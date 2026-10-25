Món quà sớm 20-11, giản dị thôi nhưng khiến lòng tôi dịu mát sau những ngày suy tư

Cô giáo Trần Huỳnh Tuyết Như cùng học sinh của mình trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm trước - Ảnh: Tác giả cung cấp

10N6 không quá nghịch ngợm, dù đôi khi vẫn khiến cô giáo hơi khó tính như tôi phải nhắc nhở. Mấy hôm trước, tôi vừa phê bình các em chểnh mảng, thiếu chỉn chu. Vậy mà hôm nay, các em lại hớn hở mang quà đến, tự nhiên như thể lời trách mắng chưa từng khiến mình bận lòng.



Niềm vui nho nhỏ

Tôi nhìn các em, bất giác bật cười. Tuổi trẻ thật lạ! Hôm trước còn bị nhắc nhở, hôm sau đã quên vẻ nghiêm nghị của cô để ríu rít kể chuyện, trao đi niềm vui nhỏ.

Các em chẳng giấu tình cảm: quý mến thì tìm cách đến gần, muốn tặng quà thì hồn nhiên mang đến. Ở các em, tôi nhìn thấy một thế giới đang lớn lên, vừa bướng bỉnh, nhạy cảm, muốn khẳng định cái tôi riêng, vừa đáng yêu đến mức làm tan đi mỏi mệt của người đứng lớp.

15 năm đi dạy, tôi đã đi qua nhiều mùa 20-11. Càng gắn bó, tôi càng hiểu điều ở lại không hẳn là những bó hoa, mà là tình cảm góp nhặt qua năm tháng: lời chào từ học trò cũ, tin nhắn hỏi thăm khi các em rời mái trường, ánh mắt nhận ra cô giữa đám đông.

Bục giảng không chỉ trao truyền tri thức, mà còn là nơi người thầy học về lòng người, sự cảm thông và cách sống cùng khác biệt.

Ngày mới vào nghề, tôi từng nghĩ chỉ cần tâm huyết, chuyên môn và công bằng thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tôi tin bài giảng cẩn thận, lời nhắc đúng lúc rồi sẽ được hiểu bằng thiện ý. Nhưng trường học không giản đơn như trang sách. Thầy cô, học trò và phụ huynh đều mang thế giới riêng, với mong đợi, vui buồn và lo lắng. Những thế giới ấy có lúc đồng cảm, có lúc va chạm bởi khác biệt.

Giáo dục cần kỷ luật đi cùng tôn trọng

Đầu năm học này, tôi nhận phản ánh của phụ huynh về những việc tưởng chừng vụn vặt: bài viết dài, học sinh phải viết nhiều, bảng kiểm điểm được yêu cầu thường xuyên. Giữa áp lực nghề giáo, những chuyện ấy vẫn khiến người đứng lớp chạnh lòng.

Tôi không cho rằng giáo viên luôn đúng. Yêu cầu rèn luyện từ tận tâm chưa chắc phù hợp với mọi học sinh; lời nhắc cần thiết đôi khi khiến người học nặng nề. Vì thế, lắng nghe phản hồi và điều chỉnh khi cần là điều không ai nên khước từ.

Tuy nhiên, góp ý để cùng tốt hơn khác với vội vàng quy kết. Đằng sau bài tập dài có thể là mong muốn rèn sự cẩn thận; phía sau lời phê bình là nỗi lo khi thấy học trò buông lỏng bản thân. Thiện ý không khiến mọi phương pháp hoàn hảo, nhưng chỉ nhìn điều chưa vừa ý mà quên tìm hiểu động cơ phía sau, ta có thể bỏ lỡ cơ hội hiểu nhau.

Tôi nghĩ giáo dục cần kỷ luật đi cùng tôn trọng. Học sinh cần được bảo vệ, giáo viên cần được lắng nghe. Phụ huynh có quyền lên tiếng vì con, nhưng người đứng lớp cũng cần cơ hội giải thích. Giáo dục lành mạnh phải bắt đầu bằng đối thoại, công bằng và niềm tin rằng những người cùng quan tâm đến trẻ có thể tìm tiếng nói chung.

