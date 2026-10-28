Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không quốc gia nào phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - Ảnh: THANH HIỆP

Vào 8h sáng nay 28-10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) chính thức bắt đầu ngày làm việc trọng tâm với phiên khai mạc, phiên toàn thể cấp cao, và phiên đối thoại giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Các hoạt động trong ngày sẽ đi theo một mạch xuyên suốt: từ nhận diện những chuyển dịch của kinh tế toàn cầu, xác định vai trò và định hướng phát triển của Việt Nam đến công bố cơ hội đầu tư, hợp tác và thảo luận giải pháp triển khai trong thực tiễn.

Trong không khí trang trọng của phiên khai mạc, các đại biểu cùng hướng đến chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu". Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều chuyển dịch, đặt ra yêu cầu tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác giữa các quốc gia, đô thị và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng các đại diện cấp cao, doanh nghiệp, chuyên gia và học giả đến TP.HCM dự diễn đàn.

Không gian đối thoại giữa Việt Nam và thế giới

Thủ tướng đánh giá thời gian qua, Diễn đàn Kinh tế mùa thu đã trở thành không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học.

Các hoạt động tại diễn đàn cho thấy cộng đồng quốc tế quan tâm, tin tưởng và mong muốn hợp tác với Việt Nam nói chung, với các trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng quan trọng như TP.HCM nói riêng. Diễn đàn cũng mở ra nhiều cơ hội kết nối, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

"Chủ đề diễn đàn 'Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới' đặt ra một câu hỏi mang ý nghĩa thời đại: Trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến rất nhiều biến động và thay đổi nhanh chóng, chúng ta sẽ hợp tác như thế nào để không chỉ thích ứng với sự thay đổi, vượt qua thách thức, mà còn cùng nhau chủ động kiến tạo những động lực phát triển mới vì một tương lai tốt đẹp hơn?", người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đặt vấn đề.

Theo Thủ tướng, sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, cùng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển và cấu trúc kinh tế toàn cầu.

"Nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ. Không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương", Thủ tướng nói thêm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay và gửi lời cảm ơn các lãnh đạo quốc tế tham dự diễn đàn - Ảnh: THANH HIỆP

Thủ tướng cho rằng trong giai đoạn mới, các quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao sức chống chịu trước các cú sốc khi cùng nhau hành động. Muốn vậy, cần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và kết nối thị trường, nguồn lực, tri thức, công nghệ, con người.

"Hợp tác cũng không chỉ dừng ở các tuyên bố hay cam kết, mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thực chất, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể có thể đo lường", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết trong tiến trình đổi mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là chủ trương nhất quán, định hướng chiến lược quan trọng của Việt Nam. Mục tiêu là phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng và phát triển đất nước.

"Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP rất cao, một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, một đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế", Thủ tướng khẳng định.

Ngày nay, không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu chỉ nhìn vào lợi ích của riêng mình. Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, cầu thị học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các đối tác để giải quyết những thách thức chung và định hình những cơ hội phát triển mới. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Cùng Việt Nam đầu tư, đổi mới sáng tạo

Chia sẻ với các đối tác quốc tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trong đó, giai đoạn 2026-2030 mang tính bản lề, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên. Cùng với đó là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Theo Thủ tướng, GDP 9 tháng đầu năm 2026 tăng 9,01%, cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến nay đạt trên 987 tỉ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 50,36 tỉ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỉ USD, tăng 12,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt hơn 120 tỉ USD, tăng 15,1%.

Việt Nam xếp thứ 43/139 nền kinh tế về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026, đồng thời đứng đầu thế giới về tỉ trọng xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo trong tổng thương mại hàng hóa. Tháng 7-2026, Việt Nam chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Thủ tướng nhấn mạnh trong giai đoạn mới, tăng trưởng cao phải đi đôi với nâng cao năng suất. Thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với tăng năng lực doanh nghiệp trong nước. Hội nhập sâu rộng phải đi cùng tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Theo đó, Việt Nam không chỉ muốn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn và công nghệ mới, mà còn là đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, cùng bạn bè quốc tế kiến tạo mô hình phát triển và động lực tăng trưởng mới.

"Chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam, và không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu", Thủ tướng bày tỏ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc - Ảnh: THANH HIỆP

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM phát triển trong liên kết vùng, khu vực và quốc tế là mệnh lệnh

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tham dự và có những chỉ đạo, định hướng quan trọng cho diễn đàn. Theo ông, sự quan tâm này là nguồn động viên lớn với thành phố. Đây cũng là minh chứng cho việc Chính phủ coi trọng mở rộng không gian đối thoại, kết nối và hợp tác kinh tế quốc tế tại TP.HCM.

