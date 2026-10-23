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TP.HCM chuyển hơn 100ha Khu công nghiệp Lê Minh Xuân sang đất làm nhà ở xã hội

tác giả
ÁI NHÂN
và 1 tác giả khác
ÁI NHÂN
ÁI NHÂN
KỲ PHONG
KỲ PHONG

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai chuyển đổi Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi) mở rộng sang phát triển nhà ở xã hội.

- Ảnh 1.

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân tại TP.HCM sẽ được chuyển đổi quy hoạch sang đất ở để phát triển nhà ở xã hội - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (diện tích 109,91ha) tại xã Bình Lợi, từ chức năng "khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng" theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 sang chức năng "khu đất đơn vị ở" trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM để phát triển nhà ở xã hội.

Việc điều chỉnh phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và phù hợp quy định pháp luật; hoàn thành trước 31-10.

Sau khi quy hoạch tổng thể thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, hoàn thành trước 22-11, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển nhà ở xã hội.

Về thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, UBND TP yêu cầu khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với giai đoạn 2 - đợt 1 của dự án, hoàn thành trước 15-11.

Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định trước 22-11; rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư trước 30-11.

Về thủ tục triển khai dự án nhà ở xã hội, UBND TP đề nghị khẩn trương rà soát các điều kiện pháp lý, tổ chức thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở và các quy định có liên quan. 

Tổ chức rà soát, lập và thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội, trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (109,91ha) được UBND thành phố phê duyệt; bảo đảm phù hợp quy hoạch cấp trên, các chỉ tiêu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và yêu cầu phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất, nguồn gốc đất và các điều kiện pháp lý có liên quan; thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đất đai, bảo đảm xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có).

Tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án thuộc trường hợp phải cấp phép; bảo đảm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan trước 24-1-2027.

UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng làm đầu mối, trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ, nhất là các công việc có tính chất quyết định đến tiến độ chung của dự án.

- Ảnh 3.Cần tăng tốc gấp 10 lần để TP.HCM có 199.400 nhà ở xã hội vào năm 2030

Tới năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu đạt 199.400 căn nhà ở xã hội để bán và cho thuê, kết hợp cả đầu tư công và tư nhân, với nhiều quỹ đất và chính sách hỗ trợ.

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ÁI NHÂN - KỲ PHONG
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    Chủ đề: khu công nghiệp Lê Minh Xuân Sở Xây dựng TP.HCM nhà ở xã hội xã Bình Lợi Quy hoạch tổng thể TP.HCM

    Dòng sự kiện: Nhà ở xã hội

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