Mỗi khi nghe chuyện học sinh hành hung giáo viên, tôi nghĩ đến đồng nghiệp bước vào lớp với dự định tốt đẹp rồi phải chịu tổn thương.

Với tôi, hai chữ tôn sư không phải đòi hỏi phục tùng, mà là văn hóa ứng xử, ý thức về giới hạn và sự tôn trọng phẩm giá. Nhà trường dạy người trẻ trưởng thành: bất đồng không phải lý do xúc phạm, tức giận không phải cái cớ làm tổn thương, tự do không đồng nghĩa với quyền phủ nhận phẩm giá người khác.

Những bài học ấy không thể chỉ truyền đạt bằng lời, mà phải được vun đắp qua cách người lớn đối xử: thầy cô lắng nghe học trò, phụ huynh trao đổi với giáo viên, đồng nghiệp nâng đỡ nhau. Trẻ có thể quên lời giảng về nhân ái, nhưng nhớ cách người lớn thực hành điều ấy.

Vừa dạy kiến thức, vừa quan tâm cảm xúc học sinh

Người thầy vừa dạy kiến thức, vừa quan tâm đến cảm xúc, sự phát triển của học sinh và kỳ vọng xã hội. Đôi khi ta quên giáo viên cũng có ngày mỏi mệt, đêm trăn trở vì tiết dạy chưa tốt hay học trò chưa tiến bộ. Nhưng sáng hôm sau, chúng tôi vẫn đến trường và tiếp tục công việc.

Bài học lớn nhất nghề giáo dạy tôi không phải cách luôn đúng, mà là sống bao dung hơn: với học trò còn đang lớn, phụ huynh lo lắng vì con, đồng nghiệp có áp lực riêng và chính mình, bởi ai cũng có lúc chông chênh. Bao dung không phải dễ dãi hay im lặng trước điều sai. Đó là lắng nghe mà không đánh mất chính kiến, nhận ra thiếu sót mà không phủ nhận nỗ lực, bảo vệ giới hạn mà không nuôi dưỡng cay nghiệt.

Tôi học cách không dán nhãn ai chỉ vì bất đồng, không để nỗi buồn phủ bóng lên điều tốt đẹp. Có người dạy ta tin tưởng, có người nhắc lòng tốt cần tỉnh táo. Quan trọng không phải phân định ai tốt, ai xấu, mà là sau va chạm, mình có trưởng thành và giữ được sự tử tế.

Bình thản không phải thờ ơ. Tôi vẫn bảo vệ quan điểm trước điều chưa hợp lý và mong công việc được nhìn nhận công bằng, nhưng không muốn tiêu hao sức lực để khiến tất cả hiểu mình. Có điều cần giải thích, có chuyện cần thời gian sáng tỏ, và có khác biệt nên dừng ở sự tôn trọng.

Một lần tử tế có thể hóa ký ức ấm áp Món quà từ lớp 10N6, Trường cao đẳng Nghề TP.HCM tặng cô Trần Huỳnh Tuyến Như - Ảnh: Tác giả cung cấp Năm học rồi sẽ qua; học trò lớn lên, rời lớp và bước vào hành trình riêng. Chuyện khiến ta bận lòng rồi cũng lùi xa, nhưng ấn tượng ở lại lâu: lời thiếu chừng mực có thể thành vết xước, một lần tử tế có thể hóa ký ức ấm áp. Thành công của người thầy không chỉ đo bằng điểm số hay lời khen. Tôi mong vẫn giữ niềm say mê với trang sách, bục giảng và những tâm hồn đang lớn; để sự nghiêm khắc có chỗ cho lòng thương, lý trí đi cùng cảm thông, và trải nghiệm buồn chỉ khiến mình sâu sắc hơn. Tôi muốn giữ niềm tin ấy suốt đời làm nghề: chỉ cần các em trưởng thành, hạnh phúc và sống có ý nghĩa, nhọc nhằn của người thầy sẽ tìm được lời hồi đáp dịu dàng.