Ông Được cũng cảm ơn Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và bạn bè quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam và TP.HCM nhiều năm qua. WEF không chỉ đồng thương hiệu, hỗ trợ diễn đàn mà còn gắn bó với sự phát triển của thành phố qua Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (C4IR HCM). Từ bước khởi đầu, hợp tác hai bên ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, giúp thành phố và Việt Nam tiếp cận mạng lưới toàn cầu của WEF.

Ông nhắc lại năm 2025, diễn đàn đã tạo dấu ấn với hơn 1.800 đại biểu, gần 100 đoàn khách quốc tế từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả này cho thấy TP.HCM đang dần trở thành điểm hẹn đối thoại và hợp tác quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, đại biểu lắng nghe các phiên thảo luận - Ảnh: THANH HIỆP

Năm nay, diễn đàn đặt ra vấn đề rộng hơn: khi các cực tăng trưởng mới hình thành, làm sao để chúng liên kết, bổ trợ nhau và cùng tạo dư địa phát triển mới. Chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" gợi mở cách nhìn về câu chuyện "hội tụ".

Theo ông Được, nếu hội tụ là xu thế toàn cầu thì với TP.HCM, đó đang trở thành yêu cầu cốt lõi của không gian phát triển mới. Thành phố đứng trước dư địa phát triển rộng lớn hơn, nơi đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn kết chặt chẽ hơn. Khả năng liên kết cũng mở rộng ra vùng Đông Nam bộ, cả nước, khu vực Đông Nam Á và mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Theo ông, đây không đơn thuần là thay đổi quy mô. Không gian phát triển mới đòi hỏi tư duy mới, phương thức quản trị mới và năng lực kết nối mới.

Ông cho rằng không đô thị nào có thể tự mình làm được tất cả. Một trung tâm tài chính cần gắn với các trung tâm tài chính khác. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần hòa vào mạng lưới tri thức và doanh nghiệp toàn cầu. Trung tâm logistics phải nằm trong hành lang thương mại và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.

Vì vậy, phát triển trong liên kết với các địa phương, vùng kinh tế, đô thị, trung tâm tài chính, công nghệ - đổi mới sáng tạo và đối tác quốc tế là tất yếu khách quan, là mệnh lệnh với TP.HCM.

Ông Được xem diễn đàn là dịp quan trọng để lắng nghe, trao đổi cùng bạn bè quốc tế. Qua đó, các bên tìm cách kết nối các đô thị lớn, giúp vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực và thị trường lưu thông hiệu quả hơn, tạo ra cơ hội hợp tác mới. Mục tiêu là đưa TP.HCM trở thành cầu nối xứng tầm trong chuỗi liên kết khu vực và toàn cầu.

CEO WEF: Kinh tế thế giới chuyển mình là cơ hội lớn cho nền kinh tế biết thích ứng

Phát biểu tại phiên khai mạc, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler cho biết WEF vinh dự được cùng ban tổ chức thực hiện một số hoạt động chung tại diễn đàn năm nay.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành (CEO) Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) phát biểu - Ảnh: THANH HIỆP

Theo ông, điều này phản ánh niềm tin của WEF rằng những thách thức kinh tế cấp bách nhất của thời đại không thể do riêng chính phủ, doanh nghiệp hay xã hội giải quyết. Chúng đòi hỏi sự hợp tác, khát vọng chung và trên hết là sẵn sàng biến đối thoại thành hành động.

Từ góc nhìn đó, ông Mergenthaler cho rằng chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" tạo bối cảnh phù hợp để các bên cùng suy ngẫm. Ông nhận định thế giới đang trải qua giai đoạn chuyển mình sâu sắc về kinh tế.

"Những thay đổi này đặt ra thách thức thật sự mà ở đâu người ta cũng cảm nhận được. Nhưng chúng cũng mở ra nhiều cơ hội lớn, nhất là với những nền kinh tế biết thích ứng, đổi mới và xây dựng quan hệ đối tác mới", CEO WEF khẳng định.

Ông nêu ba động lực định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, gắn với các thảo luận tại diễn đàn.

Thứ nhất là trí tuệ. Các hệ thống thông minh đang tạo ra những hình thái hội tụ công nghệ mới, làm thay đổi căn bản cách doanh nghiệp sản xuất, chính phủ cung cấp dịch vụ và con người làm việc.

