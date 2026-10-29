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TP.HCM dự kiến hỗ trợ người có năng khiếu thể thao mức phí đào tạo 1,2 tỉ đồng/chương trình

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KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Sáng 29-10, tại kỳ họp thứ 6 của HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM có tờ trình về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng người có năng khiếu nghệ thuật, thể thao.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ người có năng khiếu thể thao phí đào tạo trong nước, tối đa 1,2 tỉ đồng/chương trình - Ảnh 1.

UBND TP.HCM có tờ trình HĐND TP về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng người có năng khiếu nghệ thuật, thể thao - Ảnh: T.L.

Theo tờ trình, TP.HCM quy định mức hỗ trợ đối với người có năng khiếu nghệ thuật được tuyển chọn tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển lực lượng kế thừa cho các đơn vị nghệ thuật công lập.

Tương tự, người có năng khiếu thể thao được tuyển chọn để phát triển lực lượng vận động viên, thực hiện nhiệm vụ tập luyện, thi đấu tại các đơn vị, đội tuyển của thành phố.

Trong đó đối với người có năng khiếu nghệ thuật, mức hỗ trợ bồi dưỡng lĩnh vực được xác định trên cơ sở chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian mỗi đợt bồi dưỡng không quá 3 tháng.

Bao gồm: bồi dưỡng truyền nghề tối đa 36 triệu đồng/người/chương trình/năm; bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo (học phí, kinh phí ăn, ở, di chuyển, tài liệu và các khoản chi phí bắt buộc, nhưng không quá 100 triệu đồng/năm) và đào tạo tại cơ sở đào tạo (không quá 160 triệu đồng/người/chương trình).

Đối với người có năng khiếu thể thao, hỗ trợ chi phí tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn theo hợp đồng và chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 tỉ đồng/chương trình.

Trường hợp tham gia chương trình đào tạo, tập huấn tại cơ sở đào tạo trong nước, hỗ trợ chi phí không quá 1,2 tỉ đồng/người/chương trình. Trong 1 năm, người được hỗ trợ chỉ được tham gia 1 chương trình đào tạo, với thời gian đào tạo không quá 12 tháng/năm. Tổng thời gian tham gia các chương trình đào tạo của mỗi người không vượt quá 5 năm.

Riêng đào tạo ở nước ngoài, người có năng khiếu nghệ thuật được hỗ trợ học phí, chi phí ăn, ở, đi lại, tài liệu học tập, cấp thị thực và các khoản chi phí bắt buộc, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 4 tỉ đồng/người/chương trình. Người có năng khiếu thể thao cũng được hỗ trợ các chi phí trên nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 1,6 tỉ đồng/người/năm.

Thời gian được hỗ trợ đào tạo căn cứ thời gian của chương trình tại cơ sở đào tạo được lựa chọn, không quá 5 năm.

Theo UBND TP.HCM, chính sách này nhằm phát hiện, đào tạo thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên có năng khiếu tự nhiên vượt trội để trở thành những nghệ sĩ tài năng trong biểu diễn, sáng tác nghệ thuật; phát triển tài năng trẻ nghệ thuật có trình độ chuyên môn sâu, trở thành lực lượng văn nghệ sĩ nòng cốt, chủ đạo trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố.

Đồng thời thu hút, đào tạo, bồi dưỡng người có năng khiếu thành vận động viên chuyên sâu để trọng dụng ở các môn thể thao nhóm trọng điểm, môn thể thao Olympic đạt trình độ và đạt thứ hạng cao tại các kỳ thi đấu khu vực và quốc tế.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ dự án điện ảnh đến 400 triệu đồng/phim

Cũng tại kỳ họp, UBND TP.HCM có tờ trình về cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách thành phố để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP.HCM.

Theo tờ trình, đối tượng được áp dụng gồm hoạt động biểu diễn nghệ thuật, dự án điện ảnh, mô hình câu lạc bộ điện ảnh học đường hoặc các mô hình hoạt động tương đồng (theo kế hoạch do UBND thành phố ban hành) có nội dung tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc; nuôi dưỡng và phát triển đời sống tinh thần của thiếu niên, nhi đồng; ca ngợi truyền thống cách mạng, những đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thành phố.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ chương trình, vở diễn đến mức 60 triệu đồng/buổi diễn; dự án điện ảnh đến 400 triệu đồng/phim, và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ đến 24 triệu đồng/câu lạc bộ/năm.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ người có năng khiếu thể thao phí đào tạo trong nước, tối đa 1,2 tỉ đồng/chương trình - Ảnh 3.Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Chuyển mình về công nghệ

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KỲ PHONG
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    Chủ đề: nghệ thuật HĐND TP.HCM UBND TP.HCM thể thao đào tạo nước ngoài

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