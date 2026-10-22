Thành Lộc, Công Ninh, Hữu Nghĩa... về mái trường kỷ niệm 50 năm

Các cựu sinh viên Trường Nghệ thuật Sân khấu II ngày nào gồm Trịnh Kim Chi, Lê Nguyên Đạt và Tuyết Thu dìu bà Ca Lê Hồng, nguyên Hiệu trưởng của trường, trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM - Ảnh: LINH ĐOAN

Đến bây giờ, rất nhiều nghệ sĩ vẫn quen gọi Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM là Trường Nghệ thuật Sân khấu II, một cái tên đầy thân thương và nhiều ký ức đẹp.

Từ Trường Nghệ thuật Sân khấu II đến Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM

Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM khởi nguồn từ Trường Nghệ thuật Sân khấu II ra đời từ năm 1976.

Năm 1998, Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM được thành lập từ Trường Nghệ thuật Sân khấu II và Trường Điện ảnh Việt Nam tại TP.HCM (năm 1977).

Năm 2009 trường được nâng cấp lên thành Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, trường tự hào là nơi đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ tài năng ở lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Là ngôi trường nghệ thuật uy tín ở phương Nam và có sức ảnh hưởng cả nước.

Bà Ca Lê Hồng, nguyên Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật Sân khấu II, là một trong những người có công gầy dựng nên trường ở những ngày đầu, bày tỏ niềm xúc động trong lễ kỷ niệm 50 năm.

Các cựu sinh viên Trịnh Kim Chi, Tuyết Thu, Hoàng Nhất, Hoàng Quốc Thanh hát tri ân thầy cô trong buổi lễ - Video: LINH ĐOAN

"Tôi vui sướng, xúc động, hạnh phúc và đầy tự hào. Hành trình 50 năm là chặng đường dài, ghi dấu ấn của nhiều thế hệ cùng cống hiến, chung tay xây dựng nên ngôi trường này.

Từ cái nôi này, nhiều học trò giờ là NSND, NSƯT, lãnh đạo các cơ quan văn hóa khắp cả nước. Có những học trò của trường giờ có tác phẩm không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn ra nước ngoài.

Thành công của các em hôm nay chứng minh được công sức đào tạo của trường" - bà Hồng bộc bạch.

Bà mong rằng phát huy thành quả 50 năm qua, ban giám hiệu nhà trường càng phải nỗ lực để có đội ngũ giảng viên có tâm, có tài, có tầm đi kịp thời đại mới. Từ đó tiếp tục khẳng định vị thế của trường không chỉ có sức ảnh hưởng ở phía Nam mà còn lan tỏa ra toàn quốc.

Các cựu sinh viên vui mừng hội ngộ - Ảnh: LINH ĐOAN

Nơi khởi nguồn của sáng tạo, đổi mới

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM không chỉ là dịp để ghi lại dấu mốc quan trọng của trường, mà còn là cơ hội để nhiều thế hệ thầy cô, sinh viên tề tựu về trường, gặp gỡ, hàn huyên, tâm sự.

Có những cựu sinh viên như Việt Hương không đi một mình mà còn dẫn theo ông xã là nhạc sĩ Hoài Phương đến chung vui. Chưa hết, anh còn tham gia biểu diễn trong chương trình văn nghệ chào mừng trong lễ kỷ niệm với bài Một vòng Việt Nam.

Đoạn clip nhớ về những thầy cô có nhiều đóng góp cho trường đã khuất - Video: LINH ĐOAN

Nhiều học trò nay là những nghệ sĩ nổi tiếng vẫn rưng rưng, khoanh tay chào những người thầy, người cô ngày xưa nay đã yếu, khi đi phải có người dìu.

Có những nghệ sĩ đã bước vào tuổi lục tuần trở về trường vẫn như trở lại tuổi đôi mươi ngày nào. Vẫn nhớ vanh vách từng góc nhỏ trong ngôi trường mà ngày xưa họ túm tụm trò chuyện, rồi tập kịch, rồi nói về những khát khao, hoài bão nghệ thuật...

Phát biểu trong buổi lễ, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich, ghi nhận nỗ lực của thầy và trò Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM 50 năm qua.

Ông Đông nói từ mái trường này, nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà giáo, đạo diễn, cán bộ quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh đã trưởng thành mang tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo cống hiến cho đời sống văn hóa, nghệ thuật của nước nhà.

Các thế hệ sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô, lãnh đạo các cấp - Ảnh: LINH ĐOAN

Ông nhấn mạnh văn hóa, thể thao và du lịch đang đứng trước sứ mệnh khơi dậy mạnh mẽ sự sáng tạo của con người Việt Nam. Đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm, thành nguồn lực và động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước nhanh, bền vững.

Trong hành trình đó, các cơ sở đào tạo nghệ thuật phải thực sự là nơi phát hiện, bồi dưỡng tài năng, nơi khởi nguồn của sự đổi mới, kết nối truyền thống với hiện đại, nghệ thuật với công nghệ, đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp và công chúng.

Với những sứ mệnh quan trọng đó, thầy trò của trường cần hết sức năng động, mạnh dạn đổi mới trong giảng dạy, bảo đảm chất lượng đào tạo, kết nối Việt Nam với thế giới để cung cấp cho sân khấu, điện ảnh cả nước những nhân lực hết sức tài năng, sáng tạo và tâm huyết.