Gắn tình nguyện với chuyên môn, rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên

Các đại biểu sinh viên hân hoan chào mừng hội nghị - Ảnh: LÊ HUY

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể TP.HCM; anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TP.HCM cùng đại diện các sở, ban, ngành dự hội nghị.

Nâng chất "Sinh viên 5 tốt", phát huy tài năng sau tuyên dương

Anh Nguyễn Minh Triết nói Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tập trung rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, khắc phục hạn chế, nội dung chậm tiến độ. Cần nâng cao chất lượng phong trào "Sinh viên 5 tốt", góp phần xây dựng lớp sinh viên TP.HCM có bản lĩnh, khát vọng, năng lực và trách nhiệm.

"Mỗi cơ sở Hội phải giúp sinh viên xác định mục tiêu, tiếp cận môi trường rèn luyện phù hợp ngay từ năm nhất. Đồng thời quan tâm phát huy sinh viên sau tuyên dương thông qua học bổng, nhóm nghiên cứu, chương trình thực tập, việc làm và dự án cộng đồng", anh Triết nói.

Trong đó, trang bị cho sinh viên khả năng nhận diện thông tin sai lệch, ứng xử có văn hóa trên không gian mạng, sử dụng công nghệ có trách nhiệm và giữ gìn liêm chính trong học tập, nghiên cứu.

Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cần dẫn dắt, tiên phong cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những mô hình có giá trị đối với phong trào sinh viên cả nước.

Với lợi thế về cơ sở đào tạo, đội ngũ trí thức, doanh nghiệp và lực lượng sinh viên, TP.HCM cần tiên phong tìm tòi những hướng đi mới, đóng góp sáng kiến cho công tác Hội và phong trào sinh viên cả nước. Hội cần phát huy kiến thức chuyên môn trong hoạt động tình nguyện, gắn cống hiến với rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

"Hội cần phối hợp với các trường, địa phương tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức vào những công việc thiết thực như hỗ trợ học tập, tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và phổ cập kỹ năng số", anh Triết nói.

Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam và lãnh đạo TP.HCM tham dự hội nghị - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Hội phải là người bạn tin cậy, đại diện tiếng nói sinh viên

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh nói tổ chức Hội cần chủ động đề xuất phối hợp thực hiện các chương trình, đề án, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của sinh viên trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

"Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm công dân cho sinh viên. Đổi mới phương thức giáo dục phù hợp với đặc điểm thế hệ trẻ, chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của sinh viên, nhất là những vấn đề phát sinh trên không gian mạng và tác động của trí tuệ nhân tạo", bà Minh nhấn mạnh.

Ngoài ra cần tăng cường trang bị kỹ năng số, tư duy phản biện, năng lực tiếp nhận và kiểm chứng thông tin, phát huy giá trị Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm đối với thành phố.

Hội phải đổi mới phương thức hoạt động, gắn phong trào sinh viên với nhu cầu của địa phương và cộng đồng. Đặc biệt xây dựng Hội vững mạnh, thực sự là người bạn tin cậy, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của sinh viên.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ ghi nhận nhiều dấu ấn mới trong phong trào sinh viên TP.HCM - Ảnh: LÊ HUY - QUỲNH TRÂM

Trong khuôn khổ hội nghị sơ kết, hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ 9, khóa VII đã đồng ý cho thôi tham gia ban chấp hành 9 anh chị, thôi tham gia ban kiểm tra 4 anh chị. Đồng thời kiện toàn nhân sự mới với 6 anh chị tham gia ban chấp hành, 3 anh chị tham gia ban thư ký và 4 anh chị tham gia ban kiểm tra. Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam ra mắt triển khai thí điểm Nền tảng số Sinh viên Việt Nam tại TP.HCM.

Điểm qua một số chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Đồ họa: LÊ HUY