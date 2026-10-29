HĐND TP.HCM xem xét thu hồi 345ha đất và đưa 147 khu khác vào danh mục nhà ở thương mại

Khu vực cảng quốc tế Gemadept - Terminal Link Cái Mép (TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

40 dự án thu hồi 345ha đất

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, trong 40 dự án thu hồi có 28 dự án sử dụng vốn ngân sách. Đối với 12 dự án ngoài ngân sách có tổng diện tích 276,90ha, gồm 1 dự án giao thông 14,46ha, 1 dự án cấp nước, thoát nước 0,71ha, 1 cụm công nghiệp 50ha và 9 dự án khai thác khoáng sản 211,73ha.

Trong 9 dự án khai thác khoáng sản có 7 dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo Luật Đất đai, tổng diện tích 203,36ha. Hai dự án áp dụng cơ chế thu hồi phần đất còn lại sau khi đã thỏa thuận trên 75% diện tích và trên 75% số người có đất.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua danh mục thu hồi đất đợt 1 với 4 dự án, 536,6ha và đợt 2 với 58 dự án, 894,83ha. Nếu đợt này được thông qua, năm 2026 TP.HCM sẽ có 102 dự án trong danh mục thu hồi đất, tổng diện tích 1.776,65ha.

Với các dự án ngoài ngân sách, nhà đầu tư phải cam kết hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất trong 24 tháng kể từ khi HĐND TP.HCM thông qua.

Trong danh mục này có dự án 14,46ha tại phường Tân Phước để làm cảng quốc tế Gemadept - Terminal Link Cái Mép. Khu đất do ban quản lý rừng quản lý, việc thu hồi còn gắn với bồi thường cây rừng, trồng rừng thay thế và tài sản trên đất nếu có.

Diện tích đất ở của các khu đất đề xuất làm dự án thí điểm trong đợt này (đơn vị diện tích ha) - Lập bảng: CHÂU TUẤN

147 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

Ở tờ trình tiếp theo, UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua danh mục 147 khu đất để thí điểm dự án nhà ở thương mại, tổng diện tích khoảng 854,28ha.

Có 94 khu thuộc TP.HCM trước đây, 19 khu thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu và 34 khu thuộc Bình Dương. Tổng diện tích đất ở hiện có và phần đất dự kiến chuyển sang đất ở khoảng 457,34ha; đất lúa dự kiến chuyển sang đất ở khoảng 341,51ha.

147 khu đất được chọn từ 450 hồ sơ qua 3 đợt. Trong số này, 107 hồ sơ không đủ điều kiện, 24 hồ sơ của doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục được rà soát, 68 hồ sơ đã rút hoặc trả lại, 103 hồ sơ tiếp tục ở các đợt sau và một hồ sơ đã được thông qua trước đó.

Theo UBND TP.HCM, việc thông qua danh mục 147 khu đất chỉ tạo cơ sở cho các thủ tục tiếp theo của chương trình thí điểm, không đồng nghĩa với chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài hai tờ trình trên, UBND TP.HCM còn trình bổ sung 2 khu đất vào danh mục đấu thầu chọn nhà đầu tư năm 2026.

Khu thứ nhất rộng khoảng 4,49ha tại phường Chánh Hiệp, hiện là vườn cao su, được quy hoạch đất giáo dục và công viên, cây xanh, dự kiến làm trường liên cấp quốc tế.

Khu thứ hai rộng 5.077m² tại phường Chợ Lớn, là khu phức hợp nhà ở, văn phòng, thương mại Tản Đà - Hàm Tử. Khu đất gồm đất của 52 hộ dân, đất giao thông và 5 cơ sở do Nhà nước quản lý.

Riêng khu Tản Đà - Hàm Tử đã được TP.HCM thống nhất chủ trương đấu thầu qua nhiều thời kỳ. Tuy nhiên, dự án còn vướng cơ sở pháp lý do khu đất chỉ rộng khoảng 0,51ha, dân số 1.269 người, không đạt ngưỡng diện tích và dân số của dự án phát triển đô thị theo quy định hiện hành.

UBND TP.HCM đưa khu đất này vào danh mục đấu thầu năm 2026, dựa trên các chủ trương của thành phố qua nhiều thời kỳ và chỉ đạo gần đây, tránh để quỹ đất bỏ hoang, lãng phí, đồng thời bảo đảm khách quan, minh bạch khi lựa chọn nhà đầu tư.

Ông Hoàng Tùng - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM - trình bày báo cáo thẩm tra chủ trương các danh mục khu đất tại kỳ họp HĐND TP.HCM sáng 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH