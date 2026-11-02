Từ 3-11, trường nghề được dùng giấy báo trúng tuyển điện tử, xác nhận nhập học qua VNeID

Sinh viên trường nghề tại Trường cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 - Ảnh: DANH TRẦN

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT quy định về tuyển sinh với các trường nghề thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ ngày 3-11-2026.

Quy chế áp dụng đối với tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác.

Giấy báo trúng tuyển điện tử có giá trị như bản giấy

Một trong những nội dung của quy chế là cho phép sử dụng giấy báo trúng tuyển điện tử, khai thác dữ liệu định danh và thực hiện thủ tục nhập học qua mạng.

Đối với trình độ cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, thí sinh có thể đăng ký dự tuyển trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trang thông tin điện tử của trường.

Hồ sơ đăng ký gồm phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ khác theo yêu cầu của từng trường, từng trình độ đào tạo. Người học được lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử qua cổng tiếp nhận của trường.

Các trường cũng có thể sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin trong hồ sơ dự tuyển.

Đối với thí sinh trúng tuyển, quy chế quy định giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học bản giấy hoặc bản điện tử có giá trị như nhau. Nhà trường có thể tích hợp các phương thức định danh điện tử để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Trường hợp không tra cứu được thông tin cá nhân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, thí sinh phải nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu nhập học và giấy tờ chứng minh chính sách ưu tiên nếu có. Các bản sao phải kèm bản chính để đối chiếu.

Trường nghề được tuyển sinh nhiều đợt trong năm

Thông tư 76 cho phép các trường cao đẳng, trung cấp tổ chức một hoặc nhiều đợt tuyển sinh trong năm. Riêng giáo dục trung học nghề, thời gian tuyển sinh phải phù hợp với tuyển sinh cấp trung học phổ thông.

Hiệu trưởng quyết định hình thức tuyển sinh đối với từng trình độ, ngành nghề, gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai. Việc lựa chọn căn cứ vào tính chất chuyên môn, đặc thù và yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.

Về đối tượng tuyển sinh, người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng trung học nghề hoặc đáp ứng các điều kiện về văn bằng trung cấp, kiến thức văn hóa theo quy định có thể dự tuyển cao đẳng.

Đối với trung cấp, người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở được dự tuyển theo các điều kiện tương ứng.

Ở trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác, cơ sở đào tạo được tuyển sinh nhiều đợt trong năm nhưng chỉ áp dụng hình thức xét tuyển.

Người từ đủ 11 tuổi trở lên có thể đăng ký nếu đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn, mục tiêu và nội dung của chương trình đào tạo.

Về số lượng tuyển sinh, người đứng đầu cơ sở đào tạo được tự xác định kế hoạch hằng năm theo từng nhóm ngành, nghề và trình độ, căn cứ vào năng lực đào tạo và điều kiện bảo đảm chất lượng.

Tuy nhiên, số lượng thực tuyển hằng năm đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề theo từng nhóm ngành, nghề không được vượt quá 120% kế hoạch xác định từ đầu năm.