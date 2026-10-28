Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Chuyển mình về công nghệ

Nhà thi đấu Phú Thọ sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trở lại TP.HCM sau 20 năm, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X dự kiến có 36 đoàn tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung. Quy mô lớn, địa điểm phân tán đặt ra yêu cầu kết nối thông tin, phối hợp nhân sự và cập nhật kết quả nhanh chóng.

Nhiều ứng dụng mới mẻ

Theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, thành phố xây dựng hệ thống gồm web quản trị của ban tổ chức, ứng dụng di động cho các lực lượng tham gia và cổng thông tin công chúng. Báo cáo chuẩn bị ngày 28-8 nêu các thành phần AI, mã QR, camera thông minh và giao diện kết nối dữ liệu API, phục vụ quản lý lịch trình, nhân sự, an ninh, hậu cần và kết quả.

Ông Lý Đại Nghĩa, giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP.HCM, cho biết một thay đổi được kỳ vọng thể hiện ngay ở cách khán giả tiếp cận Đại hội.

“Một trong những điểm BTC hướng tới ở kỳ Đại hội lần này là thay đổi khá rõ trải nghiệm của khán giả thông qua công nghệ số. Thay vì phải tìm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, khán giả có thể tiếp cận một nền tảng thông tin tập trung trên web, từ tin tức Đại hội, lịch thi đấu, địa điểm, cặp đấu cho đến kết quả từng môn.

Hệ thống được thiết kế để kết quả từ bộ phận chuyên môn có thể kết nối trực tiếp lên website dành cho khán giả, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian cập nhật”, ông Nghĩa nói.

Đội ngũ hậu cần phụ trách dữ liệu sẽ luôn làm việc hết mình - Ảnh: ANH HÀO

Theo phương án ông Nghĩa cung cấp, khán giả được miễn phí vào xem nhưng cần khai báo thông tin để nhận mã QR vào cổng. Dữ liệu người xem sẽ được sử dụng để phân tích nhu cầu, phục vụ hoạch định phát triển kinh tế thể thao và các hoạt động trong tương lai.

Ở một số môn, người hâm mộ còn có thể theo dõi trực tuyến, chia sẻ lên mạng xã hội. Cổng thông tin cũng hướng tới các tiện ích tương tác, bình chọn; chatbot hỗ trợ khán giả đã được đưa vào nội dung tập huấn vận hành hệ thống, theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với HLV, nền tảng cho phép quản lý hồ sơ, danh sách VĐV và đội tuyển; lọc lịch, kết quả theo thời gian, địa điểm, vòng đấu. Người phụ trách có thể cập nhật tình trạng thi đấu, ghi chú chuyên môn của VĐV trong phạm vi quản lý.

“Đối với vận động viên, ứng dụng cung cấp lịch thi đấu cá nhân hóa, thời gian, địa điểm, nội dung thi; tra cứu kết quả, theo dõi thành tích và các thông báo liên quan.

Một lợi ích rất thực tế là khi lịch thi đấu có thay đổi, hệ thống có thể tự động gửi thông báo tới ứng dụng di động, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc truyền đạt thủ công qua nhiều tầng nấc”, ông Nghĩa giải thích.

Tối ưu dữ liệu

Các chức năng được tổ chức phù hợp từng nhóm người dùng, từ HLV, VĐV đến trọng tài, tình nguyện viên. Thành viên Đại hội còn được kiểm soát truy cập theo quyền, kết hợp mã nhận diện và thiết bị quét tại cổng. Dữ liệu ra vào được ghi nhận để hỗ trợ theo dõi, điều hành.

Trong phỏng vấn đăng trên cổng Cục Thể dục Thể thao ngày 30-7, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân giải thích thẻ điện tử có thể gắn với vai trò, địa điểm và khu vực được tiếp cận. Bảng điều hành tập trung được định hướng giúp ban tổ chức theo dõi môn đang thi đấu, sự cố đường truyền, yêu cầu hỗ trợ xe, trường hợp y tế và kết quả chưa cập nhật.

Giá trị của hệ thống vì thế nằm ở khả năng phối hợp giữa nhiều bộ phận. Một thay đổi lịch cần đến đúng người; một kết quả cần được kiểm tra, xác nhận trước khi công bố. Những thao tác này đều nằm trong quy trình được số hóa.

Những ứng dụng mới mẻ cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - Đồ họa: HUY ĐĂNG

“Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của chuyển đổi số ở đây không nằm ở việc ‘có một ứng dụng’, mà là tạo ra một dòng dữ liệu thống nhất từ Ban Tổ chức – trọng tài – HLV – VĐV – khán giả. Khi dữ liệu được cập nhật một lần và chia sẻ đúng đối tượng, công tác tổ chức sẽ nhanh hơn, chính xác hơn và giảm rất nhiều sai sót”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Để chuẩn bị nhân sự vận hành, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tổ chức tập huấn ngày 21 và 22-8 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng với gần 250 đại biểu, học viên. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người tham gia thực hành trên môi trường thử nghiệm, xử lý tình huống, điều chỉnh dữ liệu và ghi nhận lỗi trước khi vận hành chính thức.

Công nghệ còn được chuẩn bị cho chuyên môn: báo cáo của Cục Thể dục Thể thao đề cập hệ thống chấm điểm điện tử dành cho pencak silat tại Đồng Tháp. Cơ quan này cũng thông tin phương án mở rộng hỗ trợ trọng tài bằng video ở các môn phù hợp, bên cạnh truyền hình trực tiếp và livestream.

Quá trình số hóa có sự đồng hành của Công ty TNHH Đầu tư Thể thao Sài Gòn và nhà tài trợ Andros Vietnam, thông qua hợp tác ký với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM từ tháng 6. Hệ thống được Công ty Công nghệ số IVS, với hơn 25 kinh nghiệm hoạt động công nghệ Việt Nam - Nhật Bản là nhà thầu công nghệ chính của hệ thống này. Xa hơn thời gian tranh tài, thành phố hướng tới tiếp tục khai thác dữ liệu phục vụ quản lý VĐV, tổ chức giải và đánh giá hiệu quả đầu tư. Theo ông Nghĩa, khả năng kết nối cơ sở vật chất, thiết bị thi đấu, dữ liệu chuyên môn và dịch vụ người xem chính là giá trị của một hệ sinh thái vận hành thông minh.

Dư luận Thái Lan chạnh lòng khi nhìn Việt Nam 'đi trước' trong cuộc đua World Cup Tiếp nối luồng dư luận khen ngợi dành cho nỗ lực xây sân vận động, sửa soạn cho chiến dịch đăng cai World Cup của Việt Nam, truyền thông Thái Lan cũng tỏ ra chạnh lòng khi nhìn lại các dự án trong nước.



