Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Hiến kế từ CEO để kinh tế Việt Nam nâng chất dòng vốn FDI

tác giả
NGHI VŨ
và 1 tác giả khác
NGHI VŨ
NGHI VŨ
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy chu kỳ tăng trưởng công nghệ toàn cầu, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần chuyển từ thu hút vốn đầu tư dựa trên lợi thế sản xuất, gia công sang phát triển công nghệ lõi, nguồn nhân lực và hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước.

Hiến kế từ CEO để kinh tế Việt Nam nâng chất dòng vốn FDI - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC - HCMC), chia sẻ định hướng hoạt động của VIFC - HCMC với bạn bè quốc tế tại Chương trình CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 ngày 26-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỉ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. 

Theo báo cáo năm 2025 của Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD), Việt Nam cũng đang dẫn đầu ASEAN về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Với nguồn lực này, việc làm thế nào để nâng cao chất lượng dòng vốn, gia tăng giá trị giữ lại trong nước và phát triển năng lực doanh nghiệp nội địa vẫn luôn là những vấn đề đặt ra.

Tại phiên CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 ngày 26-10, các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế đã đưa ra nhiều đề xuất để Việt Nam tận dụng làn sóng đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tận dụng làn sóng AI, thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới

Hiến kế từ CEO để kinh tế Việt Nam nâng chất dòng vốn FDI - Ảnh 2.

Ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào, gợi ý AI sẽ tiếp tục là động lực của kinh tế toàn cầu trong năm 2027 - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào, nhận định AI đang trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và đầu tư công nghệ.

Theo ông, dù kinh tế thế giới năm 2026 đối mặt nhiều biến động, bao gồm cú sốc năng lượng và những bất định về thương mại, khả năng chống chịu của nền kinh tế toàn cầu vẫn tốt hơn dự báo.

Một trong những nguyên nhân là chu kỳ tăng trưởng của ngành công nghệ do AI thúc đẩy, kéo theo nhu cầu sản xuất, xuất khẩu các thiết bị phần cứng và dịch vụ liên quan.

Riêng tại châu Á, làn sóng AI đang thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại nội khối. Chỉ trong nửa đầu năm 2026, đầu tư vào công nghệ đã vượt xa tổng mức đầu tư của cả năm 2025, góp phần giúp tăng trưởng của nhiều nền kinh tế vượt kỳ vọng.

Việt Nam cũng đang hưởng lợi từ chu kỳ này, dù vẫn chịu tác động đáng kể từ các cú sốc năng lượng.

Tuy nhiên đại diện IMF lưu ý khả năng tận dụng cơ hội từ AI sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của từng quốc gia, đặc biệt về khung pháp lý, hạ tầng năng lượng và chất lượng nguồn nhân lực.

Ông cũng cảnh báo nếu những kỳ vọng về năng suất và lợi nhuận từ AI không trở thành hiện thực, châu Á có thể chịu tác động tiêu cực lớn hơn các khu vực khác.

Đối với Việt Nam và TP.HCM, ông Jamaludin đề xuất tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, cải thiện khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, đồng thời hiện đại hóa chính sách tiền tệ và tài khóa.

Một giải pháp khác được đại diện IMF nhấn mạnh là nâng cao chất lượng và tính minh bạch của dữ liệu kinh tế, giúp nhà đầu tư quốc tế đánh giá chính xác hơn tiềm năng của Việt Nam, qua đó hỗ trợ thu hút dòng vốn dài hạn.

Cùng với đó, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, nhấn mạnh Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận trong thu hút đầu tư nước ngoài, hướng đến những dự án mang lại giá trị gia tăng cao hơn.

Khu vực FDI hiện đóng góp rất lớn vào tăng trưởng kinh tế và hoạt động xuất khẩu. Riêng năm 2026, khu vực này chiếm 80,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lớn chưa phản ánh đầy đủ năng lực làm chủ công nghệ và phần giá trị mà doanh nghiệp Việt Nam thực sự nắm giữ.

"Chúng ta còn nhập nhiều linh kiện, nguyên liệu và thực hiện gia công, lắp ráp thì khả năng tạo giá trị trong nước bị giới hạn. Trong tương lai, chúng ta cần đầu tư hơn trong khâu nghiên cứu, thiết kế những công nghệ cốt lõi, sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu", ông Huân nhấn mạnh.

Hiến kế từ CEO để kinh tế Việt Nam nâng chất dòng vốn FDI - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex, chia sẻ góc nhìn từ phía doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP

Phát triển chuỗi cung ứng và hạ tầng công nghiệp thế hệ mới

Từ góc nhìn nhà đầu tư nước ngoài, ông Peter James Opdahl, Chủ tịch Tập đoàn ITO Group Holdings, nhận định Việt Nam vẫn cần phát triển các chuỗi cung ứng sâu rộng và có tính liên kết cao hơn để cạnh tranh với những nền kinh tế có hệ sinh thái sản xuất phát triển trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc...

Thị trường nội địa theo đó cũng cần được phát triển để tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt những đơn vị chưa có mạng lưới khách hàng quốc tế. 

Ông Opdahl đề xuất tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong nước xây dựng quan hệ hợp tác và tiếp cận các mạng lưới kinh doanh toàn cầu thông qua những sự kiện kết nối quốc tế.

Bên cạnh đó, những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư cũng cần tiếp tục được triển khai ở cả cấp Trung ương và địa phương, nhằm tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với dòng vốn nước ngoài lẫn đầu tư trong nước.

Hiến kế từ CEO để kinh tế Việt Nam nâng chất dòng vốn FDI - Ảnh 4.

Ông Peter James Opdahl, Chủ tịch Tập đoàn ITO Group Holdings, tại Chương trình CEO 500 - Ảnh: THANH HIỆP

Bên cạnh thể chế và nguồn nhân lực, hạ tầng công nghiệp cũng được xác định là điều kiện quan trọng để Việt Nam đón dòng vốn công nghệ cao.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex, cho rằng TP.HCM có cơ hội bứt phá nhờ không gian phát triển mở rộng, hạ tầng liên vùng và cơ chế phân cấp, phân quyền mới.

Để đón dòng vốn FDI công nghệ cao, ông Duy đề xuất ba hướng phát triển hạ tầng thế hệ mới, gồm chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình xanh, ứng dụng năng lượng tái tạo thông qua hợp tác với World Bank và IFC, hợp tác với Viện ARTC (Singapore) để nâng cấp công nghệ tự động hóa, đào tạo nhân lực kỹ thuật cao, và phát triển Khu đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TP.HCM, tích hợp nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển đô thị.

CEO 500 kết nối lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Chương trình CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy tài chính toàn cầu" diễn ra ngày 26-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 tại TP.HCM.

Chương trình quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đại diện các tổ chức tài chính, chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư, tập trung thảo luận các xu hướng dịch chuyển dòng vốn FDI, sự phát triển của công nghệ và vai trò của tài chính đối với tăng trưởng kinh tế.

Các nội dung trao đổi hướng đến việc nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và chuỗi cung ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn và nhà đầu tư quốc tế.

Hiến kế từ CEO để Việt Nam nâng chất dòng vốn FDI - Ảnh 6.Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Hiến kế để TP.HCM tăng trưởng - Kỳ 2: Đưa dòng vốn cam kết thành động lực tăng trưởng

Cuộc đua cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngày càng khốc liệt giữa Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng với các quốc gia trong khu vực, nhất là trước thềm Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGHI VŨ - CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vốn FDI DIỄN ĐÀN KINH TẾ MÙA THU 2026 IMF ai TP.HCM

    Dòng sự kiện: Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất