Từ cậu bé nghèo vượt sông Tiền đi học, trở thành hiệu trưởng Trường cao đẳng Đồng Tháp

TS Phạm Quang Huy - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Giữa lúc gia đình còn chật vật lo cho bốn anh em ăn học, suất học bổng Tiếp sức đến trường thuộc chương trình Vì ngày mai phát triển lần thứ 101 của báo Tuổi Trẻ đã đến đúng lúc, giúp ông có thêm điều kiện bước tiếp trên con đường học vấn.

Cha mẹ làm nông nuôi 4 con, đứa bé đi học phải qua phà nhận học bổng Tuổi Trẻ

Sinh ra trong gia đình có 4 anh em, cha mẹ làm nông ở xã biên giới Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, cậu học trò Phạm Quang Huy ngày ấy sớm hiểu những nhọc nhằn phía sau chuyện học hành.

Để rút ngắn quãng đường đến trường, Huy phải ở nhờ nhà ngoại. Từ cù lao Long Khánh, mỗi ngày đến Trường THPT Hồng Ngự 1 là một hành trình qua phà, vượt sông Tiền. Cuối tuần, cậu học trò lại lặn lội đạp xe hơn 10km về Thường Phước thăm cha mẹ.

Đường đến trường vất vả, điều kiện gia đình còn nhiều thiếu thốn, nhưng chuyện học của 4 anh em chưa bao giờ bị gác lại. Cha mẹ làm lụng để các con được tiếp tục đến lớp, còn những đứa con hiểu rằng con đường học vấn là cơ hội để thay đổi tương lai.

Vượt qua những khó khăn ấy, cả 4 anh em của thầy Huy đều học tập thành tài. Trong gia đình có 3 anh em làm việc trong ngành giáo dục, người còn lại học tập và làm việc ở nước ngoài.

Nhắc lại suất học bổng năm 1998, TS Phạm Quang Huy vẫn nhớ rõ số tiền 1 triệu đồng.

"Suất học bổng năm 1998 là 1 triệu đồng, nhưng là khoản tiền khá lớn. Tôi dùng để dành đóng học phí cho học kỳ tiếp theo, đóng tiền trọ và đăng ký học lớp tin học", TS Huy kể.

Với một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, số tiền ấy không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất. Đó còn là sự động viên đúng lúc, giúp người trẻ vững tin rằng dù xuất phát điểm còn nhiều thiệt thòi, cánh cửa tương lai vẫn rộng mở nếu bản thân không ngừng nỗ lực.

Sau khi tốt nghiệp, thầy Huy trở về quê nhà, giảng dạy tại Trường THPT Hồng Ngự 2, rồi chuyển công tác đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Không dừng lại ở những gì đã đạt được, ông tiếp tục theo đuổi con đường học thuật và nghiên cứu, nhận học bổng học thạc sĩ, tiến sĩ tại Mỹ. Sau thời gian học tập, nghiên cứu, ông trở về Đồng Tháp công tác, lần lượt đảm nhiệm vị trí Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, nay là Trường cao đẳng Đồng Tháp.

Từ cậu học trò vùng biên từng phải chắt chiu từng khoản tiền để theo đuổi việc học, đến người đứng đầu một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hành trình của TS Phạm Quang Huy có dấu ấn của sự bền bỉ, nhưng cũng có sự tiếp sức kịp thời từ những tấm lòng dành cho sinh viên nghèo.

Các bạn không đơn độc trên hành trình thực hiện ước mơ

Thầy Huy cho biết suất học bổng năm 1998 là 1 triệu đồng, nhưng với thầy thời điểm đó, đây là khoản tiền khá lớn. Thầy để dành đóng học phí cho học kỳ tiếp theo, đóng tiền trọ và đăng ký học lớp tin học - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Đã nhiều năm trôi qua, suất học bổng Tiếp sức đến trường ngày ấy vẫn là một ký ức đặc biệt đối với TS Phạm Quang Huy. Bởi ông hiểu, phía sau một sinh viên đang đứng trước ngưỡng cửa đại học không chỉ có ước mơ của riêng người đó, mà còn là những nhọc nhằn, kỳ vọng của cả gia đình.

