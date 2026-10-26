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Khai mạc CEO 500: TP.HCM cải thiện môi trường đầu tư cho không gian phát triển mới

tác giả
CÔNG TRIỆU
và 2 tác giả khác
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Tại CEO 500, lãnh đạo TP.HCM lắng nghe chia sẻ của các nhà đầu tư quốc tế về câu chuyện dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính toàn cầu để cải thiện môi trường đầu tư.

Khai mạc CEO 500: TP.HCM cải thiện môi trường đầu tư cho không gian phát triển mới - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trò chuyện cùng nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper tại chương trình CEO500 thuộc Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026 chiều 26-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 26-10, hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham dự Hội nghị CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026).

Đây là sự kiện thường niên của AEF. Tại đây, các doanh nhân cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác và sáng kiến tăng trưởng mới cho TP.HCM.

Theo ban tổ chức, AEF 2026 mang tinh thần chung "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu". Hội nghị CEO 500 cụ thể hóa thông điệp này rõ nét nhất: sự hội tụ của vốn FDI, công nghệ và dòng tài chính quốc tế. Đây là những yếu tố đang định hình lại bản đồ đầu tư thế giới.

Tham dự hội nghị còn có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) cùng nhiều doanh nghiệp như Tập đoàn Becamex, Knapper Global Advisors, VinaCapital, TikTok Việt Nam...

FDI chất lượng cao phải đi cùng công nghệ

Khai mạc CEO 500: TP.HCM cải thiện môi trường đầu tư cho không gian phát triển mới - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu khai mạc phiên CEO 500 - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh khẳng định vấn đề của TP hiện nay không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư.

Quan trọng hơn, TP muốn cùng nhà đầu tư nhận diện những cơ hội và yêu cầu mới, giải quyết các bài toán phát triển cụ thể, từ đó kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Vinh cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối của thành phố được mở rộng, tạo thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn. Thành phố cũng có khung thể chế đột phá, với sự phân cấp, phân quyền mạnh hơn về quy hoạch và huy động nguồn lực.

Trong bối cảnh đó, TP ưu tiên dòng vốn FDI chất lượng cao vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu năm 2026 là thu hút 19 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đưa thông điệp về 4 nhóm động lực phát triển của TP.HCM - Video: BẢO DUY

Theo ông Vinh, vốn FDI chất lượng cao đi cùng công nghệ. Nhưng công nghệ chỉ phát huy giá trị khi có hạ tầng, năng lượng và nguồn lực tài chính đủ sâu.

Ngày nay, nhà đầu tư cân nhắc quyết định trong cả một hệ sinh thái: nguồn nhân lực ở đâu, chuỗi cung ứng kết nối thế nào, tiếp cận thị trường, vốn và công nghệ có dễ dàng không, cùng khả năng mở rộng từ một địa điểm ra cả khu vực.

Vì thế thành phố muốn lắng nghe trực tiếp các CEO và nhà đầu tư quốc tế: dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính toàn cầu đang thay đổi quyết định đầu tư ra sao, doanh nghiệp tìm kiếm điều gì ở một điểm đến.

Những ý kiến đó là cơ sở để TP tự đánh giá: lợi thế nào cần phát huy, năng lực nào cần đầu tư thêm, điểm nghẽn nào cần tháo gỡ.

"Từ lắng nghe, chúng tôi muốn đi đến kết nối, từ kết nối chúng ta cùng hành động", ông Vinh nói.

4 động lực giai đoạn phát triển tiếp theo của TP.HCM

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Toàn cảnh hội trường tổ chức chương trình CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Cũng theo ông Vinh, Hội nghị CEO 500 năm nay tập trung vào 4 nhóm nội dung, tương ứng 4 động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố.

Một là hạ tầng và không gian phát triển mới. Thành phố sẵn sàng cùng nhà đầu tư đi vào từng dự án: đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics và khu thương mại tự do.

Hai là tài chính. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM giữ vai trò kết nối thành phố với dòng vốn và thị trường tài chính khu vực.

"Chúng tôi mời các định chế tài chính quốc tế cùng làm rõ điều kiện, thủ tục và lộ trình tham gia trung tâm ngay từ giai đoạn đầu", ông Vinh nói.

Ba là năng lượng. Khi đô thị, công nghiệp và logistics mở rộng, nguồn năng lượng sạch, ổn định trở thành điều kiện cho mọi quyết định đầu tư. TP.HCM mong muốn cùng nhà đầu tư lựa chọn mô hình phù hợp, khu vực ưu tiên và lộ trình triển khai.

Bốn là kinh tế số và công nghệ. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố quyết định chất lượng tăng trưởng.

"Với hạ tầng dữ liệu, chiến lược trí tuệ nhân tạo, các khu công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), thành phố mời các tập đoàn công nghệ cùng chọn lĩnh vực thử nghiệm ưu tiên để công nghệ được thử nghiệm, ứng dụng và mở rộng từ TP.HCM ra thị trường lớn hơn", ông cho biết.

"Thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất cụ thể và cùng cộng đồng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn trên tinh thần rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ", ông khẳng định.

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Tiết mục biểu diễn pha trà nghệ thuật phục vụ các đại biểu tham dự chương trình CEO 500 - Ảnh: THANH HIỆP

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Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trò chuyện cùng bà Lê Thị Thanh Thảo, Trưởng đại diện Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tại Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP

Khai mạc CEO 500: TP.HCM cải thiện môi trường đầu tư cho không gian phát triển mới - Ảnh 6.

Các đại biểu quốc tế tham gia CEO 500 thưởng thức trà Việt - Ảnh: THANH HIỆP

Khai mạc CEO 500: TP.HCM cải thiện môi trường đầu tư cho không gian phát triển mới - Ảnh 7.Việt Nam có thể đóng góp gì cho chuyển đổi xanh tại ASEAN?

Từ các mô hình kinh tế tuần hoàn đang triển khai tại Việt Nam, các chuyên gia quốc tế đề xuất mở rộng hợp tác giữa các nước ASEAN, thử nghiệm chuỗi cung ứng vật liệu tái chế xuyên biên giới và huy động nguồn vốn cho chuyển đổi xanh.

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CÔNG TRIỆU - NGỌC ĐỨC - THANH HIỆP
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    Chủ đề: Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh CEO 500 Diễn đàn kinh tế mùa thu

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