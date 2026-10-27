Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ đối thoại với lãnh đạo WEF, truyền hình trực tiếp trên HTV

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ngày 28-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự, phát biểu chào mừng và định hướng tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, trước khi tham gia phiên đối thoại dự kiến kéo dài 60 phút với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của diễn đàn năm nay, được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với WEF. Cùng trong dịp này, TP.HCM dự kiến công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 13 tỉ USD và Tuyên bố chung về hợp tác giữa UBND TP.HCM với WEF.

Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu

Với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu", cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo WEF dự kiến diễn ra từ lúc 10h05 đến 11h05, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV).

Nội dung đối thoại sẽ tập trung vào những chuyển dịch của kinh tế thế giới, từ dòng vốn đầu tư, công nghệ đến sự thay đổi của chuỗi cung ứng và mô hình tăng trưởng, cũng như tác động đối với quỹ đạo phát triển của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, hai bên trao đổi về việc kiến tạo những động lực tăng trưởng mới của Việt Nam, cũng như vai trò và thế mạnh của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối các cực tăng trưởng mới toàn cầu.

Phiên đối thoại cũng đặt ra vấn đề Việt Nam chuyển từ tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế sang chủ động đóng góp, đồng kiến tạo các sáng kiến và quan hệ đối tác mới.

Trước phiên đối thoại, chương trình khai mạc và phiên toàn thể cấp cao sẽ có sự tham gia của đại diện chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế, trong đó có đại diện Philippines, UAE, Anh, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu.

Trong buổi chiều, diễn đàn tiếp tục với các phiên tham luận và đối thoại chuyên sâu về khung hợp tác trong kỷ nguyên mới. Các nội dung tập trung vào những chuyển dịch của thị trường tài chính toàn cầu, phát triển hạ tầng thông minh, tác động của AI đối với quản trị và môi trường số, cũng như cơ chế quản trị và kết nối các không gian kinh tế mới.

Đại diện các chính phủ, tổ chức quốc tế và định chế tài chính cũng sẽ trao đổi về khả năng huy động dòng vốn dài hạn, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng những cơ chế hợp tác nhằm chuyển các cam kết thành chương trình, dự án cụ thể.

Một buổi tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

TP.HCM dự kiến công bố 12 dự án đầu tư khoảng 13 tỉ USD

Ngay sau phiên đối thoại giữa Thủ tướng và lãnh đạo WEF, TP.HCM dự kiến công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 13 tỉ USD, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp và công nghệ cao.

Việc công bố các dự án tại diễn đàn nhằm giới thiệu những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với các nhà đầu tư, đối tác công nghệ và tổ chức tài chính quốc tế trong quá trình triển khai.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, TP.HCM dự kiến công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Các thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, đầu tư, phát triển đô thị, hàng hải, năng lượng, công nghệ và dịch vụ thanh toán. Việc công bố được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính, mở rộng khả năng kết nối nguồn vốn quốc tế cho các dự án đầu tư tại TP.HCM và Việt Nam.

TP.HCM và WEF dự kiến công bố Tuyên bố chung về hợp tác Một nội dung khác trong chương trình ngày 28-10 là việc UBND TP.HCM và WEF dự kiến công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác giữa hai bên, nhằm tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm và kết nối với mạng lưới chuyên gia, tổ chức, đối tác quốc tế của WEF. Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29-10, do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện. Các hoạt động trọng tâm trong hai ngày 27 và 28-10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với WEF. Diễn đàn đến nay ghi nhận hơn 1.800 đại biểu đăng ký tham dự, cùng 250 diễn giả trong nước và quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với chủ đề xuyên suốt "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới".