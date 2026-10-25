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Anh công nhân mỏ, chị thợ may được tuyên dương công nhân tiêu biểu

tác giả
M.ANH
M.ANH
M.ANH

Tối 24-10, 10 công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026 đã được vinh danh tại Hà Nội, họ là những người lao động xuất sắc đã có các sáng kiến đóng góp cho phong trào thi đua, lao động sản xuất.

Anh công nhân mỏ, chị thợ may được tuyên dương công nhân tiêu biểu - Ảnh 1.

10 công nhân tiêu biểu được tuyên dương - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Chương trình "Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026" được tổ chức nhằm tôn vinh những công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất. Qua đó, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết có những công việc mỗi ngày vẫn lặng lẽ diễn ra và tạo ra những thành quả hiện diện trong cuộc sống của tất cả chúng ta như: dòng điện được duy trì, chuyến bay được cất cánh an toàn, người bệnh được chăm sóc…

Phía sau những công việc bình dị ấy là những con người tận tụy với nghề, chắt chiu từng cơ hội học hỏi và luôn sáng tạo để làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày.

Anh công nhân mỏ, chị thợ may được tuyên dương công nhân tiêu biểu - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Mỗi tấm gương công nhân được tôn vinh hôm nay là một câu chuyện sinh động, có sức lay động, truyền cảm hứng.

"10 gương mặt được tôn vinh hôm nay là hiện thân tiêu biểu cho vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới: lành nghề, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa tình.

Tôn vinh các anh, chị cũng chính là trân trọng, tôn vinh những giá trị cao đẹp đang được hàng triệu người lao động gìn giữ, vun đắp trên khắp mọi miền Tổ quốc" - ông Nguyễn Anh Tuấn nhận định.

Anh công nhân mỏ, chị thợ may được tuyên dương công nhân tiêu biểu - Ảnh 3.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Theo ông Đỗ Văn Chiến - Phó chủ tịch thường trực Quốc hội - Công đoàn, công nhân, người lao động là chủ thể giữ vai trò hết sức quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Phát huy đức tính tốt đẹp của công nhân, người lao động Việt Nam: yêu nước, cần cù, sáng tạo, đoàn kết, đồng tâm, tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Cùng với sự tập hợp, vận động, hướng dẫn của tổ chức công đoàn, nhất định công nhân Việt Nam không chỉ tạo ra các sản phẩm cho hôm nay mà còn sáng tạo tương lai cho đất nước", ông Chiến nhận định.

Anh công nhân mỏ, chị thợ may được tuyên dương công nhân tiêu biểu - Ảnh 4.

Anh Phạm Đình Duẩn - công nhân khai thác than, Công ty CP Than Vàng Danh (Vinacomin) đứng giữa - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Động lực để hăng say, sáng tạo trong lao động

21 năm gắn bó với hầm lò, anh Phạm Đình Duẩn - công nhân khai thác than, Công ty CP Than Vàng Danh (Vinacomin) - đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong lao động sản xuất: 10 năm liền là Lao động giỏi, có 11 sáng kiến được công nhận (giai đoạn 2013-2024), góp phần cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao an toàn lao động.

Năm 2023 anh đã cùng đồng đội cứu hộ thành công 2 công nhân mắc kẹt trong sự cố tụt lò.

"Tôi chỉ biết làm việc bằng cả trái tim, nghị lực cùng tinh thần kỷ luật và đồng tâm, từ thực tiễn của mình tôi nghĩ rằng nhiều anh chị em công nhân cũng sẽ trở thành anh hùng lao động giống như tôi", anh Duẩn xúc động.

Còn với anh kỹ sư Nguyễn Bá Vương - chuyên viên Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - được vinh danh là công nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026 là phần thưởng cao quý đối với anh.

"Giải thưởng này là dấu mốc quan trọng, cũng là động lực để tôi trách nhiệm hơn, sáng tạo hơn và đóng góp nhiều hơn nữa cho cơ quan, doanh nghiệp và xã hội", anh Vương nói.

10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026
  1. Anh Phạm Đình Duẩn - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  2. Anh Nguyễn Bá Vương - Chuyên viên Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  3. Anh Hoàng Ngọc Hiến - công nhân Công ty CP cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn
  4. Anh Nguyễn Thành Ngôn - Tổ trưởng Tổ Cơ khí, Công ty Cổ phần Nam Việt
  5. Chị Trần Thị Vân - công nhân vận hành máy may công nghiệp, xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng công ty May 10
  6. Chị Huỳnh Thị Lý - công nhân bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam
  7. Anh Nguyễn Đức Toàn - điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh, tỉnh Cà Mau
  8. Anh Nguyễn Đức Hưng - công nhân Công ty TNHH ChangShin Việt Nam
  9. Anh Nguyễn Văn Cung - nhân viên kỹ thuật, Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk, Tổng CTCP Công trình Viettel
  10. Anh Nguyễn Đức Quyền - công nhân kỹ thuật, Công ty TNHH TOTO Việt Nam
- Ảnh 2.Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi vinh danh người thợ trẻ

Ngày 15-10, tròn 60 năm ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh, Thành Đoàn TP.HCM vinh danh 45 thanh niên công nhân tiêu biểu với giải thưởng mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Trỗi.

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    Chủ đề: anh hùng lao động công nhân tiêu biểu Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

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