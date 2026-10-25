Học bổng Khuyến tài 26 năm hỗ trợ hàng ngàn sinh viên khó khăn thành bác sĩ, nhà giáo, kỹ sư...

Ngày hội truyền thống Khuyến học lễ trao học bổng Khuyến tài - Học bổng 1&1 năm học 2026 - 2027 diễn ra tại Trường đại học Sài Gòn (TP.HCM) sáng 25-10 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh thông điệp chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định tinh thần hiếu học và nghĩa tình chính là động lực cốt lõi để xây dựng TP.HCM trở thành "Thành phố học tập".

Hành trình 26 năm gieo mầm tri thức

"Điểm đặc biệt của Học bổng 1&1 không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở sự gắn kết, quan tâm và sẻ chia giữa người trao và người nhận. Chính tình cảm đó đã tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập và thực hiện ước mơ của mình. Mỗi suất học bổng là một sự sẻ chia, mỗi ân nhân là một tấm lòng, và mỗi sinh viên được tiếp sức là một ước mơ có thêm cơ hội trở thành hiện thực", ông Hồ Phú Bạc, Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học TP.HCM, phát biểu - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Báo cáo tại buổi lễ, ông Hồ Phú Bạc - Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học TP.HCM - cho biết Học bổng Khuyến tài (còn gọi là "Học bổng 1&1") là mô hình đặc thù mang dấu ấn riêng của TP.HCM.

Chương trình được triển khai theo phương thức một ân nhân hoặc đơn vị tài trợ trực tiếp nhận bảo trợ cho một sinh viên cụ thể trong suốt những năm học đại học.

Đến nay, đã có 2.436 sinh viên nhận học bổng tốt nghiệp ra trường, trở thành bác sĩ (141 em), nhà giáo (220 em), kỹ sư bách khoa (179 em), chuyên gia tài chính - ngân hàng (112 em), cử nhân ngôn ngữ Anh (69 em)... đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Riêng năm 2026, chương trình tuyên dương 90 sinh viên tốt nghiệp đại học, trong đó có 8 em đạt loại xuất sắc và 16 em đạt loại giỏi.

Trong năm học 2026 - 2027, Hội Khuyến học TP.HCM tiếp tục trao 322 suất học bổng với tổng kinh phí 1,809 tỉ đồng.

Trong đó, có 246 sinh viên tiếp tục được nhận bảo trợ và 76 sinh viên nhận học bổng lần đầu. Thống kê trong số 76 tân sinh viên nhận học bổng đợt này có 15 em mồ côi, 9 em thuộc hộ nghèo và cận nghèo, cùng 15 em từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố.

Đại diện cho các tân sinh viên nhận học bổng, em Phan Kim Thương (sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Anh, Trường đại học Mở TP.HCM) gây xúc động khi chia sẻ hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ sự cưu mang của cô dượng.

Dù cô dượng đều mắc bệnh nan y khi em học lớp 12, Kim Thương vẫn kiên trì vươn lên đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và tự làm thêm để trang trải học phí. "Nhận được sự hỗ trợ từ cô Nhã Mai (ân nhân của em) và Hội Khuyến học, em cảm thấy như mình có thêm một người mẹ thứ hai. Em xin hứa sẽ nỗ lực học tập thật tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội", Kim Thương bày tỏ.

Những người xây dựng, phát triển thành phố trong tương lai

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao hành trình 26 năm bền bỉ của Hội Khuyến học các cấp và các nhà tài trợ - Ảnh: QUỲNH TRÂM



Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ghi nhận mô hình sáng tạo của TP.HCM và đề nghị Hội Khuyến học TP.HCM tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Hội Khuyến học TP.HCM khẳng định giữ vững bản sắc Học bổng 1&1 bằng cam kết đồng hành xuyên suốt cùng sinh viên đến khi tốt nghiệp. Rà soát, xét chọn công bằng, đúng hoàn cảnh để kịp thời nâng đỡ những em có nguy cơ bỏ học. Đảm bảo nguồn lực tài chính bền vững thông qua quản lý minh bạch và mở rộng kết nối cộng đồng.

Hỗ trợ người học phát triển toàn diện từ kỹ năng mềm, ngoại ngữ, công nghệ số đến ứng xử học thuật có trách nhiệm. Phát huy mạng lưới cựu sinh viên nhằm nối dài vòng tay nghĩa tình giữa các thế hệ. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, lấy sự tiến bộ thực chất của sinh viên làm thước đo hiệu quả hàng đầu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá cao hành trình 26 năm bền bỉ của Hội Khuyến học các cấp và các nhà tài trợ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh toàn thành phố hiện có khoảng 2,6 triệu học sinh phổ thông và gần 1 triệu sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng. Trong lực lượng đông đảo đó, vẫn còn không ít em có hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội.

"Thành phố chúng ta phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, nhưng cũng nghĩa tình hơn. Rất mong mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân cùng nhận thức rõ trách nhiệm, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh, sinh viên. Chính các em là những người sẽ xây dựng và phát triển thành phố trong tương lai", ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

"Vì sự nghiệp khuyến học" Tại buổi lễ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ban tổ chức cũng trao bảng ghi nhận "Tấm lòng vàng" và tiếp nhận biểu trưng tài trợ từ nhiều đơn vị, gia đình ân nhân tiêu biểu.