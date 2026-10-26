Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 chính thức bắt đầu tại TP.HCM

Khu vực cổng chào, chào đón hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham gia Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Sáng 26-10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) diễn ra tại TP.HCM với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 29-10.

Diễn đàn do UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Không gian Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 có các khu vực được bố trí riêng cho từng hoạt động.

Các đại biểu làm thủ tục check-in bằng hệ thống ki ốt tự động - Ảnh: THANH HIỆP

Đại biểu sẽ làm thủ tục check-in tại các quầy ki ốt tự động, diễn đàn cũng bố trí cho các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế khu vực tác nghiệp riêng (Media Center).

Khu vực diễn ra diễn đàn cũng có các gian hàng trưng bày sản phẩm, giải pháp về công nghệ số, công nghệ xanh và phát triển bền vững được bố trí dọc không gian triển lãm.

Một số gian hàng giới thiệu và phục vụ trải nghiệm các sản phẩm Việt Nam như cà phê, trà, tạo thêm điểm dừng chân cho đại biểu tham dự.

Khu vực tác nghiệp dành cho các cơ quan báo, đài trong nước và quốc tế tham gia đưa tin về diễn đàn - Ảnh: THANH HIỆP

Điểm nhấn trong ngày đầu tiên là chương trình CEO500, tập trung vào sự hội tụ của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), công nghệ và tài chính toàn cầu.

Chương trình hướng đến kết nối các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới.

Ngoài ra, diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ cũng sẽ được tổ chức.

Sự kiện năm nay dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu, trong đó có các lãnh đạo cấp cao, đại diện tổ chức quốc tế, chuyên gia và đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp trong nước, nước ngoài.

Diễn đàn năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi hai ngày trọng tâm 27 và 28-10 lần đầu tiên đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Các nội dung thảo luận tập trung vào vai trò của các siêu đô thị trong mạng lưới tăng trưởng toàn cầu, công nghệ đột phá, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, những mô hình hợp tác mới và vai trò của khu vực tư nhân, theo ban tổ chức diễn đàn.

Hình ảnh ngày đầu tiên của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026

Các đại biểu trong nước và quốc tế đến tham dự diễn đàn sáng 26-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Không gian triển lãm các sản phẩm công nghệ số, các giải pháp phát triển bền vững tại diễn đàn - Ảnh: THANH HIỆP

Không gian tổ chức chương trình CEO500 sẽ diễn ra vào chiều 26-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Thành Nguyễn, đại diện Công ty công nghệ năng lượng sạch và lưu trữ Pin WLF (Đức), giới thiệu cho đại biểu quốc tế về công nghệ lưu trữ pin dành cho xe máy điện - Ảnh: THANH HIỆP

Các không gian trải nghiệm các sản phẩm nông nghiệp, văn hóa Việt Nam như trà, cà phê - Ảnh: THANH HIỆP