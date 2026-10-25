Sinh viên học lý luận chính trị qua sân chơi Tầm nhìn xuyên thế kỷ

Các thí sinh tại hội thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 13 - Ảnh: VỈNH DỲ

Hội thi do Thành Đoàn TP.HCM phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Ủy ban nhân dân TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 25-10 đến 6-12.

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc trách nhiệm của thế hệ trẻ

Tại hội thi, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa cho biết qua 12 lần tổ chức, hội thi từng bước khẳng định vai trò là sân chơi học thuật bổ ích, góp phần đổi mới phương thức giáo dục lý luận chính trị. Qua đó, hội thi tạo môi trường để tìm hiểu, trao đổi và vận dụng kiến thức lý luận vào học tập, công tác và cuộc sống.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội đan xen những yêu cầu và thách thức, việc nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh, đạo đức, lối sống và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chính vì vậy, việc học tập các môn khoa học Mác - Lênin, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ kiến thức hay đáp ứng yêu cầu học tập, mà quan trọng hơn là giúp mỗi người trẻ hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học; bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin, ý chí phấn đấu...

Anh Nguyễn Đăng Khoa mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên; từng bước đưa những nội dung lý luận vốn được xem là khô khan trở nên gần gũi, sinh động, gắn với những vấn đề thiết thực của đời sống.

Anh Nguyễn Đăng Khoa mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên - Ảnh: LÊ HUY

Bạn Trần Nguyễn Gia Bảo (Trường đại học Công nghệ TP.HCM) bày tỏ hội thi tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, thể hiện kiến thức, năng lực tư duy và tinh thần sáng tạo.

“Đây là cơ hội đưa những nội dung lý luận đến gần hơn với đời sống, giúp người trẻ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng của dân tộc, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó củng cố niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm của bản thân đối với TP.HCM, đất nước", Bảo nói.

Hội thi tạo sân chơi học thuật, giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Ảnh: VỈNH DỲ

66 đội tuyển, hàng loạt kiến thức lý luận chính trị tại vòng loại

Vòng loại bảng đội tuyển năm nay quy tụ 66 đội tuyển đến từ các cơ sở Đoàn trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc và Đoàn phường Gia Định.

Các đội được chia thành hai bảng thi, gồm bảng A có 8 đội tuyển đến từ 4 Đoàn trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc; bảng B có 58 đội tuyển đến từ 34 Đoàn trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc và Đoàn phường Gia Định.

Song song với bảng đội tuyển, bảng cá nhân được tổ chức trực tuyến trên chuyên trang thi của hội thi, bắt đầu từ 15h ngày 25-10 đến hết ngày 1-11.

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 13 chính thức khai mạc - LÊ HUY

Nội dung hội thi tập trung vào 6 nhóm kiến thức trọng tâm, kết hợp giữa lý luận chính trị với lịch sử, văn hóa, pháp luật và thực tiễn phát triển của đất nước, TP.HCM.

Trong đó, các thí sinh tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; các tác phẩm, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc xây dựng, phát huy giá trị các “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại TP.HCM. Hội thi đồng thời củng cố kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử phong trào cách mạng, phong trào công nhân và việc vận dụng lý luận chính trị vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, các nội dung thi còn đề cập đến chủ trương, nghị quyết của Đảng, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, định hướng phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới; lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.

Kiến thức pháp luật liên quan đến thanh niên, học sinh, sinh viên, giáo dục, an toàn giao thông và biển, đảo Việt Nam cũng là những nội dung quan trọng.

Vòng chung kết bảng B dự kiến diễn ra ngày 5-12-2026. Trong khi đó, vòng chung kết bảng A và lễ trao giải dự kiến tổ chức lúc 18h ngày 6-12-2026 tại Hội trường Trần Chí Đáo, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Các thí sinh tập trung tham gia vòng thi loại với câu hỏi trắc nghiệm - Ảnh: LÊ HUY