Malaysia: Nam sinh 16 tuổi livestream cầm rìu tấn công giáo viên

Trích xuất camera ghi lại cảnh nam sinh 16 tuổi tấn công nữ giáo viên ở trường tư thục tại thành phố Kuching, bang Sarawak, Malaysia vào ngày 21-10 - Ảnh: REDDIT

Theo báo Malay Mail, vụ việc xảy ra vào sáng 21-10 tại Trường tư thục Tunku Putra-HELP ở thành phố Kuching, bang Sarawak (Malaysia).

Camera giám sát ghi lại cảnh nam sinh dùng rìu đánh giáo viên, sau đó quay lại và vung hung khí về phía học sinh, trong khi cả lớp hoảng loạn bỏ chạy. Nam sinh cuối cùng bị hai học sinh khác khống chế và tước vũ khí.

Ngoài ra, nam sinh còn gắn một chiếc điện thoại di động trên đầu để phát trực tiếp vụ tấn công. Cảnh sát Saifullizanheo Ishak xác nhận các video lan truyền trên mạng xã hội xuất phát từ livestream này.

Nhà trường cho biết giáo viên bị thương ở tay sau vụ việc và đang trong quá trình phục hồi, ngoài ra không còn ai khác bị thương.

Hiện nam sinh đã bị cảnh sát điều tra và giữ tại khoa tâm thần của Bệnh viện Đa khoa Sarawak, theo báo New Straits Times.

Sau vụ việc, Trường tư thục Tunku Putra-HELP đã tăng cường an ninh, bố trí ba nhân viên cảnh sát hỗ trợ trong khuôn viên và kiểm soát người ra vào. Trường cũng lên kế hoạch hỗ trợ tâm lý cho học sinh bị ảnh hưởng, theo trang Free Malaysia Today.

Vụ việc tại Malaysia làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực học đường gắn với việc phát tán hình ảnh trên mạng xã hội tại Đông Nam Á.

Tháng 8 vừa qua, Philippines từng ghi nhận sự việc tương tự khiến một học sinh thiệt mạng.

Liên quan đến tình trạng bạo lực học đường, ông Allan Manibog - Giám đốc Văn phòng Cảnh sát khu vực 12 thuộc Cảnh sát Quốc gia Philippines - trả lời với báo Philippine Inquirer: “Xu hướng đã thay đổi. Các vụ việc hiện nay chủ yếu diễn ra trên Internet, trong không gian mạng”.

Ông Manibog cũng cho rằng cần phải tăng cường năng lực của các đơn vị chống tội phạm mạng, không chỉ trong lực lượng cảnh sát mà còn ở những cơ quan thực thi pháp luật khác có chức năng xử lý các vấn đề tương tự.