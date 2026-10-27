Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Nâng tầm thể thao TP.HCM

Thành phố không chỉ cải tạo, nâng cấp các cơ sở thể thao hiện có mà còn đầu tư xây dựng những công trình mới, đáp ứng yêu cầu thi đấu tại Đại hội và nhu cầu phát triển thể thao lâu dài.

"Chúng tôi không chuẩn bị cho vài tuần thi đấu, mà đang dùng Đại hội để chuẩn hóa cách quản trị thể thao của Thành phố trong nhiều năm tới. Áp lực lớn nhất không phải là thiếu ý tưởng xây dựng, mà là làm sao đầu tư đúng nhu cầu và vận hành được sau Đại hội.

Vì vậy, trước mỗi dự án, chúng tôi đặt ba câu hỏi: Có thực sự cần xây mới không? Sau Đại hội ai sử dụng? Nguồn lực nào bảo đảm công trình hoạt động thường xuyên?", ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - chia sẻ.

Đường chạy điền kinh và mặt cỏ sân Thống Nhất nhìn từ trên cao - Ảnh: QUANG LIÊM

Sân vận động Thống Nhất được kỳ vọng là "trái tim" của Đại hội khi đăng cai môn điền kinh, môn thể thao được mệnh danh là "nữ hoàng".

Cùng với bơi lội và thể dục dụng cụ, điền kinh là một trong những môn nền tảng của thể thao Olympic, thể hiện những khả năng vận động cơ bản của con người qua chạy, nhảy, ném và đẩy. Những cuộc tranh tài trên sân điền kinh vì thế không chỉ là cuộc đua huy chương mà còn phản ánh chiều sâu phát triển thể thao của các địa phương.

Việc nâng cấp sân Thống Nhất mang ý nghĩa đầu tư cho nền tảng phát triển thể thao thành tích cao của Thành phố. Địa điểm thể thao có lịch sử lâu đời này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đón vận động viên về tranh tài tại Đại hội.

Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất có tổng mức đầu tư gần 320 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, khởi công vào cuối tháng 3-2026. Đến nay, các hạng mục khán đài A, C, D, sân cỏ, đường chạy điền kinh, khu vực nhảy xa, ném tạ đã cơ bản hoàn thành. Từ ngày 18 đến 21-10, ông Cuddikotta Valson - Giám đốc tổ chức thi đấu và trọng tài điền kinh châu Á - đã sang kiểm tra, đánh giá và cấp phép đường chạy.

Đường chạy điền kinh mới và đạt chuẩn châu Á của sân Thống Nhất - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Sau Đại hội, sân vận động Thống Nhất tiếp tục là địa điểm tập luyện, thi đấu quan trọng của thể thao TP.HCM. Đường chạy và các khu vực thi đấu được nâng cấp sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho công tác đào tạo VĐV điền kinh, tổ chức các giải trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, việc hoàn thiện sân cỏ, khán đài và các hạng mục phụ trợ cũng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các trận đấu bóng đá, phát huy giá trị của một công trình thể thao gắn bó với nhiều thế hệ người dân Thành phố.

Sân Hoa Lư với khán đài, mặt sân và đường chạy mới phục vụ tập luyện bóng đá nữ và điền kinh - Ảnh: NGUYÊN KHÔI - QUANG LIÊM

Bên cạnh sân vận động Thống Nhất, sân vận động Hoa Lư cũng mang ý nghĩa quan trọng cho Đại hội cũng như cho thể thao TP.HCM trong tương lai.

Dự án cải tạo, sửa chữa sân vận động Hoa Lư với tổng mức đầu tư hơn 93,7 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công đã hoàn thành thi công và bàn giao cho đơn vị thụ hưởng từ cuối năm 2025. Đây là đại bản doanh cho công tác hậu cần của Đại hội, là nơi tập luyện cho các đội bóng đá nữ, điền kinh, aerobic, bóng bàn…

Ngoài ra, dự án xây mới Trung tâm Đào tạo VĐV năng khiếu thể thao tại đây, với tổng mức đầu tư hơn 274 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, cũng mang nhiều kỳ vọng.

