Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

TP.HCM tăng cường các đội khám lưu động để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

TP.HCM sẽ tăng cường đội khám lưu động, điều chuyển nhân lực từ nơi làm tốt sang địa bàn còn khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân trong hai tháng cuối năm.

Người dân khám sức khỏe miễn phí ngoài giờ tại TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Sáng 3-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đến ngày 2-11, toàn thành phố đã có hơn 6,916 triệu người được khám sức khỏe, đạt 54%.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các nhóm đối tượng và địa phương còn chênh lệch. Học sinh có tỉ lệ khám cao nhất, đạt 94,44%, trong khi người lao động mới đạt 36,56% và sinh viên đạt 34,42%.

Đáng chú ý, đã có 104 xã, phường đạt tỉ lệ khám trên 50%, trong đó 4 địa phương có số lượt khám cộng dồn bằng hoặc vượt quy mô dân số gồm phường Sài Gòn, xã Thạnh An, xã Vĩnh Lộc và phường Phước Thắng. 

Một số địa phương khác đạt tỉ lệ cao như phường Long Phước (93,76%), xã Phước Hòa (87,70%), xã Bà Điểm (86,67%) và xã Hiệp Phước (85,79%). 

Ở chiều ngược lại, vẫn còn 12 địa phương có tỉ lệ khám dưới 40%. Thấp nhất là phường Cầu Ông Lãnh (32,96%), tiếp đến là phường Vĩnh Hội (35,07%), phường An Lạc (35,65%), phường Bình Trị Đông (35,76%) và phường Bến Thành (36,72%).

Trước tình hình này, Sở Y tế đề nghị chính quyền các địa phương rà soát nguyên nhân chậm tiến độ, tăng cường đội khám lưu động và huy động bệnh viện hỗ trợ. Ngành y tế sẽ điều phối năng lực khám từ những địa phương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sang các địa bàn còn khó khăn.

UBND 168 phường, xã, đặc khu được yêu cầu rà soát số người chưa khám theo từng nhóm đối tượng, xây dựng kế hoạch khám bổ sung, ưu tiên nhóm yếu thế và địa bàn có tỉ lệ thấp.

Đối với nhóm người lao động, Liên đoàn Lao động TP và Sở Nội vụ sẽ đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Ngành giáo dục cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khám cho học sinh, sinh viên trong tháng 11-2026, ưu tiên tổ chức tập trung tại trường.

Song song đó, các cơ sở khám sức khỏe cần tăng cường nhân lực, bố trí lịch khám linh hoạt, bảo đảm chất lượng và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng.

Sở Y tế xác định giai đoạn cuối năm không chỉ tập trung tăng số lượt khám mà còn phải thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, hạn chế trùng lặp dữ liệu, bảo đảm quyền lợi người dân và hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

Nhiều phường, xã ở TP.HCM khám sức khỏe dưới 40%: Cần đổi mới cách làm, tăng tốc đến cuối năm - Ảnh 3.TP.HCM tăng cường khám sức khỏe miễn phí ban đêm

Phường Bình Tây và nhiều phường, xã ở TP.HCM tổ chức khám sức khỏe ban đêm, tạo điều kiện cho người dân không thể đi khám ban ngày. Đây là giải pháp mà ngành y TP.HCM đẩy nhanh quá trình để người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: khám sức khỏe Sở Y tế TP.HCM sức khoẻ tp.hcm Cập nhật

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất