Chuyên gia quốc tế kỳ vọng lớn vào cú bắt tay giữa TP.HCM và WEF

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu đang diễn ra tại TP.HCM từ ngày 26 đến 29-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Chia sẻ với Tuổi Trẻ bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 tại TP.HCM, nhiều chuyên gia, khách mời quốc tế cùng chung nhận định Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để đón dòng vốn và mở rộng hợp tác, còn diễn đàn là dịp để TP.HCM khẳng định vị thế điểm đến của giới kinh doanh, đầu tư.

Cú bắt tay đắt giá với WEF

Ông Philipp Rösler - Ảnh: T.L

Ông Philipp Rösler - cố vấn Ban Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCM), nguyên phó thủ tướng Đức, nguyên thành viên ban điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) - bày tỏ vui mừng khi thấy TP.HCM, VIFC-HCM và WEF cùng bắt tay hợp tác đồng thương hiệu AEF.

"Không có cách nào tốt hơn là tạo nên thành công. Đó chính là mô hình hợp tác công - tư mà tôi luôn tin tưởng", ông Rösler khẳng định.

Theo ông, mỗi bên mang đến một thế mạnh riêng. TP.HCM có cam kết và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ lãnh đạo thành phố, VIFC có chuyên môn và hiểu biết về kinh doanh, còn WEF có khả năng quy tụ các bên.

"Sự kết hợp này sẽ thu hút đối tác kinh doanh và nhà đầu tư, đồng thời đưa TP.HCM nổi bật trong cộng đồng kinh tế toàn cầu như một điểm đến cho kinh doanh và tài chính, với một hệ sinh thái hoàn chỉnh", ông nhận định.

Cựu phó thủ tướng Đức cho rằng diễn đàn lần này sẽ làm nổi bật việc thị trường Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi.

"Nền kinh tế thực của Việt Nam đã có nền tảng từ khá lâu. Việc nâng hạng trên thị trường tài chính xảy ra đúng lúc và sẽ thu hút các tổ chức đầu tư trên toàn cầu. Việt Nam chắc chắn là điểm đến của doanh nghiệp và nay là cả của giới đầu tư tài chính", ông phân tích.

Không chỉ vậy, theo ông Rösler, Việt Nam còn là địa điểm phù hợp để tổ chức các sự kiện tầm cỡ toàn cầu.

"Việt Nam sẽ có một chặng đường phát triển ngoạn mục với vai trò nơi hội tụ, kết nối của khu vực và thế giới", ông khẳng định.

"Không nên chỉ dừng lại ở các sáng kiến"

Ông Ajit Kumar, vụ trưởng tại Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ, chia sẻ ngay từ khi đặt chân đến TP.HCM, ông đã cảm nhận được không khí diễn đàn khắp thành phố. Ông đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam, TP.HCM và C4IR đã đầu tư rất nghiêm túc cho sự kiện.

Ông Ajit Kumar, vụ trưởng tại Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ tại diễn đàn - Ảnh: THANH HIỆP

Thông qua các phát biểu và phiên thảo luận, ông thấy rõ cả Việt Nam và Ấn Độ đều mong muốn hợp tác sâu sắc hơn.

"Mọi thứ không nên chỉ dừng lại ở các sáng kiến. Cần có thêm hội thảo, tọa đàm hay sự kiện để chúng ta hiểu rõ các lĩnh vực ưu tiên", ông chia sẻ.

Một trong những lĩnh vực hợp tác ông nhấn mạnh là bán dẫn.

"Chúng tôi đã khởi động chương trình India Semiconductor 2.0 với 13,2 tỉ USD trợ cấp. Doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể sang Ấn Độ để thiết kế chip hay đầu tư vào bán dẫn và doanh nghiệp Ấn Độ cũng hoàn toàn có thể đến Việt Nam", ông chia sẻ.

Nhắc đến quan hệ hợp tác sẵn có giữa TP.HCM và Mumbai, ông Kumar tin rằng việc tổ chức diễn đàn tại đây chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thành phố.

"Với sự góp mặt của các đại biểu, diễn đàn sẽ góp phần định vị TP.HCM là một trong những thành phố thân thiện với nhà đầu tư bậc nhất, đang trên đà phát triển của thế giới. Chúng tôi hy vọng như vậy", ông khẳng định.

Vùng Vịnh tìm cơ hội tại TP.HCM

Ông Tesa Tesanovic, đại diện công ty tư vấn Agile Dynamics (Dubai, UAE) trả lời Tuổi Trẻ - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Ông Tesa Tesanovic, đại diện công ty tư vấn Agile Dynamics (Dubai, UAE), cho biết ông đến diễn đàn để tìm cơ hội hợp tác, vì Việt Nam đang được nhắc đến nhiều ở các thị trường nước ngoài, trong đó có vùng Vịnh.

Theo ông, Saudi Arabia và UAE đang phát triển công nghệ cao và đa dạng hóa để bớt dựa vào tài nguyên, và hướng đi này rất tương thích với định hướng sản xuất tiên tiến của Việt Nam. Công ty của ông đang khảo sát thị trường Việt Nam cho khách hàng.

Khi được hỏi về kỳ vọng cụ thể ở diễn đàn, ông cho biết: "Chúng tôi vui khi thấy đại diện doanh nghiệp và các trung tâm công nghệ Việt Nam có mặt tại đây, vì tin rằng còn nhiều dư địa cho hợp tác xuyên biên giới giữa vùng Vịnh và Đông Nam Á".

Ông cho rằng tầm nhìn của diễn đàn do C4IR đồng tổ chức khá gần với các chương trình phát triển quốc gia của vùng Vịnh, chẳng hạn Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia, vốn chú trọng AI, sản xuất tiên tiến và công nghệ tương lai.

"Ngày đầu tiên đã diễn ra thành công. Tôi mong chờ những ngày tiếp theo", ông nói.