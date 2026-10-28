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Sức khỏe

TP.HCM đưa 79 bác sĩ giàu kinh nghiệm về làm việc tại 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực

tác giả
XUÂN MAI
và 1 tác giả khác
XUÂN MAI
XUÂN MAI
HỮU DUY
HỮU DUY

Ngành y tế TP.HCM luân phiên 79 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện về công tác tại 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực. Đợt 1 được kỳ vọng sẽ tạo mô hình mẫu để nhân rộng, nâng cao năng lực y tế cơ sở và chất lượng khám sức khỏe ban đầu.

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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và trạm y tế chụp hình kỷ niệm cùng toàn thể 79 bác sĩ chuẩn bị lên đường về trạm y tế phường, xã làm việc trong đợt 1 - Ảnh: HỮU DUY

Sáng 28-10, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ triển khai chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu năm 2026 - đợt 1.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; cùng lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế; chính quyền các xã, phường, đặc khu và các bác sĩ sắp lên đường nhận nhiệm vụ.

Đợt 1 này, ngành y tế TP.HCM tăng cường 79 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm của các bệnh viện trên địa bàn thành phố đến luân phiên tại 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực trong vòng 1 năm, theo chương trình gắn kết bệnh viện và trạm y tế giai đoạn 2026-2030 của thành phố.

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TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - nhấn mạnh 79 bác sĩ về công tác tại trạm y tế trong đợt 1 sẽ làm nên hình mẫu cho các đợt sau và cho cả các trạm y tế khác - Ảnh: HỮU DUY

79 bác sĩ đợt 1 là hình mẫu cho các đợt sau

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết thành phố có hơn 14 triệu dân, 169 bệnh viện, 168 trạm y tế cùng gần 300 điểm trạm.

Trong mô hình y tế đa tầng của thành phố, trạm y tế là nền tảng, nơi người dân tiếp cận thầy thuốc sớm nhất và được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu xuyên suốt vòng đời.

Với 79 bác sĩ về công tác tại trạm trong đợt 1 này, các bác sĩ về trạm y tế làm việc với hai vai trò: trực tiếp khám chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, xử trí cấp cứu ban đầu, tham gia phòng chống dịch; và hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, nâng cao năng lực chuyên môn cho đồng nghiệp tại trạm.

“Đợt 1 sẽ làm nên hình mẫu cho các đợt sau và cho cả các trạm y tế khác. Nếu 79 bác sĩ làm tốt, người dân sẽ có cái nhìn tích cực hơn về trạm y tế, và hàng trăm đồng nghiệp sau này sẽ xem việc đi trạm là một nhiệm vụ đáng tự hào”, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhắn gửi.

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Bác sĩ Phan Trung Việt, khoa cấp cứu hồi sức Bệnh viện Nhân dân Gia Định, là 1 trong 79 bác sĩ về trạm y tế làm việc trong đợt đầu - Ảnh: HỮU DUY

Là một trong 79 bác sĩ luân phiên về làm việc trạm y tế, cụ thể là Trạm y tế xã Châu Pha, bác sĩ Phan Trung Việt (khoa cấp cứu hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định) cho biết sẽ hỗ trợ chuyên môn cấp cứu, hồi sức, tham gia quản lý bệnh mạn tính và nhận diện các ca vượt khả năng xử trí để chuyển tuyến kịp thời.

Bác sĩ Việt kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp trạm y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn cho người dân.

Trạm y tế làm trọng điểm, bệnh viện làm nền tảng, bác sĩ làm trụ cột

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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: HỮU DUY

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và cảm ơn Sở Y tế, các bệnh viện và đội ngũ nhân viên y tế tham gia chương trình luân phiên tăng cường bác sĩ cho 37 trạm y tế còn thiếu nhân lực.

Phó bí thư nhấn mạnh việc luân phiên phải lấy trạm y tế làm trọng điểm, bệnh viện tuyến trên làm nền tảng, nhân viên y tế luân phiên làm trụ cột kết nối chuyên môn.

Đồng thời đề nghị 37 xã, phường tiếp nhận bác sĩ thành lập ngay đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại địa bàn, khai thác hồ sơ sức khỏe điện tử để đánh giá mô hình bệnh tật, triển khai chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gắn với trạm y tế.

Lãnh đạo Thành ủy thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với ngành y tế, tạo điều kiện về nhà ở và sinh hoạt để nhân viên y tế yên tâm công tác. 

Song song đó huy động các bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện bộ, ngành cùng tham gia, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân TP.HCM.

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PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết ngành y tế quyết tâm đưa trạm y tế thực sự mạnh lên, trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe ban đầu tin cậy của người dân - Ảnh: HỮU DUY

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết việc đưa bác sĩ từ các bệnh viện về công tác tại 37 trạm y tế sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ trước mắt. Đồng thời củng cố năng lực y tế cơ sở, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn.

Từ kinh nghiệm luân phiên bác sĩ tại Côn Đảo, ngành y tế sẽ tiếp tục tổ chức chương trình hiệu quả, bảo đảm kết nối, hội chẩn và hỗ trợ chuyên môn từ xa; gắn việc tăng cường bác sĩ với đổi mới hoạt động trạm y tế, đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân, quản lý bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

"Ngành y tế quyết tâm đưa bác sĩ về trạm, củng cố năng lực để trạm y tế thực sự trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe ban đầu tin cậy của người dân", ông Thượng nhấn mạnh.

- Ảnh 6.Mỗi trạm y tế ở TP.HCM có một bệnh viện đồng hành hỗ trợ toàn diện

168/168 trạm y tế xã, phường, đặc khu tại TP.HCM sẽ có một bệnh viện đồng hành, hỗ trợ toàn diện từ chuyên môn đến quản trị.

XUÂN MAI - HỮU DUY
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    Chủ đề: luân phiên bác sĩ Sở Y tế TP.HCM trạm y tế Nguyễn Phước Lộc Bác sĩ

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