"Là người từng được Tiếp sức đến trường, tôi cảm ơn báo Tuổi Trẻ và chương trình Vì ngày mai phát triển đã mang đến một hoạt động có ý nghĩa nhân văn, đặc biệt là tạo niềm tin và nguồn năng lượng cho các bạn tân sinh viên. Suất học bổng không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà quan trọng nhất là giá trị tinh thần.

Khi mình khó khăn thì có chương trình học bổng hỗ trợ, qua đó động viên tinh thần tôi. Hiện nay, mỗi khi các tân sinh viên mới vào trường, nhà trường luôn cố gắng hỗ trợ tối đa để các bạn an tâm học tập", TS Huy chia sẻ.

Theo thầy Huy, một sinh viên đi học còn gánh trên vai cả hậu phương phía sau, là niềm mong mỏi của cha mẹ và gia đình. Vì vậy, sự hỗ trợ dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp các bạn vượt qua những trở ngại trước mắt, mà còn góp phần tạo điều kiện để các bạn học tập tốt, có nghề nghiệp ổn định sau khi ra trường.

Khi người trẻ được tiếp sức để đi đến cùng với ước mơ, những giá trị nhận lại cũng không dừng ở một tấm bằng hay một công việc. Đó còn là cơ hội để họ chăm lo cho gia đình, đóng góp cho cộng đồng và tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp mà mình từng nhận được.

"Các bạn không nên tự ti, vì mỗi người sinh ra không ai được chọn hoàn cảnh. Hãy tự tin chia sẻ với thầy cô và những người có trách nhiệm để nhận được sự giúp đỡ kịp thời trên hành trình chinh phục ước mơ", TS Huy nhắn nhủ các tân sinh viên nghèo.

Thầy Huy trò chuyện cùng các sinh viên tại Trường cao đẳng Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Tự dặn lòng nỗ lực học tập để thành công, không lãng phí thời gian và công sức

Tiến sĩ Phạm Quang Huy - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đồng Tháp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Giao lưu tại buổi lễ trao học bổng, thầy Huy chia sẻ: Nhớ lại quãng thời gian mới nhận giấy báo trúng tuyển đại học, mối lo lớn nhất khi đó là chuẩn bị chi phí và hoàn tất các thủ tục nhập học. Xung quanh thầy, bà con xóm giềng người thì bàn ra "sao lại đi học xa chi, học hết lớp 12 là được rồi", người thì động viên "ráng học nghe, học cho thành tài".

Dù từng cảm thấy buồn và tức trước những lời bàn ra, ngẫm lại thầy nhận ra sự lo lắng của mọi người chính là động lực để Huy tự dặn lòng phải nỗ lực học tập để thành công, không lãng phí thời gian và công sức.

Hôm nay đứng trước hơn 80 tân sinh viên, mỗi sinh viên có một hoàn cảnh khác nhau, thầy Huy gửi lời cảm ơn đơn vị tổ chức và các nhà tài trợ vì chương trình học bổng mang tính nhân văn sâu sắc.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đồng Tháp cũng nhắn nhủ các tân sinh viên giữ vững niềm tin, nghị lực và ước mơ.

"Đây là hành trang quan trọng nhất để các em thực hiện mục tiêu của mình. Dù hoàn cảnh gia đình của mỗi em có khác nhau, nhưng hậu phương ấy luôn hướng về và mong muốn các em thành công. Khi gặp trở ngại, các em hãy chủ động chia sẻ với nhà trường và những người có trách nhiệm, vì xung quanh luôn có rất nhiều người sẵn sàng hỗ trợ.

Thầy tin tưởng chắc chắn rằng với niềm tin và sự đồng hành của cộng đồng, ước mơ của các em sẽ trở thành hiện thực", thầy Phạm Quang Huy nói.