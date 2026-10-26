Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM

Chương trình do Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo và dự kiến tham dự, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện.

Đặc biệt, hai ngày diễn đàn chính 27 và 28-10 sẽ đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) - lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ AEF.

Báo điện tử Tuổi Trẻ xin giới thiệu một số điểm nhấn quan trọng của diễn đàn.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 26 đến 29-10 với nhiều điểm nhấn mang tầm quốc tế - Đồ họa: NGỌC THÀNH - Dữ liệu: NGỌC ĐỨC - Nguồn: BTC AEF 2026

Uy tín TP.HCM trên trường quốc tế

Theo ông Lê Trường Duy - Giám đốc HCMC C4IR, đại diện ban tổ chức (BTC), đây không chỉ là lần đầu tiên ở TP.HCM, mà còn là lần đầu tiên trên thế giới WEF đồng thương hiệu một chương trình với một địa phương.

Điều này cho thấy sự công nhận của quốc tế đối với uy tín, vị thế của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trên toàn cầu.

Ông Duy chia sẻ về tầm nhìn của ban tổ chức: "Thông qua WEF, chúng ta tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu gắn liền với Diễn đàn Kinh tế thế giới thường niên vào tháng 1 ở Davos (Thụy Sĩ) và Diễn đàn Kinh tế thế giới mùa hè tại Thiên Tân (Trung Quốc) vào tháng 6. Mùa thu là ở thành phố chúng ta".

Dự kiến diễn đàn sẽ quy tụ hơn 1.500 đại biểu, trong đó có ít nhất 22 đoàn VIP quốc tế, nhiều nhất từ trước đến nay.

Tính đến ngày 25-10, ban tổ chức đã nhận được xác nhận tham dự từ các quan chức cấp cao chính phủ nhiều nước như Bộ trưởng Kinh tế Philippines, Thứ trưởng Ngoại giao Anh, Thứ trưởng Công nghệ và Điện tử Ấn Độ, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)...

Hợp tác giữa các cực tăng trưởng

Ông Lê Trường Duy - Giám đốc C4IR, đại diện ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, phát biểu tại họp báo công bố chương trình chiều 20-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Nội dung trọng tâm diễn đàn hướng tới là làm rõ cách các quốc gia, đô thị và doanh nghiệp bắt tay nhau khi các cực tăng trưởng của thế giới đang dịch chuyển dần về châu Á, châu Phi và Mỹ Latin.

Trong dòng chảy đó, các siêu đô thị ngày càng trở thành nơi điều phối dòng vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo, còn khả năng kết nối mạng lưới đa phương trở thành một phần của năng lực cạnh tranh.

Thông điệp này được triển khai qua bốn trụ cột: siêu đô thị - cực tăng trưởng mới; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân.

Các nội dung này được cụ thể hóa qua 21 phiên thảo luận. Mở màn ngày 26-10 là chương trình CEO500 với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp, bàn về sự hội tụ của dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính toàn cầu.

Ngày 27-10, 16 phiên chuyên đề diễn ra song song, từ mô hình tăng trưởng mới, thể chế, tài chính đến hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

Đặc biệt, thông điệp hợp tác sẽ được thảo luận tại sự kiện quan trọng nhất của diễn đàn ngày 28-10: Phiên toàn thể cấp cao với sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo, đại diện 8 quốc gia, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Phiên đối thoại giữa Thủ tướng với giám đốc điều hành WEF.

Phiên đối thoại 60 phút với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu" nhằm làm nổi bật thông điệp Việt Nam chuyển từ một đối tác chủ động tham gia sang một bên đồng kiến tạo các cơ hội tăng trưởng và hợp tác mới.