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Sức khỏe

TP.HCM tăng cường khám sức khỏe miễn phí ban đêm

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Phường Bình Tây và nhiều phường, xã ở TP.HCM tổ chức khám sức khỏe ban đêm, tạo điều kiện cho người dân không thể đi khám ban ngày. Đây là giải pháp mà ngành y TP.HCM đẩy nhanh quá trình để người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Khám sức khỏe miễn phí cho bà con về đêm ở TP.HCM: 'Sao vất vả vậy bác sĩ' - Ảnh 1.

Hơn 18h ngày 30-10, nhiều người dân đến trụ sở khu phố 12, phường Bình Tây khám sức khỏe miễn phí - Ảnh: XUÂN MAI

Ghi nhận của Tuổi Trẻ vào ngày cuối tháng 10, nhân viên y tế thuộc trạm y tế phường Bình Tây, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng cùng chính quyền địa phương đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí vào ban đêm tại trụ sở khu phố 12, đường Bửu Đình, phường Bình Tây

Thời gian khám từ chiều kéo dài đến 20h nhằm tạo điều kiện cho những người không thể thu xếp thời gian đi khám trong giờ hành chính, đặc biệt là người lao động, người làm việc tự do.

Điểm khám còn được bố trí ngay tại khu dân cư, giúp người dân dễ dàng đi khám sau giờ làm việc, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi hoặc người đi lại khó khăn.

Dù điểm khám chỉ cách nhà vài mét nhưng ông Trịnh Thanh Đông (58 tuổi) không thể tự đi được do bị liệt nửa thân dưới sau phẫu thuật khối u tủy sống cách đây 4 năm. Bác sĩ của trạm y tế phường đã đến tận trước cửa nhà khám cho ông.

"Sức khỏe tôi như vầy, đi còn khó lắm, đang tập đi chứ không hai chân dần liệt. Trước giờ chỉ nghe nói về chương trình này, nay bác sĩ đã đến tận nhà để khám. Bác sĩ rất tận tâm, quá tốt, giúp người dân được kiểm tra, kiểm soát bệnh tật", ông Đông chia sẻ.

Thấy các y bác sĩ vẫn miệt mài khám khi phố xá đã lên đèn, nhiều người dân xúc động hỏi: “Sao vất vả vậy bác sĩ? Đêm muộn rồi mà vẫn còn khám...”. Gần 20h, khi người dân đến khám đã thưa dần, đội ngũ y tế mới có thời gian ngơi tay, chuyền nhau những hộp xôi ăn vội sau nhiều giờ làm việc.

Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tây - cho biết từ khi triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân theo chỉ đạo của thành phố và Sở Y tế, phường Bình Tây đã tổ chức nhiều đợt khám ngoài giờ.

Cách tổ chức này giúp tiếp cận những nhóm người khó thu xếp thời gian khám ban ngày, đặc biệt là lao động tự do, người làm việc trong giờ hành chính.

Bên cạnh đó, người lớn tuổi sống một mình, không có người thân đưa đi khám cũng gặp nhiều trở ngại khi đến các điểm khám tập trung. Việc tổ chức khám vào ban đêm, đưa điểm khám đến gần nơi người dân sinh sống sẽ giúp họ thuận tiện hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Bên cạnh phường Bình Tây, nhiều phường, xã khác tại TP.HCM cũng tổ chức khám sức khỏe ngoài giờ, tạo điều kiện cho những người không thể thu xếp thời gian khám ban ngày, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân của thành phố.

Hình ảnh buổi khám sức khỏe ngoài giờ cho người dân tại phường Bình Tây:

Khám sức khỏe miễn phí cho bà con về đêm ở TP.HCM: 'Sao vất vả vậy bác sĩ' - Ảnh 2.

Từ 15h, nhân viên trạm y tế phường Bình Tây, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và chính quyền địa phương sẵn sàng đón người dân đến khám miễn phí. Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh - Phó chủ tịch UBND phường Bình Tây (phải) thăm hỏi một phụ nữ lớn tuổi đi lại khó khăn, được cộng tác viên hỗ trợ đưa đến điểm khám - Ảnh: XUÂN MAI

Khám sức khỏe miễn phí cho bà con về đêm ở TP.HCM: 'Sao vất vả vậy bác sĩ' - Ảnh 3.

