Thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM ra mắt

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM - chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố các quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM; quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy; quyết định tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên.

Tại hội nghị đã ra mắt các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM. Đồng thời ra mắt các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, gồm Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao quyết định tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên đến đại diện thường trực cấp ủy của 74 tổ chức Đảng trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức cho biết Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng thành phố đang triển khai các công việc trong bối cảnh tổ chức bộ máy, tổ chức Đảng và công tác cán bộ có những yêu cầu mới.

Ông đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, bảo đảm công việc được triển khai liên tục, đúng quy định, không để gián đoạn nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ông Dương Anh Đức đề nghị từng đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai ngay sau hội nghị. Trong đó, đặc biệt chú trọng nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM - phát biểu tại hội nghị

Ông Dương Anh Đức (bìa phải) trao quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM

Ông Dương Anh Đức (bìa phải) trao quyết định thành lập Văn phòng Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM

Ông Trương Quốc Lâm - Phó bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM (bìa trái) - trao quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM



Các đại biểu dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Ông Dương Anh Đức làm Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, được phân công làm Bí thư Đảng ủy Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM.



