Cùng nhặt rác chung tay làm sạch bãi biển

Các bạn trẻ tham gia làm sạch bãi biển sau khi hoàn thành chạy bộ - Ảnh: N.A.

Chương trình "Sải bước chân S - Kiến tạo biển xanh" do Cộng đồng Xanh Việt Nam và UBND xã Phước Dinh cùng Tập đoàn Thủy sản Việt Úc phối hợp tổ chức ngày 24-10, hưởng ứng Ngày Bền vững thế giới 2026.

Hoạt động bắt đầu từ 6h tại khu vực bãi biển Sơn Hải. Người tham gia hoàn thành cự ly chạy bộ 2,5km dọc tuyến đường ven biển và cùng nhau thu gom, phân loại rác sau đó.

625kg rác được phân loại, chuyển giao cho đơn vị xử lý theo quy định. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, khuyến khích mỗi người hình thành thói quen sống xanh và có trách nhiệm với môi trường.

Ông Kiều Thanh Nhõa, Phó chủ tịch HĐND xã Phước Dinh, cho biết địa phương có đường bờ biển dài, gắn liền với hoạt động nuôi trồng thủy sản và sinh kế của người dân. Vì vậy bảo vệ môi trường biển có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế và đời sống cộng đồng.

Theo ông Nhõa, hoạt động kết hợp rèn luyện thể thao với thu gom, phân loại rác không chỉ góp phần làm sạch bờ biển mà còn truyền đi thông điệp về lối sống xanh, trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển ngành thủy sản bền vững.

Chương trình còn trao tặng địa phương kinh phí trang bị hệ thống thùng rác công cộng tại các điểm sinh hoạt chung trên địa bàn xã - Ảnh: N.A.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh - nhà sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam - nói bảo vệ môi trường cần sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và từng người dân. Chị mong chương trình trở thành cầu nối để doanh nghiệp gắn kết hơn với cộng đồng địa phương, có thêm những hoạt động thiết thực như trồng cây xanh, giáo dục môi trường trong trường học, phân loại rác tại nguồn và giảm thiểu rác thải nhựa.

"Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là giải quyết vấn đề môi trường trước mắt mà còn tạo động lực để những hành động xanh tiếp tục được duy trì và lan tỏa lâu dài", chị Ngọc Ánh chia sẻ.

Dịp này, chương trình tặng địa phương kinh phí trang bị hệ thống thùng rác công cộng tại các điểm sinh hoạt chung trên địa bàn xã, góp phần duy trì cảnh quan sạch đẹp sau chương trình.

Hoàn tất cự ly chạy bộ rèn sức khỏe, các bạn trẻ cùng tham gia làm sạch bãi biển Sơn Hải - Ảnh: N.A.