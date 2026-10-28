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Đi metro, xe buýt ở TP.HCM, có thể mua vé ngay trên VNeID

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Người dân có thể tra cứu lộ trình, mua vé và sử dụng vé điện tử xe buýt, metro trên VNeID, hướng tới một vé chung cho nhiều phương tiện giao thông công cộng.

TP . HCM triển khai vé điện tử cho xe buýt và metro trên VNeID vào năm 2026 - Ảnh 1.

Người dân có thể đặt vé metro trên VNeID - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ngày 28-10, tại nhà ga Bến Thành, UBND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt ba mô hình chuyển đổi số phục vụ giao thông công cộng, kết nối dữ liệu chứng sinh, báo tử và hỗ trợ đăng ký khai tử tại nhà.

Mua vé, tra cứu xe buýt, metro trên VNeID

Mô hình kết nối giao thông công cộng lên nền tảng giao thông tập trung trên VNeID cung cấp ba nhóm tiện ích: tra cứu, quản lý lộ trình metro, xe buýt; sử dụng thông tin định danh điện tử để mua vé, sử dụng dịch vụ; tích hợp vé điện tử ngay trên ứng dụng.

Để sử dụng, người dân đăng nhập VNeID, chọn "Dịch vụ khác", vào "Dịch vụ giao thông", chọn "Nền tảng giao thông tập trung" rồi xác nhận chia sẻ thông tin để đăng nhập nền tảng.

Tại đây, người dùng có thể chọn metro hoặc xe buýt. Với metro, người dùng có thể mua vé lượt, vé ngày, vé tháng và xem lịch sử đi tàu.

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Với xe buýt, người dùng có thể xem danh sách trạm và mã QR vé của mình. Người dân có thể xuất trình mã QR vé này để đi trên các tuyến xe buýt đang được TP.HCM miễn phí.

Mô hình hướng tới một vé điện tử chung cho nhiều phương tiện giao thông công cộng của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng việc kết nối giúp người dân giảm thao tác, sử dụng các tiện ích trên cùng một ứng dụng.

Ông gợi ý mở rộng kết nối sang các dịch vụ vận tải khác như taxi, vận tải hành khách du lịch liên tỉnh, liên vùng, với sự tham gia của các đơn vị tư nhân. Phạm vi kết nối cũng cần mở rộng ra ngoài TP.HCM, đồng thời tiếp tục điều chỉnh để phục vụ người dùng tốt hơn.

"Ở đâu mà người dân có nhu cầu thì chính quyền và dịch vụ của chính quyền phải có mặt", ông Vũ nói, nhấn mạnh yêu cầu sử dụng dữ liệu sẵn có để hỗ trợ kịp thời.

Ông cũng đề nghị đo lường mức độ hài lòng để đánh giá hoạt động của các đơn vị; tiếp nhận đề xuất của người dân, doanh nghiệp về những dịch vụ còn thiếu trong giao thông, y tế, giáo dục.

Kết nối dữ liệu, hỗ trợ khai tử tại nhà

Trong khi đó mô hình tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử được thí điểm tại bốn bệnh viện: Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương và Ung bướu.

Dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử được chia sẻ trực tiếp về kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Công chức tư pháp - hộ tịch có thể khai thác, đối soát để giải quyết thủ tục, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp bản chính giấy chứng sinh, giấy báo tử.

Sở Y tế được giao tổng kết kết quả thí điểm, chuẩn bị triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn sau ngày 1-11-2026.

TP . HCM triển khai vé điện tử cho xe buýt và metro trên VNeID vào năm 2026 - Ảnh 3.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Mô hình còn lại kết nối "Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình" với tổng đài 1022 để hỗ trợ đăng ký khai tử tại nhà. Theo UBND TP.HCM, 168 địa phương đã thành lập các tổ này, hỗ trợ giải quyết thủ tục khai tử cho 1.247 trường hợp.

Tổng đài 1022 tiếp nhận thông tin về trường hợp tử vong từ bệnh viện, cơ quan công an hoặc thân nhân, sau đó chuyển đến tổ phản ứng nhanh nghĩa tình tại UBND cấp xã.

Tổ sẽ xác minh, đến nhà hỗ trợ thủ tục đăng ký khai tử, liên thông xóa đăng ký thường trú trực tuyến và hỗ trợ hậu sự nếu gia đình có nhu cầu.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết các đơn vị sẽ liên tục rà soát quy trình vận hành, hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 

Các đơn vị sẽ nghiên cứu, đề xuất thêm ứng dụng công nghệ phục vụ cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận góp ý của người dân và doanh nghiệp.

"Chúng tôi cam kết lấy kết quả thực tế, sự minh bạch và mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc", Đại tá Minh nói.

TP.HCM đưa vé xe buýt, metro lên VNeID - Ảnh 4.TP.HCM vận động cán bộ đi xe buýt, metro 2 lần/tuần, tính vào đánh giá hằng năm

TP.HCM vận động cán bộ, công chức, viên chức đi xe buýt, metro, buýt sông... hướng tới thay đổi thói quen đi lại bằng xe cá nhân.

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    Chủ đề: METRO VNEID công nghệ xe buýt

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