Ngôi trường trong tim: Nhớ những ngày ăn vội hộp mì, chúc nhau 'rực rỡ nha'

Các bạn lớp 9A3 chụp hình với cô Kim (giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3) - Ảnh: Tác giả cung cấp

Từ đầu tháng tư đến cuối tháng năm là khoảng thời gian chúng em vừa ôn tập các bài kiểm tra trên lớp, vừa ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Mỗi bạn đều chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng và tiến về phía trước nhưng vẫn không thiếu đi sự vô tư, hồn nhiên của tuổi học trò.

Những kỷ niệm đáng nhớ thời áp lực thi cử

Khoảnh khắc các bạn chụp cùng nhau - Ảnh: Tác giả cung cấp

Những ngày cuối cấp là khoảng thời gian tưởng chừng rất dài nhưng lại khá ngắn so với những năm tháng chúng em đã trải qua. Ai cũng vừa ôn những bài tập khó cho kỳ thi tuyển sinh, vừa chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ để hoàn thành bậc THCS. Mỗi bạn đều có dự định và quyết tâm riêng.

Nhớ những lúc cùng nhau hỏi bài, giảng lại bài cho nhau, nhớ những chồng đề thi nằm ở góc bàn. Những ngày ôn ở trường rồi qua chỗ học thêm đến tối muộn, những đề tiếng Anh nhiều từ mới, những đề toán với những con số ra khác nhau và những đề văn làm mãi không kịp giờ.

Những lần thi thử với những số điểm khác nhau khiến chúng em vừa lo lắng vừa có thêm động lực. Đó vừa là khoảng thời gian đáng sợ vì áp lực thi cử, vừa là những kỷ niệm đáng nhớ của lớp 9. Những buổi sáng cùng nhau ăn vội hộp mì, cùng nhau ôn luyện, dò bài và đối chiếu từng đáp án.

Sáng ôn thi, chiều ở lại vẽ ảnh chân dung cho lễ trưởng thành

Nhớ lắm những ngày chuẩn bị cho lễ trưởng thành. Cả lớp cùng nhau bàn bạc trang trí bảng, vẽ những hình ảnh của bản thân lên chiếc bảng phấn quen thuộc. Mỗi ô mang một màu sắc, một ảnh hồi nhỏ của bản thân, sở thích và những ước mơ của từng bạn.

Buổi sáng hôm ấy chúng em vẫn ôn thi, buổi chiều được nghỉ do đó các rủ nhau cùng ở trường ở lại vẽ bảng. Ai cũng vui, hào hứng khi được vẽ những điều mình thích và ghi tên mình lên chiếc bảng thân thương.

Sáng hôm sau, chúng em đến trường thật sớm để chuẩn bị cho lễ trưởng thành, bạn nào cũng mong mình có những bức ảnh đẹp nhất sau 4 năm thanh xuân dưới mái trường cấp hai. Buổi sáng ấy, các bạn cùng nhau gắn những bức ảnh lên chiếc bảng đã trang trí từ trước.

Bóng bay tuy không được hoàn thiện như mong muốn nhưng cũng đã gắn được một vài quả. Thành quả chưa như kỳ vọng, nhưng với chúng em, đó vẫn một khung bảng đẹp nhất với sự hiện diện của mọi thành viên.

"Trưởng thành nha", "rực rỡ nha"

Các bạn cùng nhau trang trí bảng - Tác giả cung cấp

Sau buổi lễ với những phần phát biểu, trao quà, các bạn chia nhau chụp hình, quay phim. Những bức ảnh thanh xuân, kỷ yếu được ra đời một cách đơn sơ, không cần máy ảnh chuyên nghiệp hay các dịch vụ nổi tiếng, mà mỗi bức ảnh được nhấn nút bằng những chiếc điện thoại quen thuộc.

Những bức ảnh ấy không cầu kỳ về màu sắc hay chất lượng, mà nằm ở chính kỷ niệm mà nó mang lại. Chúng em còn trao tặng phụ huynh những món quà tri ân. Cảm xúc lúc ấy đã dâng trào nhưng dường như vẫn còn điều gì đó giữ lại trong lòng.

Chiều về, những bức ảnh được đăng lên cùng những bản nhạc buồn, đầy suy tư, như thể chúng em đã bắt đầu nuối tiếc vì sắp phải chia tay mái trường. Nhưng lúc đó chúng em vẫn hồn nhiên lắm, vì chúng em nghĩ chúng ta còn thời gian những ngày ngôn luyện để gặp mặc và nói chuyện…

Rồi ngày tổng kết cũng đến, ngày những chiếc áo trắng được viết lên những dòng chữ đầy màu sắc. Chiếc áo trắng tinh khôi ngày nào giờ đây phủ đầy chữ ký cùng những lời chúc: “Cố gắng nha”, “Trưởng thành nha”, “Rực rỡ nha”. Những lời chúc đơn giản vậy thôi nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của bạn bè dành cho nhau.

