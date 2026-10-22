Doanh nghiệp góp tiền tỉ, đưa xưởng sản xuất vào trường nghề

Hệ thống máy CNC được doanh nghiệp triển khai tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Mô hình này mở ra cơ hội nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.



Doanh nghiệp góp thiết bị, đưa xưởng sản xuất vào trường cao đẳng

Tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM), một phòng sạch bán dẫn rộng 125m² đã được đầu tư theo tiêu chuẩn ISO 6, phục vụ đào tạo nhiều ngành học kỹ thuật.

Phòng được trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, buồng tắm khí, thiết bị đo kiểm linh kiện, máy hàn chip và các thiết bị chuyên dụng.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết phòng sạch là kết quả hợp tác giữa trường với nhiều doanh nghiệp. Mỗi đơn vị đóng góp tùy khả năng, từ các hạng mục xây dựng đến trang thiết bị.

Đội ngũ giảng viên cũng trực tiếp tham gia triển khai, lắp đặt, tận dụng kinh nghiệm sẵn có về kỹ thuật nhiệt - lạnh, đặc biệt trong xử lý không khí, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.

Tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (TP.HCM), nhà trường phối hợp với Công ty ANH Precision xây dựng xưởng thực hành cơ khí chính xác ngay trong khuôn viên trường, với khoảng 25 máy CNC, mỗi máy có giá trị từ 1-3 tỉ đồng.

Đồng thời, đây cũng là xưởng sản xuất, gia công các chi tiết máy xuất khẩu sang Mỹ. Sinh viên của trường được nhận vào xưởng thực hành dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật doanh nghiệp.

Ông Phạm Đăng Lĩnh - Giám đốc Công ty ANH Precision - cho biết nhà trường phụ trách đào tạo lý thuyết, doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn thực hành chuyên sâu. Sinh viên có năng lực tốt và tiếp nhận những sinh viên đáp ứng yêu cầu vào làm việc sau tốt nghiệp.

Trước đó vào tháng 3-2026, Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức khánh thành phòng thực hành INET rộng 112m², tổng kinh phí hơn 2,1 tỉ đồng, với sự tài trợ chính của Schneider Electric Foundation.

Đơn vị này hỗ trợ 70% kinh phí mua thiết bị, gồm các hệ thống điều khiển, tự động hóa công nghiệp, giám sát SCADA và năng lượng mặt trời...

Đầu tư thế nào để trường và doanh nghiệp cùng có lợi?

Nhiều thiết bị hiện đại được trang bị trong phòng sạch tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - Ảnh: C.K.C

TS Vũ Đình Bảy - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An - cho rằng mô hình đưa xưởng sản xuất vào trường giúp hai bên tận dụng nguồn lực sẵn có của nhau.

Trong đó, doanh nghiệp chủ động đầu tư máy móc, trang thiết bị theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Nhà trường hỗ trợ mặt bằng và các thủ tục cần thiết. Doanh nghiệp có địa điểm tổ chức sản xuất, còn trường được sử dụng máy móc, công nghệ để đào tạo sinh viên.

Theo ông Bảy, sinh viên có thể tham gia những công đoạn phù hợp trong quá trình vận hành xưởng, vừa thực hành nghề, vừa làm quen với yêu cầu công việc. Doanh nghiệp cũng có thêm nguồn nhân lực để đào tạo và tuyển dụng.

Đội ngũ giảng viên được tiếp cận công nghệ, tham gia nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật cùng doanh nghiệp. "Đây là mô hình hai bên cùng có lợi, bởi hoạt động đào tạo gắn trực tiếp với sản xuất, kinh doanh", ông nói.

Ở góc độ đầu tư trang thiết bị, TS Lê Đình Kha cho rằng các trường nghề có thể bảo đảm nguyên tắc "đủ và đúng". Điều quan trọng là thiết bị được khai thác hiệu quả đến đâu, có giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, đạt chuẩn đầu ra và đáp ứng yêu cầu làm việc tại doanh nghiệp hay không.

Ông Kha lưu ý các trường cần tính đến khả năng sử dụng chung thiết bị giữa nhiều ngành học, nhất là những thiết bị phục vụ kỹ năng nền tảng, qua đó tiết kiệm kinh phí, hạn chế đầu tư trùng lặp.

Không gian phòng sạch tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - Ảnh: C.K.C

Chẳng hạn tại Cao Thắng, trước khi quyết định đầu tư, trường tham khảo ý kiến các hội đồng tư vấn doanh nghiệp (IAB), gồm kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý doanh nghiệp, để lựa chọn thiết bị, công nghệ sát với nhu cầu sản xuất.

Một hướng khác là khuyến khích giảng viên tự thiết kế, chế tạo và cải tiến mô hình học cụ. Giai đoạn 2021-2025, giảng viên nhà trường đã chế tạo 466 mô hình, trong đó 88 mô hình đoạt giải tại các kỳ thi các cấp.

Quy định mới về doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị cho trường nghề Nghị định 308/2026 quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư, tài trợ, chia sẻ và sử dụng chung cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành với các trường nghề. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 12-10-2026, quy định về hợp tác, liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Các trường có thể hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và những tổ chức khác trong sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức thực hành, thực tập và chuyển giao công nghệ.