Theo ông, thách thức là biến những năng lực ấn tượng này thành năng suất cao hơn, doanh nghiệp cạnh tranh hơn, việc làm tốt hơn và cuối cùng là đời sống người dân được cải thiện cụ thể.

Động lực thứ hai là công nghiệp bền vững và có khả năng chống chịu. Doanh nghiệp khắp nơi đang tính toán lại cách sản xuất, đầu tư và vận hành.

Ông khẳng định hiệu quả vẫn quan trọng, nhưng khả năng chống chịu, thích ứng và tính bền vững đang trở thành yếu tố cốt lõi của năng lực cạnh tranh.

Bài toán đặt ra là kết hợp các ưu tiên này để xây dựng những ngành công nghiệp không chỉ tiên tiến hơn về công nghệ mà còn bền vững và sẵn sàng hơn cho tương lai. "Với một nền kinh tế sản xuất năng động như Việt Nam, điều này đặc biệt quan trọng", ông Mergenthaler nhấn mạnh.

Động lực thứ ba là kết nối. Tăng trưởng phụ thuộc vào khả năng gắn kết ý tưởng, vốn, nhân tài và thị trường.

Trong đó, các thành phố giữ vai trò then chốt. Đây là nơi hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hình thành, doanh nghiệp và doanh nhân gặp gỡ, cơ hội toàn cầu được chuyển hóa thành hoạt động kinh tế ở địa phương.

"Chúng ta có thể thấy rõ điều đó ở TP.HCM, thành phố có vị thế tốt để củng cố vai trò trung tâm tăng trưởng kết nối. Tinh thần kinh doanh năng động, năng lực công nghiệp và tầm nhìn quốc tế là nền tảng vững chắc để gắn kết doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư toàn cầu và các đối tác công nghệ. Khi Việt Nam tiếp tục theo đuổi tham vọng nâng cao năng suất và tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, những kết nối này sẽ càng quan trọng", CEO WEF nói.

Ông Mergenthaler cho rằng ba động lực trên không vận hành riêng rẽ. Tiềm năng thực sự nằm ở chỗ chúng củng cố lẫn nhau. Sự hội tụ ấy sẽ định hình thế hệ tăng trưởng kinh tế tiếp theo, đồng thời là cốt lõi trong công việc của WEF.

"Nhìn về phía trước, tôi tin rằng đầu tư vào các mối quan hệ và sự thấu hiểu chung, những yếu tố giúp tiến bộ ấy thành hiện thực, có lẽ là một trong những khoản đầu tư dài hạn tốt nhất cho xã hội của chúng ta", ông kết luận.

Thủ tướng đối thoại trực tiếp với lãnh đạo WEF

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Diễn đàn kinh tế Mùa thu năm 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Dự kiến sau phiên khai mạc, phiên toàn thể tiếp đó quy tụ lãnh đạo các quốc gia, chính quyền địa phương và tổ chức quốc tế.

Tham luận tại phiên này có Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines, hai Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Trưởng cơ quan đại diện, văn phòng thường trú tại Việt Nam của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ tham luận.

Toàn cảnh phiên trọng thể Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Nội dung tham luận dự kiến tập trung vào sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng và vai trò của hợp tác đa phương. Từ đó, các đại biểu làm rõ yêu cầu tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế, phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau.

Điểm nhấn được chờ đợi nhất trong ngày là phiên đối thoại trực tiếp trên sân khấu giữa Thủ tướng và Giám đốc điều hành WEF, với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu".

Cuộc trao đổi xoay quanh năm vấn đề lớn. Mở đầu là những chuyển dịch của kinh tế toàn cầu, từ dòng vốn, công nghệ đến chuỗi cung ứng, mô hình tăng trưởng, cùng tác động của chúng tới quỹ đạo phát triển của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, hai bên sẽ bàn về những động lực tăng trưởng mới Việt Nam cần phát huy, nhất là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và khả năng huy động nguồn lực quốc tế. Cùng với đó là vị trí của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất và đổi mới toàn cầu.

Công bố 10 thành viên VIFC-HCMC, 12 dự án 13 tỉ USD Cũng trong sáng 28-10, TP.HCM dự kiến công bố danh sách 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC). Kèm theo đó là 12 dự án đầu tư mới, tổng vốn khoảng 13 tỉ USD, thuộc các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp và công nghệ cao. UBND TP.HCM và WEF cũng sẽ ra tuyên bố chung về định hướng hợp tác. Văn kiện được kỳ vọng tạo cơ sở để hai bên tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Văn kiện này còn giúp thành phố kết nối với mạng lưới chuyên gia, tổ chức và đối tác quốc tế của WEF.