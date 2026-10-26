Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Cơ hội đưa nhà đầu tư quốc tế đến với trung tâm tài chính TP.HCM

TP.HCM ký hợp tác với sàn Nasdaq (Mỹ) phát triển trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh: VIFC-HCMC

Trao đổi riêng với Tuổi Trẻ, ông Richard McClellan, Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, và ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thành viên tổ tư vấn VIFC-HCMC, kỳ vọng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ tạo cơ hội để các nhà đầu tư quốc tế trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu mô hình hoạt động của trung tâm tài chính tại TP.HCM.

Diễn đàn vì vậy sẽ là dịp mở rộng quan hệ với các định chế tài chính quốc tế, qua đó từng bước chuyển những cuộc tiếp xúc ban đầu thành cơ hội hợp tác và đầu tư thực tế.

Ông Richard McClellan: Diễn đàn là điểm khởi đầu để tiếp cận nhà đầu tư

Ông Richard McClellan, Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành VIFC-HCMC - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"VIFC-HCMC là một phần của TP.HCM. Vì vậy, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ mang đến cho chúng tôi cơ hội giới thiệu với thị trường một cơ chế mới, một kênh mới để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Đối với tôi, đây là một nền tảng rất phù hợp để VIFC cùng với thành phố truyền tải thông điệp đến các nhà đầu tư, giải thích những gì chúng tôi đang triển khai.

VIFC không phải là một mô hình dễ hiểu hay có thể giải thích đơn giản trong vài câu.

Thông thường, tôi phải mất khoảng 15 phút để giải thích mô hình này cho một nhà đầu tư trước khi họ nhận ra đây thực sự là một cơ hội thú vị.

Đó cũng là lý do chúng tôi cần giúp thị trường hiểu rõ về mô hình VIFC nếu muốn thu hút được lượng vốn đầu tư cần thiết.

Những diễn đàn lớn như thế này có vai trò kết nối mọi người, phát đi tín hiệu đến thị trường và giúp các bên hiểu được những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, những cuộc trao đổi thực chất thường chỉ bắt đầu sau khi sự kiện kết thúc.

Ví dụ, nếu tôi có cơ hội tiếp cận 1.500 người tại diễn đàn, tôi có thể trao khoảng 100 danh thiếp, từ đó có 30 cuộc trao đổi tiếp theo và cuối cùng hình thành khoảng 5 cơ hội đầu tư thực chất, khi các nhà đầu tư đã sẵn sàng đăng ký tham gia VIFC.

Đây chính là cách chúng tôi xây dựng và quản lý danh mục các nhà đầu tư tiềm năng, từng bước chuyển sự quan tâm ban đầu thành những thương vụ cụ thể.

Trong năm nay, VIFC đã trao đổi với khoảng vài trăm nhà đầu tư và hiện đang làm việc sâu hơn với một nhóm nhỏ trong số đó để hiện thực hóa những thương vụ đầu tiên.

Một hội nghị hay diễn đàn như Diễn đàn Kinh tế Mùa thu là điểm khởi đầu của quá trình tìm kiếm và phát triển cơ hội đầu tư, chứ không phải điểm kết thúc.

Chúng tôi không kỳ vọng những kết quả đầu tư cụ thể sẽ xuất hiện ngay tại sự kiện. Giá trị thực sự nằm ở các bước tiếp theo, khi chúng tôi tiếp tục trao đổi, làm việc với những nhà đầu tư tiềm năng cho đến khi những cơ hội đó trở thành các thương vụ thực tế".

Không gian Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 vào sáng 26-10 tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Marc Knapper: Mở rộng quan hệ với các trung tâm tài chính toàn cầu

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và là thành viên tổ tư vấn VIFC-HCMC - Ảnh: NVCC

"Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra vào thời điểm đặc biệt phù hợp đối với VIFC-HCMC.

Chỉ trong chưa đầy một năm, VIFC đã phát triển từ một nghị quyết của Quốc hội thành một tổ chức đi vào hoạt động thực tế.

Trung tâm đã có khung pháp lý đầy đủ, những thành viên sáng lập đầu tiên và hệ thống đăng ký thành viên trực tuyến.

Các ngân hàng và công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam cũng đang thành lập những công ty con chuyên biệt tại đây.

Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ quốc tế. Đây chính là lĩnh vực mà Diễn đàn Kinh tế Mùa thu có thể phát huy vai trò quan trọng nhất.

Trước hết, diễn đàn tạo cơ hội để những người có thẩm quyền ra quyết định gặp gỡ trực tiếp. Các nhà đầu tư toàn cầu không quyết định rót vốn chỉ vì đọc một cuốn tài liệu giới thiệu. Họ đưa ra quyết định sau khi gặp gỡ những người trực tiếp điều hành VIFC và hiểu được cách thức các quyết định sẽ được đưa ra.

Thứ hai, đây là cơ hội để lắng nghe. Các quy định của VIFC vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Những ý kiến đóng góp từ các định chế tài chính quốc tế ở thời điểm này có thể giúp định hình một khuôn khổ pháp lý phù hợp với nhu cầu của họ ngay từ đầu.

Thứ ba, diễn đàn có thể giúp VIFC thiết lập quan hệ với các trung tâm tài chính đã phát triển như Singapore, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London và New York.

Điều này bao gồm cả việc xây dựng quan hệ hợp tác giữa các cơ quan quản lý, cũng như phối hợp tiếp cận các nhà đầu tư tại những thị trường này.

Việc xây dựng quan hệ đối tác cần có thời gian. Tuy nhiên, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu có thể giúp chuyển sự quan tâm ban đầu thành những cuộc trao đổi, và từ những cuộc trao đổi đó tiến tới các cam kết hợp tác cụ thể".

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến công bố thành viên mới của VIFC-HCMC Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29-10 tại TP.HCM, với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có ít nhất 22 đoàn khách VIP quốc tế. Hai ngày diễn đàn chính 27 và 28-10 được tổ chức với sự hợp tác, đồng thương hiệu cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Theo thông tin được công bố trước sự kiện, diễn đàn dự kiến giới thiệu 10 thành viên mới của VIFC-HCMC và trao chứng nhận thành viên. Ngoài ra, diễn đàn dự kiến công bố 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 13 tỉ USD.