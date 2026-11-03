TP.HCM tăng cường các đội khám lưu động để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân

Người dân khám sức khỏe miễn phí ngoài giờ tại TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Sáng 3-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đến ngày 2-11, toàn thành phố đã có hơn 6,916 triệu người được khám sức khỏe, đạt 54%.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các nhóm đối tượng và địa phương còn chênh lệch. Học sinh có tỉ lệ khám cao nhất, đạt 94,44%, trong khi người lao động mới đạt 36,56% và sinh viên đạt 34,42%.

Đáng chú ý, đã có 104 xã, phường đạt tỉ lệ khám trên 50%, trong đó 4 địa phương có số lượt khám cộng dồn bằng hoặc vượt quy mô dân số gồm phường Sài Gòn, xã Thạnh An, xã Vĩnh Lộc và phường Phước Thắng.

Một số địa phương khác đạt tỉ lệ cao như phường Long Phước (93,76%), xã Phước Hòa (87,70%), xã Bà Điểm (86,67%) và xã Hiệp Phước (85,79%).

Ở chiều ngược lại, vẫn còn 12 địa phương có tỉ lệ khám dưới 40%. Thấp nhất là phường Cầu Ông Lãnh (32,96%), tiếp đến là phường Vĩnh Hội (35,07%), phường An Lạc (35,65%), phường Bình Trị Đông (35,76%) và phường Bến Thành (36,72%).

Trước tình hình này, Sở Y tế đề nghị chính quyền các địa phương rà soát nguyên nhân chậm tiến độ, tăng cường đội khám lưu động và huy động bệnh viện hỗ trợ. Ngành y tế sẽ điều phối năng lực khám từ những địa phương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sang các địa bàn còn khó khăn.

UBND 168 phường, xã, đặc khu được yêu cầu rà soát số người chưa khám theo từng nhóm đối tượng, xây dựng kế hoạch khám bổ sung, ưu tiên nhóm yếu thế và địa bàn có tỉ lệ thấp.

Đối với nhóm người lao động, Liên đoàn Lao động TP và Sở Nội vụ sẽ đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Ngành giáo dục cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khám cho học sinh, sinh viên trong tháng 11-2026, ưu tiên tổ chức tập trung tại trường.

Song song đó, các cơ sở khám sức khỏe cần tăng cường nhân lực, bố trí lịch khám linh hoạt, bảo đảm chất lượng và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng.

Sở Y tế xác định giai đoạn cuối năm không chỉ tập trung tăng số lượt khám mà còn phải thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, hạn chế trùng lặp dữ liệu, bảo đảm quyền lợi người dân và hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

TP.HCM tăng cường khám sức khỏe miễn phí ban đêm Phường Bình Tây và nhiều phường, xã ở TP.HCM tổ chức khám sức khỏe ban đêm, tạo điều kiện cho người dân không thể đi khám ban ngày. Đây là giải pháp mà ngành y TP.HCM đẩy nhanh quá trình để người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.