Dự án đã thực hiện từ tháng 9-2025 và sẽ hoàn thành công trình trong tháng 11-2026. Nơi đây không chỉ phục vụ cho các cuộc tranh tài trước mắt mà sẽ trở thành cái nôi hiện đại để nuôi dưỡng, phát triển những tài năng trẻ triển vọng của thể thao thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Bên trong và bên ngoài Nhà thi đấu Phú Thọ được cải tạo đẹp mắt - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu Phú Thọ đã chính thức hoàn thành vào đầu tháng 7 để đưa vào sử dụng. Đây là công trình có tổng mức đầu tư gần 230 tỉ đồng, sở hữu tổng diện tích sàn xây dựng, cải tạo, sửa chữa lên đến 13.770m² trên tổng thể khu đất 47.027m².

Khởi công từ ngày 26-4-2025, dự án đã trải qua quá trình thi công khẩn trương để hoàn thành toàn bộ các hạng mục cốt lõi bao gồm thay mới mái vòm, hệ thống vì kèo thép, sân thi đấu, hệ thống cửa đi, cửa sổ, nâng cấp khán đài cơ động, khán đài di động, cải tạo khu vệ sinh, lắp đặt mới hệ thống điều hòa không khí trung tâm, phòng cháy chữa cháy, âm thanh và ánh sáng.

Về hạ tầng kỹ thuật, công trình cũng được xây mới nhà đặt hệ thống xử lý nước thải, xây mới các công trình phụ trợ, cải tạo hệ thống điện cùng hệ thống cấp thoát nước, chính thức đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng.

Sau khi được bàn giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM, Nhà thi đấu Phú Thọ không chỉ tổ chức môn đấu kiếm và thể dục dụng cụ ở Đại hội mà còn hướng tới ba nhiệm vụ chiến lược dài hạn của thể thao Thành phố trong kỷ nguyên mới.

Đó là phát triển thể thao thành tích cao giữ vững vai trò đầu tàu; đưa các công trình thể thao thành không gian mở phục vụ nhu cầu tập luyện của quần chúng nhân dân; kiến tạo hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ thể thao thông qua việc khai thác hiệu quả để tổ chức các sự kiện quy mô lớn, hội nghị, triển lãm, thu hút doanh nghiệp và đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư.

Đường đua xanh tại CLB Bơi lặn Phú Thọ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

CLB Bơi lặn Phú Thọ sau 18 tháng cải tạo, nâng cấp cũng là một trong những công trình trọng điểm phục vụ đại hội. Các điểm đáng chú ý của lần nâng cấp này là sự thay đổi đồng bộ từ khán đài đến khu vực thi đấu.

Toàn bộ 300 ghế ngồi được thay mới bằng ghế nhựa đúc cao cấp, tạo không gian hiện đại, an toàn và thoải mái cho khán giả. Hệ thống chiếu sáng với đèn chuyên dụng đạt chuẩn Olympic, khả năng chống lóa mặt nước, phân bổ ánh sáng đồng đều, giúp vận động viên thi đấu trong điều kiện tối ưu...

Khu vực hồ bơi cũng được cải tạo toàn diện với bục nhảy, vạch kẻ đường bơi, dây phao giảm sóng được tinh chỉnh đúng thông số kỹ thuật quốc tế. Đặc biệt, hệ thống lọc tuần hoàn khép kín ứng dụng công nghệ khử trùng hiện đại bằng Ozone và tia UV giúp nước trong suốt, cân bằng độ pH, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất nhằm bảo vệ sức khỏe vận động viên và đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường nghiêm ngặt.

Hồ bơi và khán đài CLB Bơi lặn Phú Thọ đã sẵn sàng cho Đại hội - Ảnh: NGUYÊN KHÔI - QUANG LIÊM

Diện mạo hiện đại của CLB Bơi lặn Phú Thọ không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức môn bơi, lặn tại Đại hội mà còn mở ra kỳ vọng nâng tầm thể thao dưới nước của TPHCM trong tương lai.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - TP.HCM - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nội dung: NGUYÊN KHÔI - QUANG LIÊM Thiết kế: TUẤN ANH



