xuất tiên tiến (0,85 - 0,95%); trung tâm tài chính khu vực (0,74 - 0,84%); dịch vụ số và AI (0,64 - 0,74%) và trung tâm logistics tiên tiến (0,64 - 0,74%).

Quy hoạch xác định đến năm 2050 TP.HCM là trung tâm giáo dục đại học, nghề nghiệp, khoa học, công nghệ hàng đầu châu Á. Dự kiến TP.HCM sẽ có quy mô 2 triệu sinh viên, bổ sung 1.400 - 2.000ha quỹ đất giáo dục đại học giai đoạn 2030 - 2050.

TP.HCM cũng tiếp tục phát triển bệnh viện cửa ngõ, cụm y tế chuyên sâu, trục kết nối y tế du lịch, đẩy mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, chuyển đổi số. Đạt 45 giường bệnh và 35 bác sĩ/vạn dân vào năm 2045. Quy hoạch cũng xác định nhiều nội dung về an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2045 TP.HCM là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới…

Về không gian ngầm, TP.HCM sẽ phát triển có trọng điểm tại các trung tâm, đầu mối giao thông, phân theo ba tầng (nông 0 - 20m, sâu 20 - 40m, rất sâu trên 40m), kiểm soát chặt tại vùng sinh thái và rủi ro cao.

TP.HCM cũng sẽ phát triển các khu đặc thù với cơ chế, chính sách vượt trội nhằm tạo không gian thử nghiệm chính sách mới, thu hút nguồn lực chất lượng cao và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực mũi nhọn…

Quy hoạch TP.HCM có gì đặc biệt khi đạt 27 triệu dân vào 2050? - Ảnh 3.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM được xây dựng chặt chẽ qua nhiều bước, trước khi được trình các đại biểu HĐND TP.HCM xem xét khi thông qua - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lấy vốn đầu tư công để dẫn dắt, huy động nguồn lực đầu tư xã hội

Sau khi được HĐND TP.HCM thông qua, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố.

Về nguồn lực thực hiện, TP.HCM sử dụng vốn nhà nước để dẫn dắt, huy động mạnh nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công tư, khai thác giá trị tăng thêm từ đất gắn với hạ tầng, trái phiếu đô thị.

Xác định rõ thứ tự ưu tiên, trách nhiệm, tiến độ và cơ chế giám sát các dự án trọng điểm, ứng dụng dữ liệu, công nghệ số trong theo dõi, đánh giá thực hiện quy hoạch.

Quy hoạch TP.HCM có gì đặc biệt khi đạt 27 triệu dân vào 2050? - Ảnh 4.HĐND xem xét quy hoạch tổng thể TP.HCM, với 18 triệu dân dự kiến vào 2030

Ngày 29-10, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề). Nhiều nội dung quan trọng được xem xét, trong đó có quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

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BÁ SƠN - CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: HĐND TP.HCM TP.HCM Quy hoạch tổng thể TP.HCM

    Dòng sự kiện: Luật phát triển đô thị

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