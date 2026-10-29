TP.HCM đề xuất tối thiểu 8m² sàn/người để đăng ký thường trú khi thuê, mượn, ở nhờ

Ông Hoàng Tùng - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM - báo cáo thẩm tra một số tờ trình thuộc lĩnh vực phụ trách tại kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 29-10, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM (kỳ họp chuyên đề), UBND TP.HCM đã có tờ trình dự thảo nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP.HCM.

Theo tờ trình, UBND TP.HCM đề xuất quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP.HCM là 8m² sàn/người.

Quy định này phù hợp với Điều 20 Luật Cư trú (năm 2020), trong đó quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng không thấp hơn 8m² sàn/người.

Theo UBND TP.HCM, trước khi hợp nhất, TP.HCM (cũ) và tỉnh Bình Dương (cũ) áp dụng mức 8m² sàn/người. Trong khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) áp dụng mức 10m² sàn/người.

Việc quy định diện tích tối thiểu 8m2 sàn/người nhằm thống nhất trong địa bàn TP.HCM sau hợp nhất. Mức diện tích tối thiểu 8m2 sàn/người đảm bảo giới hạn tối thiểu của Luật Cư trú, đồng thời kế thừa mức đã áp dụng tại TP.HCM và Bình Dương trước hợp nhất, không làm tăng điều kiện đối với các khu vực đang áp dụng mức 8m² sàn/người.

Theo UBND TP.HCM, việc lựa chọn mức tối thiểu 8m² sàn/người giúp hạn chế phát sinh rào cản cư trú so với phương án lựa chọn ngưỡng cao hơn. Trong ảnh: triển khai xây dựng nhà ở xã hội tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM - Ảnh: B.SƠN

Việc lựa chọn mức tối thiểu 8m² sàn/người còn giúp hạn chế phát sinh rào cản cư trú so với phương án lựa chọn ngưỡng cao hơn.

Đồng thời, việc đề xuất mức tối thiểu 8m² sàn/người chỉ nhằm xác định điều kiện diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Đây không phải là tiêu chuẩn diện tích nhà ở cần đạt được của người dân, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người hoặc tiêu chí đánh giá chất lượng nhà ở.

Vì vậy, việc chọn mức tối thiểu 8m² sàn/người không đồng nghĩa với việc hạ thấp mục tiêu phát triển nhà ở, cải thiện điều kiện sống và nâng cao chất lượng nhà ở theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và chương trình phát triển nhà ở của TP.HCM.

Việc áp dụng mức tối thiểu 8m² sàn/người cũng không miễn trừ các yêu cầu về an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh, môi trường, quy hoạch, trật tự xây dựng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về nhà ở theo pháp luật chuyên ngành.