Nhớ lắm lúc hành lang náo nhiệt, ai cũng tất bật xin chữ ký, dù quen hay lạ, chỉ sợ mình bỏ sót ai đó. Những chiếc bút màu được dùng hết công dụng của mình để tô điểm cho từng chiếc áo. Thầy cô cũng cầm bút viết lời chúc, mong những học trò của mình ngày nào mai sau thành công và rực rỡ.

Gương mặt lúc đó ai cũng vui tươi lắm, ai cũng hớn hở đi tìm người này người kia để ký, và tô điểm thêm cho chiếc áo mình một vài đường nét cho trở nên thật là xinh đẹp và là rất rỡ. Lúc đó nhìn ai như cũng bận rộn tất bật nhưng bận rộn với nụ cười chạy khắp nơi…

Những giọt nước mắt rơi khi nhìn lại mái trường trước ngày rời xa

Các bạn tập thể lớp 9A3 chụp hình cùng cô Thảo (giáo viên dạy bộ môn Ngữ Văn) ở tiết học cuối - Ảnh: Tác giả cung cấp

Phút chốc ngày ôn tuyển sinh cuối cùng cũng đến, ai cũng mang trong mình sự quyết tâm nhưng cũng đầy lưu luyến. Những câu nói cứ vang lên: “Ê, năm sau học chung nha”, “Ê, năm sau không có chung trường đừng có quên tao nha”, “20/11 nhớ về nha”, “Bái bai”, “Hẹn gặp lại”.

Những lời hẹn ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu, bởi chúng em vẫn mong sẽ được học chung, vui đùa cùng nhau ở một môi trường mới. Nhớ lắm những giây phút giải xong những bài toán cuối cùng, chuẩn bị hành trang cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Khi tên từng bạn được đọc lên để nhận phiếu thi, ghi phòng thi, ai cũng ngóng chờ nếu được thi ở cùng phòng với bạn bè để giảm bớt áp lực. Thầy cô lúc đó còn trao những cây bút như món quà may mắn, kèm theo lời chúc chúng em thi tốt.

Đó cũng là lúc những giọt nước mắt rơi khi chúng em nhìn lại mái trường trước ngày rời xa. Cả lớp cùng chụp ảnh với nhau và với các thầy cô giáo bộ môn. Nhớ lắm những buổi ôn tuyển sinh không vắng một bóng người, những giờ học đầy nhiệt huyết và sự tận tình của thầy cô khi chữa từng bài tập.

Chiếc bánh kem cô Kim (cô giáo chủ nhiệm lớp 9A3) đã tặng các bạn ngày chia tay - Ảnh: Tác giả cung cấp

Chúng em còn cùng nhau dạo quanh trường, ghé lại những lớp học cũ, nhìn những khung cửa sổ thân quen. Có lúc chỉ dám đi thật nhanh, không dám đứng lại lâu vì sợ lưu luyến…

Đến ngày thi tuyển sinh, các thầy cô đến điểm thi thật sớm, đứng trước cổng trường chờ chúng em, động viên và dặn dò những lời chân thành. Không chỉ thầy cô dạy các môn thi mà giáo viên của tất cả các môn trong trường đều quan tâm, động viên chúng em trên hành trình vào lớp 10.

Những ký ức ấy là những điều thân thương nhất dưới mái Trường THCS Trung Lập Hạ. Một mái trường nhỏ nhưng thấm đượm tình yêu thương. Những lớp học, khung cửa sổ, ánh nắng hay tiếng quạt đều gợi nhớ về một thời. Nhớ lắm những buổi ôn thi, những đêm làm bài tập, những lần kiểm tra thường xuyên.

Giờ đây, tất cả đã trở thành ký ức trong trái tim chúng em. Trường THCS Trung Lập Hạ giờ đã đổi mới, bước sang một giai đoạn mới, còn những tháng ngày ấy vẫn mãi là một phần thanh xuân mà chúng em chẳng thể nào quên.

Sự nghiệp trồng người Nhân dịp 20-11 - Ngày nhà giáo Việt Nam, em xin gửi những lời chúc chân thành nhất đến toàn thể các thầy cô giáo và như thầy cô Trường trung học cơ sở Trung Lập Hạ giờ đây là Trường trung học cơ sở Nhuận Đức (xã Nhuận Đức, TP.HCM). Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.