Điểm khám diễn ra từ 15h đến 20h, tạo điều kiện cho những người không thể thu xếp thời gian khám ban ngày, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn phường - Ảnh: XUÂN MAI

Khám sức khỏe miễn phí cho bà con về đêm ở TP.HCM: 'Sao vất vả vậy bác sĩ' - Ảnh 5.

Điểm khám được bố trí ngay tại khu dân cư, giúp người dân dễ dàng đi khám sau giờ làm việc, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, người đi lại khó khăn - Ảnh: XUÂN MAI

Khám sức khỏe miễn phí cho bà con về đêm ở TP.HCM: 'Sao vất vả vậy bác sĩ' - Ảnh 9.
Khám sức khỏe miễn phí cho bà con về đêm ở TP.HCM: 'Sao vất vả vậy bác sĩ' - Ảnh 10.

Bữa tối vội của nhân viên y tế phường Bình Tây là những hộp xôi được chính người dân đến khám sức khỏe mua, ban ngày họ bận mưu sinh nên không thể khám được - Ảnh: XUÂN MAI

Khám sức khỏe miễn phí cho bà con về đêm ở TP.HCM: 'Sao vất vả vậy bác sĩ' - Ảnh 11.

Tổ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng của phường có vai trò rất quan trọng, tích cực vận động, đưa người dân đi lại khó khăn đến điểm khám - Ảnh: XUÂN MAI

Khám sức khỏe miễn phí cho bà con về đêm ở TP.HCM: 'Sao vất vả vậy bác sĩ' - Ảnh 12.

Gác lại việc gia đình, tranh thủ bữa ăn tối vội, đội ngũ nhân viên y tế trạm y tế phường Bình Tây cùng chính quyền địa phương vẫn miệt mài tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho người dân khi phố đã lên đèn - Ảnh: XUÂN MAI


Khám sức khỏe miễn phí cho bà con về đêm ở TP.HCM: 'Sao vất vả vậy bác sĩ' - Ảnh 13.

Người dân đến khám buổi tối vẫn được lấy máu xét nghiệm bình thường, riêng chỉ số đường huyết sẽ được đánh giá bằng phương pháp đo đường huyết bất kỳ - Ảnh: XUÂN MAI

Khám ngoài giờ, lấy máu xét nghiệm đường huyết có bị ảnh hưởng?

Các bác sĩ trạm y tế phường Bình Tây giải thích đường huyết lúc đói là chỉ số phù hợp để đánh giá tình trạng đường huyết khi người được xét nghiệm đã nhịn ăn theo đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, do người dân khó thu xếp thời gian đi khám vào buổi sáng và nhịn ăn trước khi khám, các đợt khám ngoài giờ áp dụng phương pháp đo đường huyết bất kỳ, theo hướng dẫn của Sở Y tế TP.HCM.

Đường huyết bất kỳ có thể được đo vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và thường là sau khi ăn. Chỉ số này vẫn có giá trị trong sàng lọc, phát hiện nguy cơ rối loạn đường huyết, giúp xác định những trường hợp cần được kiểm tra chuyên sâu hơn.

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến chiều 29-10, thành phố đã khám sức khỏe cho hơn 6,83 triệu người, đạt 53,5% dân số. Để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân vào cuối năm, ngành y tế thành phố triển khai nhiều giải pháp, trong đó tăng cường các điểm khám lưu động, tổ chức khám vào buổi tối và ngày nghỉ nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Khám bệnh miễn phí cho bà con về đêm ở TP.HCM: 'Sao vất vả vậy bác sĩ' - Ảnh 12.Đánh giá 50 cơ sở tổ chức khám sức khỏe toàn dân ở TP.HCM, nơi nào chất lượng cao?

Đã có 50 cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe toàn dân được Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, đánh giá chất lượng, trong đó 22 cơ sở xếp loại A (44%), 28 cơ sở xếp loại B (56%), chưa ghi nhận cơ sở xếp loại C.

XUÂN MAI
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    Chủ đề: khám ngoài giờ ban đêm phường Bình Tây sức khoẻ toàn dân khám bệnh buổi tối

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