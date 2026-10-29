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Chủ tịch UBND TP.HCM nói về 'bản thiết kế' để TP.HCM phát huy lợi thế từng vùng

tác giả
KỲ PHONG
và 2 tác giả khác
KỲ PHONG
KỲ PHONG
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc tăng trưởng kinh tế phải đi cùng nâng cao đời sống người dân và quy hoạch dài hạn là “bản thiết kế” để TP.HCM phát huy lợi thế từng vùng.

TP.HCM phát triển kinh tế phải song hành với an sinh xã hội - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại tổ thảo luận số 2 trong kỳ họp thứ sáu của HĐND TP.HCM chiều 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu tại tổ thảo luận số 2 HĐND TP.HCM, kỳ họp thứ sáu chiều 29-10, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thời gian qua, người dân thành phố đã sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện triển khai nhiều dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, điển hình như rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Sự chia sẻ của người dân đã góp phần giúp thành phố đẩy nhanh các dự án, cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị, giải quyết ô nhiễm môi trường, qua đó từng bước tạo không gian sống xanh, sạch và an toàn hơn cho người dân.

Cũng từ đó, TP.HCM từng bước triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, kẹt xe, ngập nước và không ma túy.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng nhìn nhận còn tồn tại độ vênh giữa các phương án tái định cư của các dự án khác nhau.

"Nhiều dự án có khối lượng tái định cư rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM triển khai tái định cư tại chỗ là không dễ dàng, buộc chúng ta phải tăng cường phân tán.

Và chúng tôi cũng rất chia sẻ, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con nhân dân trong diện phải bàn giao giải phóng mặt bằng. Bởi vì mảnh đất là nơi chôn nhau cắt rốn, gắn với tâm tư tình cảm của người dân từ xưa. Mảnh đất đó cũng gắn liền với văn hóa, nhiều kỷ niệm vui buồn", Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định vấn đề tái định cư sẽ được thành phố quan tâm nhiều hơn nữa, đảm bảo cuộc sống bà con ở nơi ở mới tốt hơn hiện tại. Đồng thời, bố trí tái định cư tại chỗ đa dạng, nhiều hình thức để bà con lựa chọn phù hợp nhu cầu.

Kinh tế thành phố phát triển sẽ tạo điều kiện để đầu tư cho hạ tầng cơ sở, cho chính sách và an sinh xã hội để phục vụ người dân.

Thành phố tăng trưởng hai con số, thu ngân sách triệu tỉ phải gắn với đời sống người dân tăng lên, lương khá hơn, gia đình chính sách được hưởng chế độ cao hơn mới mang lại ý nghĩa thực chất.

TP.HCM phát triển kinh tế phải song hành với an sinh xã hội - Ảnh 3.

Tổ thảo luận số 2 do ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, làm tổ trưởng. Tham dự có ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM cùng nhiều đại biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bàn về quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận sau sắp xếp, thành phố có quy mô rộng hơn, dân số, diện tích lớn hơn và dư địa lớn hơn. Do đó, quy hoạch được xây dựng trên tinh thần phát huy lợi thế từng vùng miền để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM rất quan tâm và đầu tư xây dựng quy hoạch. Ông ví von "giống như xây một căn nhà đẹp, hiện đại phải có bản thiết kế" để không lạc hậu, lãng phí và yêu cầu các cán bộ thành phố quan tâm để điều hành, vận hành, chỉ đạo công việc thường xuyên mang lại hiệu quả tốt nhất.

TP.HCM phát triển kinh tế phải song hành với an sinh xã hội - Ảnh 4.Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Đổi tên đường không để người dân gặp khó về giấy tờ

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được lưu ý việc đặt, đổi tên đường phải hợp lòng dân, không để người dân gặp khó khi làm các thủ tục liên quan đến giấy tờ sau khi tên đường thay đổi.

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KỲ PHONG - CHÂU TUẤN - BÁ SƠN
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    Chủ đề: an sinh xã hội Tái định cư Nguyễn Văn Được tăng trưởng hai con số HĐND TP. HCM

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