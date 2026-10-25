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Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc từng bỏ học đi làm phụ gia đình

tác giả
BÙI HƯƠNG LY
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BÙI HƯƠNG LY
BÙI HƯƠNG LY
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Từng gác lại chặng đường đại học để đi làm, cô sinh viên quay lại trường học và bứt phá trở thành tân cử nhân xuất sắc, đồng thời là gương mặt truyền cảm hứng trên sóng livestream.

Từng rời giảng đường đại học để đi làm, nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc, trở thành ‘gương mặt vàng’ của trường cao đẳng - Ảnh 1.

Tân cử nhân Võ Thị Mỹ Tâm tại buổi lễ tốt nghiệp - Ảnh: THANH THUYẾT

Hôm nay 25-10, Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 400 sinh viên, trong đó câu chuyện của nữ sinh Võ Thị Mỹ Tâm (23 tuổi) tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành marketing khiến nhiều người bất ngờ. 

Ít ai biết rằng để chạm được đến cột mốc rực rỡ này, nữ sinh quê Quảng Ngãi đã từng từ bỏ việc học để đi làm. 

Rời trường học để vào ‘trường đời’

Tâm từng học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại một trường đại học năm 2021  trước khi tạm dừng lại sau một năm. 

Vốn xuất thân từ vùng quê ven biển, cảm thấy gia đình nuôi mình ăn học vất vả, cô suy nghĩ đi làm sớm sẽ giúp cho mình có được thành công nhanh hơn.

Trong những năm rời khỏi giảng đường, Tâm đã trải nghiệm qua nhiều công việc như tư vấn, bán hàng, gia sư… 

Tâm phải tự lập, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và dần trưởng thành qua những va chạm thực tế. 

Khoảng thời gian này giúp Tâm cải thiện kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt hơn. 

Tuy nhiên, sau khi đi làm, Tâm nhận ra thu nhập ổn định chưa bao giờ là đủ để bảo đảm cho cơ hội phát triển lâu dài nếu thiếu đi những kiến thức chuyên môn.

Ban đầu, vì thương bố mẹ vất vả, Tâm còn ngần ngại trong việc chia sẻ những trăn trở của mình. Nhưng sau khi nhìn thấy toàn bộ quá trình trưởng thành và xác định rõ mục tiêu của cô, gia đình đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, ủng hộ cô quay lại trường học. 

Cô đã dành thời gian xem xét năng lực, điều kiện tài chính và mục tiêu nghề nghiệp trước khi lựa chọn theo học chuyên ngành marketing tại trường cao đẳng.

Mong muốn giúp các bạn chọn 'đúng đường'

Trong thời gian học tập tại trường cao đẳng (2024-2026), Tâm luôn vạch ra cho mình các mục tiêu rõ ràng từ ban đầu. Cô chủ động tìm hiểu kỹ quy chế ngay từ đầu khóa, lập kế hoạch điểm số chi tiết cho từng môn học, đồng thời đảm nhận vai trò cán bộ lớp để rèn kỹ năng quản lý thời gian.

Tâm đã duy trì học bổng liên tục, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Theo Tâm, đây là quả ngọt từ tư duy sắp xếp mục tiêu nghiêm túc và tinh thần kỷ luật.

Tâm nhận định quãng thời gian tạm rời việc học không hẳn là một bước lùi, mà là hành trang giúp cho bản thân cô trưởng thành hơn trên con đường học tập. 

"Khi trở lại trường, tôi đặt mục tiêu rõ ràng là không chỉ học cho xong, mà phải học thực sự chất lượng", Tâm chia sẻ.

Từng rời giảng đường đại học để đi làm, nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc, trở thành ‘gương mặt vàng’ của trường cao đẳng - Ảnh 2.

Từ người từng chọn sai hướng đi ban đầu, Mỹ Tâm đã trở thành gương mặt truyền cảm hứng cho hàng ngàn học sinh trên sóng livestream của trường - Ảnh: NVCC

Đặc biệt, nhận thấy việc trở thành cộng tác viên truyền thông và tư vấn tuyển sinh của trường là cơ hội vận dụng kiến thức marketing vào thực tế, Tâm đã chủ động ứng tuyển và trở thành gương mặt quen thuộc trong các buổi livestream của trường.

Nhờ thấu hiểu những băn khoăn của học sinh từ chính trải nghiệm cá nhân, cô chia sẻ, lắng nghe và giúp các bạn học sinh tháo gỡ những áp lực trong quá trình định hướng tương lai.

Nhìn lại hành trình đã qua, Mỹ Tâm trân trọng những trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành và bản lĩnh hơn. 

Cô nhận định rằng quyết định quay lại đại học chính là bước ngoặt đúng đắn, giúp cô xây dựng nền tảng để tiếp tục theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp và tự tin bước vào chặng đường mới.

"Vì thu nhập giúp ta trang trải trước mắt, nhưng tri thức mới là chìa khóa cho sự bứt phá lâu dài", Tâm nói.

Chủ động trong việc nghiên cứu chuyên môn

Đồng hành cùng Tâm trên con đường học tập, ThS Nguyễn Minh Đăng - giảng viên Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM - nhận xét: "Do trải nghiệm học tập và làm việc từ trước, Tâm luôn mang tâm thế chủ động trong việc nghiên cứu chuyên môn và tìm ra nhiều phương hướng giải quyết vấn đề… Câu chuyện từ quá trình vươn lên của em cũng chính là chất liệu chân thật nhất để định hướng cho các thí sinh".

Từng rời giảng đường đại học để đi làm, nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc, trở thành ‘gương mặt vàng’ của trường cao đẳng - Ảnh 4.Từ cậu bé nghèo vượt sông Tiền đi học, trở thành hiệu trưởng Trường cao đẳng Đồng Tháp

Tiến sĩ Phạm Quang Huy - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đồng Tháp - vẫn bồi hồi khi nhớ lại năm học 1997-1998, thời điểm ông trúng tuyển ngành sư phạm tiếng Anh, Trường đại học Cần Thơ (nay là Đại học Cần Thơ).

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BÙI HƯƠNG LY - TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: Đại Học Cao đẳng

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