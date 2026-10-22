Chuyện đánh cô giáo, đánh bạn vào kịch Vết xước

Ở tuổi mới lớn, không ít bạn còn bồng bột nên ngông cuồng tấn công bạn học và giáo viên như cách thể hiện mình. Cảnh trong vở Vết xước - Ảnh: LINH ĐOAN

Nhạc kịch Vết xước do Hội Sân khấu TP.HCM phối hợp với Nhà hát Kịch TP.HCM thực hiện.

Vết xước (đạo diễn: Trần Ngọc Giàu - Trần Đàm Công Ninh) được dựng từ kịch bản đoạt giải A ở trại sáng tác Hội Sân khấu TP.HCM năm ngoái của tác giả Trần Mỹ Trang.

Vết xước gióng lên tiếng chuông về bạo lực học đường

Vết xước là câu chuyện trong trường học Hạnh Phúc, ở một lớp học có khá nhiều học sinh cá biệt. Nam Thư là chị đại cầm đầu nhóm bạn chuyên ức hiếp bạn Phương, một học sinh con nhà lao động nhưng chăm ngoan, học giỏi.

Từ đó là chuỗi ngày khốn khổ với Phương khi em ngang nhiên bị chặn đường, bị đánh, bị quay clip tung lên mạng làm nhục, rồi tiền đóng học phí cũng bị bạn học tước đoạt.

Phương tổn thương tinh thần nghiêm trọng khi bị mạng xã hội bêu riếu. Ở nhà thì cha mẹ quá bận rộn mưu sinh cũng không đủ thời gian để lắng nghe, cùng giải quyết vấn đề của con.

Thế là em gần như rơi vào trầm cảm, học hành sa sút và không dám lên tiếng…

Nhưng Phương còn có may mắn là có cô giáo chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng kịp thời nắm bắt tình hình và tìm mọi cách để giải quyết với những học sinh bất trị.

Tuy nhiên, thật bất ngờ khi những đứa trẻ nổi loạn đó dám bộc phát tấn công luôn cả cô giáo ngay trong giờ học để thể hiện sự ngông cuồng.

Có không ít đứa trẻ như Phương, bị bạn ức hiếp vô cớ mà không dám lên tiếng - Video: LINH ĐOAN

Bạo lực học đường không hề là chuyện nhỏ. Đây là vấn đề cần được soi chiếu ở nhiều góc độ và phải tìm cách giải quyết triệt để, trả lại cho học đường những giá trị cao quý cần có.

Vết xước vì thế lần nữa gióng lên tiếng chuông cảnh báo và góp thêm góc nhìn về hiện trạng đau lòng này.

Khi mạng xã hội phát triển, những học sinh nổi loạn cho mình quyền hành hạ bạn học rồi ngang nhiên quay clip phát tán trên mạng - Ảnh: LINH ĐOAN

Mong Vết xước đến được với học sinh - sinh viên

Đạo diễn Ca Lê Hồng, thành viên hội đồng nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, dành nhiều lời khen cho Vết xước.

Bà nhấn mạnh tác giả Trần Mỹ Trang hiện đang hoạt động trong ngành giáo dục nên cô có nhiều chất liệu để viết nên những kịch bản sân khấu rất gai góc, sát thực với môi trường học đường.

Nhà trường, giáo viên cũng hết sức đau đầu với nạn bạo lực học đường - Video: LINH ĐOAN

Vết xước không chỉ nêu lên thực trạng mà còn đi sâu vào những nguyên nhân. Tuổi trẻ dễ bồng bột, dễ mắc sai phạm nên các em rất cần sự đồng hành của cả nhà trường và gia đình, bằng tình thương, sự lắng nghe, thấu hiểu để chăm chút các mầm non trong hành trình trưởng thành.

Vẫn còn đó những phụ huynh phó mặc con cho nhà trường, sống thực dụng và nghĩ đồng tiền có thể giải quyết mọi thứ khiến con trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Có những đứa trẻ bị tổn thương vì gia đình không trọn vẹn, bị bạo hành từ cha mẹ và cứ thế tiếp nối bạo hành người khác một cách vô thức. Nếu từ nhà trường mà các em không được uốn nắn thì xã hội tương lai sẽ gánh hậu quả rất lớn.

Những đứa trẻ bị bạo hành trong gia đình sẽ có xu hướng đi bắt nạt người khác - Ảnh: LINH ĐOAN

NSND Trần Ngọc Giàu cho biết lần đầu tiên ông làm thể loại nhạc kịch như Vết xước. Ê kíp đã tiến hành casting từ 60, 70 bạn để lựa chọn ra các diễn viên có thể vừa ca hát, nhảy múa, thể hiện nội tâm nhân vật trong hơn 90 phút.

Trong vở, có hai diễn viên là ca sĩ, đó là Trịnh Kim Liên (vai cô Hương) và MiHa vai bé Phương. Toàn bộ diễn viên phải hát sống trong suốt vở với phần âm nhạc do nhạc sĩ Thanh Liêm đảm trách.

Ông Lê Văn Minh (bìa trái), Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, tặng hoa cho ê kíp thực hiện vở nhạc kịch Vết xước - Ảnh: LINH ĐOAN

"Cái khó của vở diễn là hình thức nhạc kịch chứ không phải kịch có ca nhạc. Sân khấu mình lâu nay thường là diễn kịch chen vào ca nhạc nên không thuần nhất về thể loại, vì vậy chúng tôi làm Vết xước cũng có những khó khăn nhất định.

Nhạc kịch phải có dàn nhạc sống nhưng chúng tôi không có điều kiện về tài chính lẫn con người nên ê kíp cũng có nhờ công cụ AI hỗ trợ" - ông Giàu chia sẻ.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, NSND Trịnh Kim Chi cho biết hình thức nhạc kịch ở Việt Nam không hiếm nhưng nhạc kịch về đề tài bạo lực học đường gần như chưa có. Hội và Nhà hát Kịch TP phối hợp thực hiện vở vì thấy đây là vấn đề nóng, rất cần thiết cho học sinh, phụ huynh, trường học. "Tôi muốn khi xem các em không chỉ ồ à là vở hay, diễn viên diễn tốt mà thông qua Vết xước các em sẽ biết được khi gặp một số tình huống các em sẽ phải xử lý ra sao" - bà Trịnh Kim Chi nói. Hiện ê kíp thực hiện vở đang xúc tiến liên kết mong đưa Vết xước đến với các trường học. Hình thức nhạc kịch cũng là cách làm mới mẻ để thu hút bạn trẻ. Tuy nhiên khi đi diễn ở các trường thì điều lo nhất là điều kiện âm thanh, ánh sáng không đủ chuẩn như nhà hát. Bà Chi cho biết hội cũng đang tìm nguồn tài trợ để có thể trang bị dàn âm thanh tốt hơn, phù hợp cho một vở nhạc kịch để thuận lợi đi đến các trường.