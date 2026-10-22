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Khai mạc môn muay Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Tối 22-10, môn muay Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khai mạc tại nhà thi đấu thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, TP.HCM.

Khai mạc môn muay Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, TP.HCM là nơi tổ chức môn muay - Ảnh: TTTDTT TP.HCM

Môn muay Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 21 đơn vị tỉnh, thành, ngành, cùng 35 huấn luyện viên và 42 trọng tài. Đây là môn thi đấu đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM trong khuôn khổ đại hội năm nay.

Trước lễ khai mạc, các đoàn đã hoàn tất họp chuyên môn, bốc thăm phân cặp chiều 21-10.

Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ tranh tài tại 13 hạng cân, gồm 6 hạng cân nam và 7 hạng cân nữ. Nhóm nam thi đấu từ hạng 45-48kg đến 60-63,5kg; nhóm nữ có thêm hạng dưới 45kg. 

Các trận đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp, mỗi trận gồm ba hiệp, mỗi hiệp ba phút, nghỉ giữa hiệp một phút.

Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Quảng Ngãi là những đơn vị đáng chú ý trong cuộc đua huy chương. So với kỳ đại hội trước có 25 đoàn, số đơn vị tham dự lần này giảm còn 21. Đây cũng là dịp để các địa phương kiểm tra chất lượng đào tạo và lực lượng kế thừa.

Khai mạc môn muay Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 2.

Nguyễn Trần Duy Nhất cùng đội tuyển muay TP.HCM sẵn sàng tranh tài tại đại hội - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đối kháng, chương trình còn có các nội dung biểu diễn wai kru và mai muay dành cho nam, nữ. Các bài biểu diễn bổ sung màu sắc truyền thống, kỹ thuật cho những cuộc so tài trên võ đài.

Để phục vụ giải, nhà thi đấu tại phường Đông Hòa được sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt sàn đài và trang thiết bị chuyên môn. Các phòng chức năng, khu vực hậu cần cũng được bố trí phục vụ các đoàn.

Phòng Kế hoạch - Sự kiện thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP.HCM phối hợp triển khai công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất.

Khai mạc môn muay Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 3.Tranh chấp nhà cửa, võ sĩ muay Thái đánh 3 đấm khiến người hàng xóm thiệt mạng

Câu chuyện thương tâm xảy ra ở tỉnh Buriram, Thái Lan, khi cuộc tranh chấp đất đai dẫn đến việc một người đàn ông 66 tuổi bị đánh tử vong. Người bị truy tố tội danh giết người là võ sĩ muay Thái có tiếng ở địa phương.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: Muay Thá thể thao muay Đại hội thể thao toàn quốc

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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